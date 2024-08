Cala Cuncheddi è il miglior beach hotel della Sardegna secondo Trivago

Il migliore "beach hotel" della Sardegna si trova sul promontorio di Capo Ceraso, a pochi chilometri da Olbia, direzione Porto San Paolo e San Teodoro, e si chiama Cala Cuncheddi. Il riconoscimento è di Trivago e, come scrive l'Ansa nel comunicato, si tratta di “una struttura in perfetta armonia tra mare, spiaggia e vegetazione”. Risalente a qualche anno fa - a quel tempo si chiamava Li Cuncheddi - si è ancor più raffinato in questi ultimi tempi, fino a confezionare un'offerta top sia in tema di ricettività, con l'inaugurazione di ei nuove suite e quattro deluxe, sia in ambito di ristorazione, con l'entrata di uno degli chef più noti ed apprezzati dell'isola: Pierluigi Putzu.

Cala Cuncheddi sul promontorio di Capo Ceraso

Cala Cuncheddi, ricordiamo, è un 4 stelle superior, entrato nel 2023 nella collezione VRetreats, il brand di hôtellerie di VOIhotels, catena alberghiera di Alpitour World, dedicato agli amanti dell'arte, della storia e della cultura made in Italy. Una selezione di dimore storiche e di charme in Italia, rivolte ad un segmento premium con clientela nazionale ed internazionale.

Capo Ceraso: cornice di Cala Cuncheddi

Ad una decina di chilometri dall'aeroporto e dal porto di Olbia, percorrendo per pochi minuti la strada che costeggia Costa Turchese, la visita a Capo Ceraso colpisce per quanto la natura sia rimasta la vera protagonista di questo piccolo angolo di Gallura, tale da apparire, per alcuni tratti, ancora fortemente selvaggia. In verità, il rischio di insediamenti invasivi e di colate di cemento, Capo Ceraso l'ha sfiorato. La fortuna però è stata sua alleata e oggi Capo Ceraso, questo promontorio incontaminato e impreziosito dalla magnificenza dell'isola di Tavolara che si erge maestosa dal mare, lì a pochi metri, rappresenta una delle perle della Sardegna. Ed è qui che sorge Cala Cuncheddi.

Cala Cuncheddi: naturalmente splendido

Con Massimiliano Atlantei, hotel manager di Cala Cuncheddi, siamo andati in visita alla struttura. «Il nostro punto di forza, su tutti, rimane la posizione sul mare - ci spiega Atlantei - alla quale abbiniamo una serie di servizi di alto livello». Elegante ed estremamente ben curato, Cala Cuncheddi si affaccia ad una delle più belle spiagge del nord Sardegna, attrezzata di sdraio ed ombrelloni riservate agli ospiti, raggiungibile attraverso una piccola scalinata ben inserita nel contesto naturale che parte dalla bella piscina a sfioro, il cui colpo d'occhio è di grande effetto.

La piscina con vista mare di Cala Cuncheddi

Vicino al mare si trova anche il gazebo esterno della Beauty Spa, ideale per trattamenti estetici e massaggi, che va ad integrare l'ampia offerta dell'area wellness interna con zona umida, vasca idromassaggio, docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco e zona relax. Gli amanti dell'attività sportiva hanno a disposizione una palestra con attrezzature Technogym, mentre per chi preferisce l'outdoor l'ideale sono le belle passeggiate o percorsi in bici, immersi nella vegetazione, lungo i sentieri che si snodano attorno al resort.

«I nostri ospiti possono vivere esperienze uniche - precisa Atlantei - come un'escursione con skipper e biologo marino a bordo verso l'Area Marina protetta di Tavolara, oppure in veliero o yacht con partenza da Cannigione, Portisco o Palau, attraverso itinerari tailor made, verso lo splendido arcipelago delle Isole de La Maddalena e non solo. Per chi vuole vivere l'esperienza dell'entroterra organizziamo visite con guide specializzate in alcuni dei luoghi più suggestivi della Barbagia o dell'Ogliastra, come la Gola di Gorroppu, uno dei canyon più famosi e più alti di tutta Europa».

A Cala Cuncheddi si possono trascorrere intere giornate in pieno relax, anche nei giorni e nelle ore di particolare affluenza, quelle che rendono la spiaggia particolarmente affollata. Per la verità, rispetto alle vicine Porto Istana e Cala Brandinchi, ad esempio, rimane sempre più godibile, forse perché più nascosta e fuori dalle più caotiche strade d'accesso. Attorno alla piscina fronte mare, a sfioro e con ingresso graduale in acqua, è piacevole degustare in pieno relax le proposte del Pool bar: dal mattino con le fresche e gustose centrifughe a base di frutta agli sfiziosi light lunch, per concludere con un romantico e distensivo aperitivo al tramonto.

