Milano “è più di un viaggio: è uno stile di vita” (da vivere tutto l'anno)

«Milano è più di un viaggio, è uno stile di vita». È questo il messaggio con cui la città dà il benvenuto a quanti vi arrivano in questi mesi estivi sotto la Madonnina, godendosi la frescura dei Navigli, il futurismo di piazza Gae Aulenti e l'accogliente verde del Bosco Verticale e della Bam. Grazie al lancio della nuova campagna YesMilano “Milano, more than a trip. A lifestyle”, promossa da Milano & Partners, l'agenzia ufficiale di promozione di Milano, in collaborazione con Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, la città promuove la diversità e la ricchezza dei quartieri milanesi, con la loro proposta unica di esperienze artistiche, culturali, gastronomiche e di intrattenimento.

Dalla moda all'arte, passando per il cibo: Milano offre un'esperienza unica per ogni visitatore

Da Porta Romana passando per Porta Venezia, passeggiando per le vie di Brera fino a Isola, Certosa, Dergano o Lambrate: ciascun quartiere custodisce segreti e tradizioni da svelare, gioielli nascosti da scoprire, un ricco programma di attività per tutti i gusti. A condurre i turisti alla scoperta di queste storie sono sette local heroes: per Brera la fashion designer Carlotta Orlandi, Porta Venezia con Anna Frabotta, founder di FRAB'S Magazine & More, Isola con il sommelier Saif Uddin, Dergano e Isola con la designer Maddalena Selvini, Porta Romana con lo chef del noto ristorante Trippa, Diego Rossi, Lambrate con il ciclista Roberto Peia - fondatore di UBM - Urban Bike Messengers -, Certosa con Paola Cigoli, esperta di comunicazione e marketing che lavora per la cooperativa "Di mano in mano".

Turismo, la Lombardia è sempre più attrattiva

«Milano si conferma sempre di più meta turistica per tutte le stagioni. Una città - rimarca l'assessore al turismo Martina Riva - che garantisce un'offerta culturale e di intrattenimento di alto livello che si affianca al consueto turismo business-oriented. Grazie al palinsesto di iniziative di YesMilano e ai local heroes sarà possibile offrire ai visitatori un'esperienza autentica che li accompagnerà alla scoperta della nostra città con un viaggio tra i quartieri, le storie e le attività che la rendono unica». La Camera di Commercio, insieme al Comune, attraverso questa campagna di promozione realizzata da YesMilano e destinata ai turisti internazionali e non solo, intende proseguire nel valorizzare l'identità meneghina, con un racconto diverso e originale che invita a scoprire luoghi forse meno conosciuti e fuori dai percorsi tradizionali, ma ugualmente protagonisti e al centro della costruzione di una città policentrica, inclusiva e ricca di opportunità.

È, inoltre, online l'app YesMilano City Pass, chiave digitale e ideale compagno di viaggio per organizzare la propria visita al capoluogo lombardo. Ma la Lombardia quest'anno è sempre più attrattiva grazie anche alle ricadute di Bergamo- Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Fra le mura venete della Città Alta, come nel Monastero di Santa Giulia, entrambi Patrimoni Mondiali dell'Unesco, gli accenti sono in prevalenza stranieri. Turisti che si aggirano e si stupiscono fra le decine di capolavori dell'Accademia Carrara e fra i saloni del Castello visconteo della Leonessa dove, proprio in questo periodo, si tiene una originale mostra di Giuseppe Bergomi, un artista per il quale la vita va cercata e fissata per sempre nella realtà del corpo, attraverso sculture policrome.