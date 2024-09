Il diritto di tappo: un'esperienza enologica esclusiva da Attico sul Mare

Anche il ristorante Attico sul Mare di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno introduce una pratica in voga nei ristoranti di alta fascia, il diritto di tappo.

Il ristorante Attico sul Mare ha introdotto il diritto di tappo

Il diritto di tappo all’Attico sul Mare

Con un contributo di 10 euro i clienti possono portare da casa la propria bottiglia di vino, magari conservata per un'occasione speciale, e degustarla all'interno del ristorante. Questo servizio, guidato dalla sommelier Sara Marconi, offre un'esperienza personalizzata che valorizza appieno le caratteristiche del vino, assicurando una degustazione impeccabile.

A rendere unica l’esperienza enologica da Attico sul Mare è la possibilità di abbinare i vini portati dai clienti a un menu personalizzato

A rendere unica l’esperienza enologica da Attico sul Mare è la possibilità di abbinare i vini portati dai clienti a un menu personalizzato. Lo chef Tommaso Melzi collabora direttamente con gli ospiti per creare piatti che esaltino le qualità della bottiglia scelta, trasformando il vino nel vero protagonista della serata. Questo approccio permette di garantire un abbinamento che rispetta ed esalta sia il vino che il cibo, offrendo un'esperienza irripetibile per gli appassionati.

Diritto di tappo: cos’è?

Il diritto di tappo è una pratica diffusa soprattutto nei ristoranti di alta gamma, che consente ai clienti di portare una bottiglia di vino da casa per consumarla durante il pasto. In cambio, il ristorante richiede il pagamento di una tariffa fissa, spesso chiamata "corkage fee" o "diritto di tappo". Questa somma serve a coprire i costi legati al servizio, come l’apertura della bottiglia, la fornitura di calici adeguati e l'assistenza del sommelier.