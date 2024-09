Morte le 50mila api di Lollobrigida: uccise da vespe orientali sul tetto del ministero

Un triste epilogo per l'alveare tricolore del ministero dell'Agricoltura. Le api, simbolo di operosità e poste sul tetto del ministero in via XX Settembre a Roma dal ministro Franceso Lollobrigida, lo scorso 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api, sono state sterminate da un'invasione di vespe orientali e calabroni: morte circa 50mila esemplari di api. Un'ulteriore preoccupazione per il dicastero, che si trova ad affrontare il G7 dell'Agricoltura senza un portavoce ufficiale. A dare la notizia è stato il Foglio, secondo cui qualcosa sul tetto del ministero in via XX Settembre è andato storto.

Morte le api del ministro Franceso Lollobrigida. Foto: shutterstock

Morte della api del ministero dell’agricoltura: Lollobrigida tace

Al momento, invece, nessuna comunicazione ufficiale dal ministero. Lollobrigida è, infatti, alle prese con una serie di crisi contemporanee. Mentre cerca di gestire l'emergenza della peste suina e le voci sulla sua vita privata e sulla separazione da Arianna Meloni, deve anche far fronte a un incidente di comunicazione durante la preparazione del G7 dell'Agricoltura a Siracusa.

L'assenza di un capo ufficio stampa stabile, a seguito delle dimissioni di Paolo Signorelli, ha reso necessario affidare la comunicazione dell'evento a una società esterna. Comin & Partners è stata incaricata di gestire l'immagine del ministero durante questo importante appuntamento internazionale.