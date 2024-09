Milano raddoppia la tassa di soggiorno negli hotel a 4 e 5 stelle?

Si torna a discutere. Nonostante finora Palazzo Marino abbia trovato solo ostacoli, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ripropone l'idea di raddoppiare la tassa di soggiorno per i turisti "altospendenti", cioè quelli che alloggiano in hotel a 4 o 5 stelle: da 5 a 10 euro al giorno. Una misura che Roma ha già adottato, ma che non è ancora stata approvata per Milano. «Aumentare la tassa rischiando di ridurre gli arrivi non ha molto senso - ha detto il sindaco nel suo primo intervento social dopo la pausa estiva - però è evidente che l'80% del turismo milanese è straniero, con una capacità di spesa elevata. Per questo stiamo valutando la possibilità di aumentare la tassa nei soli hotel di lusso. Oggi Milano fa pagare la metà rispetto a Roma».

Il sindaco di Milano, Beppe Sala

Milano, sulla tassa di soggiorno decide il Governo

La città conta 15 hotel a cinque stelle lusso con 1.704 camere e 16 hotel a cinque stelle con altre 1.701 camere, spesso scelti da celebrità e clienti facoltosi. Se il prezzo di una camera di lusso può superare i 2.000 euro a notte, chiedere 10 euro di contributo invece di 5 sembra una richiesta ragionevole. «Ad oggi - continua Sala - nessuna decisione è stata presa. Ricordo che questa scelta non spetta al Comune, ma richiede l'autorizzazione del Governo. È comunque chiaro che attualmente Milano impone una tassa molto più bassa rispetto alla Capitale. Il dibattito è aperto».

Milano continua a registrare numeri da record nel turismo

Intanto, il turismo a Milano continua a segnare nuovi record. Luglio si è confermato il miglior mese di sempre. Ricordando, poi, che la città si è confermata tra le destinazioni più ambite a livello mondiale per chi desidera unire lavoro e piacere, posizionandosi al nono posto nella classifica globale delle città ideali per il "workation", secondo l'ultimo barometro annuale "Work from Anywhere" di International Workplace Group (clicca qui per scoprire la graduatoria completa).

Milano, numeri da record nel turismo nel 2023

«Il 2019 era considerato un anno eccezionale - racconta Sala - con 7,5 milioni di turisti. Nel 2023 ne abbiamo avuti 8,5 milioni in città e 11,5 nell'area metropolitana. E il 2024 continua su questa scia positiva: a gennaio abbiamo registrato 527mila arrivi, a luglio quasi 900mila, il record assoluto per un mese. Ci stiamo abituando ad avere circa 750mila turisti al mese, e anche agosto ha visto un incremento rispetto all'anno precedente». In vista delle Olimpiadi invernali, si prevede un ulteriore aumento, per cui il Comune ha chiesto a Sea un nuovo piano di sviluppo per l'aeroporto di Malpensa.

L'obiettivo di Sala è di estendere il turismo anche oltre il centro di Milano

Infine, Sala ha voluto sottolineare che Milano non è più una città che si svuota per le ferie estive, il che rappresenta una spinta per l'economia. Tuttavia, l'overtourism - un problema ancora lontano - deve essere gestito con lungimiranza per evitare che il centro si trasformi in un'area desertificata dagli affitti brevi e da attività commerciali pensate solo per i turisti di passaggio.

«Il turismo milanese è un po' diverso - aggiunge Sala - non c'è quella folla che rende difficili gli spostamenti, ma bisogna iniziare a pensarci. Milano ha bisogno di turisti, ma serve lavorare per migliorare la qualità delle loro esperienze, gestire meglio i flussi e programmare gli eventi in modo più efficiente. Il nostro obiettivo principale per i prossimi anni - conclude - deve essere quello di spingere i turisti a scoprire non solo il centro, ma anche le tante qualità dei nostri quartieri». Una sfida che, secondo Sala, dovrà trovare spazio anche nel piano urbanistico e nel progetto di città policentrica, un'idea che si discute da decenni senza grandi risultati. «Vogliamo che i turisti esplorino non solo il Duomo o il Castello - conclude - ma anche i quartieri, ricchi di peculiarità e storia. Portare il turismo oltre il centro è il primo grande obiettivo».

Il Comune di Milano vuole spingere i turisti a scoprire anche i quartieri (Shutterstock)

Per sostenere questa visione, Milano ha lanciato la campagna "Milano, more than a trip. A lifestyle", promossa da YesMilano e Milano & Partners in collaborazione con Visa. Il messaggio è chiaro: «Milano è più di un viaggio, è uno stile di vita». La campagna punta a valorizzare la diversità e la ricchezza dei quartieri milanesi, invitando i visitatori a scoprire non solo i luoghi iconici come i Navigli, piazza Gae Aulenti e il verde del Bosco Verticale, ma anche a esplorare le tante esperienze artistiche, culturali, gastronomiche e di intrattenimento che la città offre in ogni suo angolo.