Le camere di Cala Cuncheddi

Sono 70 le camere, alle quali se ne aggiungono altre 10 tra suite e deluxe, per un totale di 80 camere. Tutte hanno l'affaccio sul mare o sui rigogliosi giardini, per una veduta straordinaria che offre il miglior buongiorno agli ospiti.

Una delle camere di Cala Cuncheddi

Gli interni hanno il grande pregio del buongusto nella semplicità. Le pareti, le decorazioni, le luci, i complementi d'arredo ed ogni dettaglio sono nel segno del minimal che, abbinati alle giuste tonalità dei colori neutri, valorizzano al meglio il distintivo contesto naturalistico che è cornice di Cala Cuncheddi.

La cucina di Cala Cuncheddi: varietà nel segno della qualità

La ristorazione offre diverse soluzioni. All'Asumari, con un'area interna e una panoramica terrazza, si possono gustare specialità sarde e piatti della tradizione mediterranea, mentre l'Asarena conquista per l'incantevole vista e il fascino del bordo piscina, particolarmente indicato per colazioni e sfiziosi light lunch. La proposta enogastronomica, pertanto, ricalca l'elevata ricerca di qualità e originalità, confermando una forte personalità capace di conquistare anche i palati più esigenti, offrendo esperienze diverse a seconda dei momenti della giornata. A chiudere il cerchio perfetto del gusto è Sa Cantina, la “cava” di vini locali da abbinarsi al meglio alle diverse portate, ma anche per raffinati wine tasting dei migliori vini italiani e internazionali, oppure cene gourmet in esclusiva, ma anche per eventi privati di livello.

Il ristorante Zinnibiri

Zinnibiri è il ginepro in limba sarda, una pianta protetta, inconfondibile per eleganza, struttura e profumo, caratteristiche che si ritrovano anche nei piatti di Pierluigi Putzu. Il brand Zinnibiri, ristorante che alla splendida vista sul golfo unisce l'alta qualità delle sue portate, è affidato a chef Pierluigi Putzu che qui mette tutta quell'esperienza e competenza che lo ha portato ad essere uno degli chef più apprezzati e originali dell'isola. Con la sua brigata, formata, cresciuta e istruita per saper interpretare la cucina nella sua evoluzione, al passo con il modificarsi del gusto, delle esigenze e delle continue nuove conoscenze che fanno capo ad una alimentazione sana e di qualità, Putzu ha voluto dare allo Zinnibiri un'impronta di personalità, mirata ad una clientela alla ricerca della qualità nella semplicità.

Il ristorante Zinnibiri di Cala Cuncheddi

Immerso nel giardino di Cala Cuncheddi, con vista sul golfo, Zinnibiri propone piatti a km zero per un menu capace di esaltare la freschezza e la fragranza degli ingredienti, sapientemente lavorati ed abbinati, per piatti di carattere, bontà e tradizione. L'ambiente è molto suggestivo, immerso nel verde della macchia mediterranea che ricopre questo promontorio. Tavoli social in natural wood, con sedute ampie per un totale di circa cinquanta coperti, distribuiti sotto una tettoia di travi in legno, per vivere appieno la brezza del mare che risuona lì sotto, a pochi metri, nel suo ondeggiare rischiarato dalla luce della luna e delle stelle: un dipinto incantevole.

Il ristorante Zinnibiri propone piatti a km0 per un menu capace di esaltare la freschezza e la fragranza degli ingredienti

I piatti proposti seguono l'offerta della natura, con il pescato del giorno e le carni più pregiate che provengono dagli allevamenti locali. Preparazioni articolate e combinazioni artificiose? Giammai! È la pura semplicità della griglia a rendere il vero, originale e autentico sapore del pesce e delle carni. La vacanza, quella vera, quella che non vuoi dimenticare mai, è fatta di momenti, di emozioni. E di scelte. Al Zinnibiri non ci vai per caso, devi volerlo, devi sceglierlo. E quando l'hai messo in agenda ti sei assicurato una delle emozioni, dei momenti che porterai con te per sempre, con la memoria che ti riporta a quell'atmosfera di leggerezza, di bellezza, di pace e di originalità. Unite al piacere sublime della buona cucina.

Il prossimo appuntamento con Cala Cuncheddi...

Cala Cuncheddi è una tappa ideale anche per chi ama la cura del proprio corpo e il recupero delle energie magari un po' perdute in questi mesi caldi e di turismo frenetico. Arriva il tempo dei massaggi delicati e curativi della spa, altra chicca di questa eccellenza di Gallura. Ve ne parleremo a breve, in un articolo dedicato, perché la stagione perfetta è quella che si sta avvicinando.

Cala Cuncheddi

Li Cuncheddi - 07026 Olbia (Ss)

Tel 0789 36350