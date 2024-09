Idylio by Apreda “vola da solo”: nuova sede e concept gastronomico a Roma

Situato nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dal maestoso Pantheon, Idylio by Apreda lascia la storica sede all'interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel per approdare poco distante in uno spazio esclusivo e interamente dedicato alla sua essenza culinaria.

Il senso dell'accoglienza del nuovo Idylio by Apreda

Idylio by Apreda, un'offerta unica e innovativa

L'apertura del nuovo spazio segna una tappa cruciale nel piano strategico di espansione del Gruppo Pacini, fondato e guidato da Emidio Pacini, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente l'asset "The Pantheon Iconic Rome Hotel". «Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo spazio, che rappresenta un'evoluzione per Idylio - afferma Emidio Pacini, ceo e fondatore di Pacini Group - Questa operazione è il riflesso della nostra continua volontà di migliorare e innovare le nostre strutture ristorative e ricettive. Non ci fermiamo mai; continuiamo a progredire. Questo è un passo decisivo, realizzato nel cuore di Roma, una piazza che sta attirando un crescente interesse da parte di investitori desiderosi di realizzare progetti esclusivi. Ho personalmente curato ogni dettaglio di questa nuova apertura, per soddisfare una clientela sempre più esigente con un'offerta unica e innovativa. Il nuovo Idylio by Apreda invita a esplorare con curiosità e a vivere esperienze culinarie uniche».

Idylio by Apreda, apertura anche a mezzogiorno

Le emblematiche farfalle, simbolo distintivo del ristorante, spiccano il volo in un ambiente che invita all'esplorazione, svelando un nuovo concept gastronomico firmato dallo chef stellato Francesco Apreda. Novità assoluta è l'apertura anche a mezzogiorno, con una selezione di proposte pensate per chi desidera concedersi un pranzo gourmet, sia per chi cerca un veloce break sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al fine dining attraverso una formula "easy & smart".

In scena un firmamento enologico

Idylio by Apreda, un viaggio sensoriale

Avventura, leggerezza e libertà sono le parole chiave che permeano ogni aspetto del nuovo Idylio by Apreda, dalla concezione degli spazi all'elaborazione dei piatti. L'avventura come invito a intraprendere un viaggio sensoriale unico; la leggerezza che si riflette nell'eleganza delicata delle creazioni culinarie e nell'atmosfera eterea degli ambienti; la libertà come espressione di una forte identità che celebra originalità e creatività.