Fourghetti apre a Milano: in cucina Giuseppe Gasperoni, chef già stella Michelin

Lungo il Naviglio pavese, al civico 77 di via Ascanio Sforza, tra le caratteristiche case di ringhiera che evocano la vecchia Milano, apre il ristorante Fourghetti, un'icona della gastronomia italiana di eccellenza. Dopo sette anni a Bologna, la cucina contemporanea di Fourghetti, nota per la sua qualità e concretezza, approda finalmente nel capoluogo lombardo. Per l'imprenditrice Silvia Belluzzi, è un ritorno alle radici, perché non ha mai dimenticato il legame con la sua città.

A Milano apre il nuovo ristorante Fourghetti (credits: Monica Spezia)

Fourghetti apre a Milano: in cucina lo chef Giuseppe Gasperoni

A capo della brigata, Giuseppe Gasperoni, già stella Michelin under 30, definito cuoco delle origini per la sua continua ricerca di materia prima genuina e di carattere che lo porta fino all'origine del prodotto: non mercati ma allevatori, pescatori e coltivatori. Aziende locali, non blasonate, fuori dei tipici circuiti della ristorazione milanese, che racchiudono i segreti della tradizione, della storia e della cultura della cucina italiana. Cresciuto tra braci e animali nella sua Romagna, figlio d'arte (erede di una nota famiglia della ristorazione romagnola titolare della storica insegna Casa Zanni), ha girato il mondo - Medio Oriente, Est Europa e Francia - per scoprirne l'essenza, i sapori e i prodotti per poi crescere professionalmente con maestri come Riccardo Agostini, Luigi Sartini e il tre stelle Enrico Crippa.

Giuseppe Gasperoni, lo chef del ristorante Fourghetti a Milano (credits: Monica Spezia)

La sua è una cucina contemporanea, che guarda al passato con ricette legate ai ricordi di infanzia e che si proietta nel futuro, sperimentando con abbinamenti insoliti che al palato rivelano una perfetta sinfonia, armonica, equilibrata e sorprendente. Nei piatti di Gasperoni si valorizza il quinto quarto, le parti meno nobili dell'animale, con sapori decisi e consistenze particolari, alla riscoperta di sensazioni dimenticate. Una sorta di “rieducazione” del palato, una sfida che rappresenta uno stimolo continuo per la creatività dello chef.

Il menu del nuovo ristorante Fourghetti a Milano

Il menu di Fourghetti si articola in tre proposte degustazione di cinque portate ciascuna: Terra, Mare e Vegetariano. I piatti seguono la stagionalità degli ingredienti e si distinguono per una creatività che gioca costantemente con consistenze, cromie e abbinamenti inediti. Inoltre, è disponibile un menu alla carta da due o tre piatti a scelta.

Nel menu " Vegetariano ", i friggitelli sono pronti a stupire con un accostamento semplice ma non scontato. I friggitelli sono cotti alla brace, con un ripieno di pancotto, cacio e uova. Sono conditi con una vinaigrette a base di cipolla, soia, limone, prezzemolo, olio e con una salsa di friggitello. Un piatto sapido, con un sentore importante di brace, mentre la vinaigrette e la salsa donano profondità e freschezza.

" si distingue l'orzotto: l'orzo viene cucinato come un risotto utilizzando un brodo a base di pomodoro e pesce. Alla base del piatto, un battuto di cozze su cui viene servito l'orzotto. Il tutto è ricoperto da un'emulsione di cozze e curry e da un estratto di prezzemolo. Nel menu "Terra", troviamo uno dei signature dish di Gasperoni, i cappelletti di coniglio con limone e salvia.

Completa l'offerta la carta dei vini, con un'ampia selezione che spazia dai piccoli produttori alle cantine più note.

Gli interni del nuovo ristorante Fourghetti a Milano

Luci soffuse, spazi intimi e accoglienti caratterizzano il ristorante, proprio come a casa. Ed è esattamente questo che Fourghetti vuole essere: un salotto con cucina creativa e semplice al tempo stesso, senza fronzoli, senza eccessi, lontana delle ostentazioni chiassose; un'offerta che conduce l'ospite a vivere un'esperienza vera, autentica, e a ritrovare il piacere del tempo per sé degustando le proposte della cucina che stupiscono vista, olfatto e palato. Quaranta coperti distribuiti in diverse sale, salette e un privé con cucina a vista, di fatto uno chef's table che accoglie fino a 12 persone. Ogni spazio ha una propria singolare personalità, ma tutti sono accomunati da un'eleganza senza eccessi e da un design contemporaneo. Per una cena romantica o un'esperienza nel segno della riservatezza e della discrezione, una nicchia accoglie un solo tavolo per due persone. Elementi di design, come le sedute dell'architetto Caccia Dominioni, oggetti in stile pop contemporaneo e opere dell'artista Afran appositamente create per Fourghetti.

Fourghetti apre a Milano: ecco gli interni del ristorante (credits: Monica Spezia)

«Questa apertura rappresenta per me un sogno che finalmente si avvera: la mia città, Milano, mi mancava - ha dichiarato Silvia Belluzzi. Fourghetti è il luogo del nostro tempo insieme, dove possiamo dimenticare, "forget it", come dice il suono della parola, tutto quello che c'è fuori perché è arrivato il momento di entrare nel luogo dove quello che conta sei solo tu e chi è seduto al tavolo con te. Chi sceglie Fourghetti sceglie di sentirsi a casa: con un servizio attento e mai invadente, offriamo il calore del tipico bistrot con contaminazioni contemporanee. Con il ritorno a Milano miriamo a uno sviluppo del brand, anche internazionale».