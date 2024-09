Collegio alla Querce, da marzo a Firenze un nuovo hotel di lusso sulle colline

Dal 2 marzo 2025, Firenze vedrà l'apertura del Collegio alla Querce, parte del celebre gruppo Auberge Resorts Collection. La struttura, situata su una collina che domina il centro storico della città, offre una combinazione unica di rifugio urbano e tenuta toscana, con spettacolari viste sui principali monumenti fiorentini, come la cupola del Duomo, e sui rinomati tramonti che rendono la città famosa nel mondo.

Collegio alle Querce, tra storia e modernità

Originariamente fondato come istituto educativo nel 1774, il Collegio alla Querce è stato trasformato in un resort di lusso con 83 camere, grazie all'intervento dello studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva. Il design degli interni, a cura di ArchFlorence, fonde elementi storici come affreschi dipinti a mano e soffitti a cassettoni con dettagli contemporanei, creando un perfetto equilibrio tra arte rinascimentale e design moderno. Il risultato è un hotel che mantiene l'integrità del suo passato, offrendo al contempo un'esperienza unica e lussuosa ai suoi ospiti.

Collegio alle Querce, l'offerta gastronomica e non solo

Nel cuore di una delle regioni culinarie più celebri al mondo, il Collegio alla Querce propone una raffinata esperienza epicurea. I cinque punti di ristoro offrono una cucina stagionale italiana, piatti della tradizione e una selezione di cocktail sofisticati. In particolare, il ristorante La Gamella propone una cucina di alto livello, mentre al Bar Bertelli si respira un'atmosfera da cabinet-of-curiosities. La Spa Aelia, immersa nei giardini restaurati dall'architetto paesaggista Francesca Watson, è un santuario dedicato al benessere. I trattamenti, ispirati dalla natura e dalle tradizioni toscane, saranno personalizzati per ogni ospite, offrendo un'esperienza rigenerante lontano dalla frenesia quotidiana.

Il Collegio alla Querce si presenta anche come luogo ideale per eventi speciali. Dai matrimoni agli incontri d'affari, le sue eleganti sale, la cappella restaurata e i giardini terrazzati offrono scenari suggestivi e raffinati, adatti a ogni occasione.