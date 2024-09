Con Agugiaro & Figna un viaggio nei sapori autentici dell'Italia

Agugiaro & Figna, in collaborazione con la scuola Dolce&Salato a Maddaloni, ha org (Ce) anizzato un evento che ha riunito alcuni dei più brillanti chef e pastry chef italiani. La masterclass, intitolata “La cucina delle comunità: territorio, tecniche e materie prime nella ristorazione emergente”, ha celebrato il legame profondo tra il cibo e il territorio, valorizzando antiche tradizioni e promuovendo l'innovazione in cucina. L’evento ha anticipato il Bufala Fest, in scena a Napoli fino all'8 settembre.

Emergenti in cucina: Agugiaro & Figna celebra la tradizione e il futuro del cibo

Un cast d'eccezione per l'evento di Agugiaro & Figna



Protagonisti dell'evento sono stati chef e pastry chef di fama nazionale, tra cui:

Matthias Kirchler (Das Majestic, Riscone, Val Pusteria), vincitore del Sustainability award 2024 Emergente Chef, che ha portato in tavola i sapori autentici delle Dolomiti.

Daniele Rebosio (Hostaria Ducale, Genova), che ha omaggiato la tradizione ligure con le sue creazioni.

Alessio Gallelli (Pellico 3, Ristorante del Park Hyatt, Milano), Emergente pastry-chef 2024, che ha presentato dei dessert innovativi e raffinati.

Enrico Pozzobon (Quellenhof Gourmetstube 1897), che ha incantato il pubblico con le sue creazioni dolci.

Michele Baratonia (Scuola Dolce&Salato), che ha guidato i partecipanti alla scoperta dei segreti della pasticceria.

Il pane: un simbolo di cultura e tradizione

Il pane, alimento base di ogni dieta e simbolo di ogni comunità, è stato il protagonista indiscusso dell'evento. Maestri panificatori come Ivo Corsini hanno svelato i segreti di antiche tecniche di panificazione, mostrando come la scelta della farina e la lavorazione dell'impasto possano influenzare profondamente il gusto e la consistenza del prodotto finale.

Dal pane alle stelle: Agugiaro e Figna e i migliori chef italiani reinventano la cucina Foto: Facebook Agugiaro e Figna

Le farine Agugiaro & Figna: un patrimonio di qualità

Le farine Agugiaro & Figna, note per la loro qualità e versatilità, hanno giocato un ruolo fondamentale nell'esaltare i sapori dei piatti creati dagli chef. La linea Alta Cucina & Farina, in particolare, si è rivelata perfetta per soddisfare le esigenze dei cuochi più esigenti, grazie alla sua ampia gamma di prodotti, ciascuno studiato per un utilizzo specifico.

La sostenibilità al centro dell'attenzione di Agugiaro & Figna



Un tema ricorrente durante l'evento è stata la sostenibilità. Gli chef hanno dimostrato come sia possibile creare piatti deliziosi e allo stesso tempo rispettare l'ambiente, utilizzando ingredienti di stagione e a km zero e riducendo gli sprechi alimentari.

Agugiaro & Figna, con il suo impegno costante nella ricerca e nell'innovazione, guarda al futuro con ottimismo. L'azienda crede fermamente nel valore della tradizione, ma allo stesso tempo è aperta alle nuove tendenze e alle sperimentazioni.

L'evento organizzato da Agugiaro & Figna è stato un successo sotto ogni punto di vista. Ha dimostrato come la cucina possa essere un potente strumento di comunicazione e un veicolo per la valorizzazione delle tradizioni e del territorio.