Vacanze economiche d'autunno? In classifica tre città italiane

L’autunno, con le sue temperature più miti e il turismo meno frenetico, è il momento perfetto per viaggiare. Ma dove andare? A rispondere a questa domanda ci pensa DiscoverCars.com (società di comparazione di auto a noleggio), che ha stilato la classifica delle migliori destinazioni economiche autunnali del 2024. Tra le prime dieci, ben tre città italiane si sono guadagnate un posto d’onore: Venezia, Roma e Firenze. E al primo posto? Marrakech che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, con una combinazione vincente di basso costo e clima caldo, rendendola una meta appetibile per chi cerca sole e convenienza. Tra le città, invece, più economiche, Barcellona spicca per il costo del volo più basso (£96 da Londra Heathrow), rendendola particolarmente attrattiva per i viaggiatori europei.

Città autunnali più economiche: Venezia al 6° posto

Venezia in autunno: tra canali e vendemmie

Ma tornado in Italia, Venezia si piazza al sesto posto con 77 punti su 144. I costi medi sono leggermente superiori rispetto ad altre città in classifica, con un soggiorno di una settimana che costa in media £309, ma Venezia offre un fascino unico, soprattutto durante l’autunno. Le sue temperature fresche (media di 15°C) e le attrazioni culturali come la Festa del Mosto sull'isola di Sant'Erasmo la rendono una meta affascinante

Roma in autunno: la capitale del cinema (e non solo)

Roma, con 74 punti, è all'ottavo posto. La capitale offre moltissimi ristoranti e hotel convenienti (ben 2372 ristoranti e 2280 hotel economici), rendendola ideale per chi cerca di risparmiare su cibo e alloggio.

Città autunnali più economiche: Roma all'8° posto

Tuttavia, i costi del volo e del soggiorno sono leggermente più alti rispetto ad altre città in classifica. L'autunno è il periodo perfetto per visitare la città senza le folle estive, e eventi come la Festa del Cinema di Roma aggiungono un tocco culturale in più.

Firenze in autunno: storia, arte e tradizione

Firenze, al nono posto con 72 punti, è la terza città italiana in classifica. I costi sono simili a quelli di Roma, ma Firenze offre il vantaggio di una minore piovosità autunnale e un fascino storico unico.

Città autunnali più economiche: Firenze al 9° posto

La Festa di Santa Reparata e la bellezza della campagna toscana rendono Firenze un'opzione perfetta per chi ama l'arte e la storia.

Marrakech, Siviglia e Lisbona dominano la classifica delle città in autunno

Come detto, Marrakech (Marocco) si posiziona al primo posto, con un punteggio complessivo di 108 su 144. È la destinazione più conveniente in termini di costi combinati per volo, soggiorno e noleggio auto. Non solo il volo (circa £253 da Londra Heathrow) è moderato, ma il soggiorno di una settimana costa solo £168 e il noleggio auto è molto conveniente, a circa £54.68. Con un grande numero di ristoranti economici (318) e poche precipitazioni, è una meta ideale per chi cerca una vacanza economica e piacevole.

Marrakech domina la classifica delle città più economiche d'autunno

Al secondo posto Siviglia (Spagna) che, con un punteggio di 104 su 144, è una destinazione altrettanto competitiva. Il costo del soggiorno è tra i più bassi della lista (£239 per una settimana), e anche il noleggio auto è tra i più economici (£52.29). Siviglia offre temperature miti e il secondo maggior numero di ristoranti convenienti (607), rendendola una scelta eccellente per chi cerca una città con un buon mix tra cultura e cucina a basso costo.

Lisbona (Portogallo), terza in classifica con 98 punti su 144, si distingue per la quantità di ristoranti e hotel economici e un clima piacevole. Sebbene i costi del soggiorno e del noleggio siano leggermente più alti rispetto a Siviglia, resta una destinazione accessibile, con 981 ristoranti convenienti e temperature ideali per una vacanza autunnale.

Non solo Italia: ecco le altre mete autunnali

Oltre alle città italiane e spagnole, la classifica include altre affascinanti destinazioni europee. Budapest (7° posto), Bruges (10° posto) e Praga (11° posto) sono perfette per chi cerca atmosfere magiche e romantiche, con castelli, ponti storici e caffè accoglienti dove sorseggiare cioccolata calda. Anche Copenhagen, Dubrovnik e Berlino entrano in classifica, offrendo esperienze uniche in un periodo in cui il turismo è meno frenetico.

Ecco la classifica delle destinazioni autunnali più economiche del 2024