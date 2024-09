Panettone in tour: il giro del mondo di Agugiaro & Figna e “Le Sinfonie”

Il dolce italiano più amato delle feste fa il giro del mondo con Agugiaro & Figna. Così il panettone diventa protagonista di Panettone in tour, il roadshow internazionale promosso dal gruppo molitorio in collaborazione con l’Accademia del Maestri del Lievito Madre. Il viaggio intercontinentale del panettone nasce dall’intento di promuovere l’eccellenza gastronomica italiana di un dolce che porta con sé storia, genio e cultura della cucina italiana, realizzato esclusivamente secondo la tradizione artigianale.

Lo stand di Agugiaro & Figna a Fipan

E Agugiaro & Figna lo fa attraverso le mani e la creatività dei grandi maestri lievitisti e grazie a Le Sinfonie, la linea di farine specifiche per l’alta pasticceria. Panettone in tour è la grande occasione per i pasticcieri e i lievitisti di tutto il mondo di abbracciare la cultura italiana del panettone. Il roadshow ha infatti l’obiettivo di decretare in ogni tappa le squadre che parteciperanno al prossimo Panettone World Championship a Host Milano 2025, di cui il Gruppo è attivo sostenitore, nonché protagonista insieme ad Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Panettone in Tour: da Barcellona a San Paolo, l'eccellenza italiana in mostra

Panettone in tour ha debuttato a Barcellona durante la fiera Alimentaria a marzo, che ha visto la presentazione dei team di Italia e Spagna e ha avuto come special guest lo chef Eric Ortuño e Relais Desserts, associazione dell’élite mondiale di alta pasticceria.

Claudio Gatti e Maurizio Bonanomi

Durante la tappa brasiliana di San Paolo in occasione di Fipan - la più grande fiera per il Food & Bakery in America Latina - lo stand de Le Sinfonie è stato animato tutti i giorni da Claudio Gatti e Maurizio Bonanomi. Nello stand de Le Sinfonie, i due Campioni del Mondo del primo Panettone World Championship hanno portato in scena la rassegna “Tutti i segreti del Panettone - A tu per tu con i Grandi Maestri Italiani”, una grande occasione per raccontare la qualità artigianale che distingue il celebre lievitato made in Italy, abbinando sempre una degustazione.

Panettone in Tour: dal Brasile all’Australia, verso la finalissima di Milano

Dal Brasile all’Australia, agli inizi di settembre è toccato alla fiera Fine Food Australia di Melbourne ospitare il grande tour, mentre è già tutto pronto per la tappa di Taiwan prevista a fine ottobre. Manca un anno alla finalissima del Campionato Mondiale a squadre che si disputerà a Host Milano a ottobre 2025, intanto Agugiaro & Figna continua a lavorare sodo nel segno della valorizzazione di un prodotto iconico come il panettone e della maestria tutta italiana dei lievitisti.

Il supporto dell’azienda al mondo dei lievitati e della pasticceria, in fondo, si basa da sempre sulla ricerca dell’eccellenza e la linea di farine Le Sinfonie è il perfetto punto di incontro tra qualità, stabilità e naturalità. Lo slancio necessario ai maestri pasticcieri per creare lievitati di altissimo livello.

