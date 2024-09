Melaverde festeggia 26 anni: un raccolto di storie da gustare in tv

Da oltre un quarto di secolo, “Melaverde” è molto più di un semplice programma televisivo. È un appuntamento fisso con l'Italia più autentica, un viaggio alla scoperta di un patrimonio enogastronomico tra i più straordinari al mondo. Ogni domenica, alle 11:50 su Canale 5, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci accompagnano in un itinerario tra le eccellenze agroalimentari del nostro Paese, svelando i segreti di un'agricoltura sostenibile e promuovendo la cultura del cibo sano e a chilometro zero.

Ellen Hidding

I 26 anni di Melaverde in tv

La scorsa domenica, 22 settembre, Melaverde ha festeggiato un importante traguardo: 26 anni di successi. Un anniversario che testimonia la longevità di un format vincente, capace di rinnovarsi di puntata in puntata e di conquistare un pubblico sempre più vasto e trasversale.

Melaverde alla scoperta dell’Italia

Ma qual è la formula di questo successo? A guardarlo bene, “Melaverde” si distingue per la sua capacità di coniugare informazione e intrattenimento, divulgazione scientifica e passione per il buon cibo. Ogni puntata è un racconto avvincente, un viaggio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni di ogni regione d'Italia. E via così alla (ri)scoperta dei mestieri antichi, delle ricette tramandate di generazione in generazione, dei paesaggi mozzafiato che fanno da sfondo a produzioni di eccellenza.

Vincenzo Venuto

Melaverde è un omaggio al lavoro di chi coltiva la terra con amore e rispetto per l'ambiente, di chi alleva gli animali con cura, di chi trasforma e valorizza i prodotti. È un invito a riscoprire il valore delle materie prime, a valorizzare la biodiversità e a sostenere l'economia locale.

In tutti questi anni, il programma ci ha insegnato - e continua a farlo di puntata in puntata - a leggere le etichette, a riconoscere i prodotti di qualità, a scegliere con consapevolezza ciò che mettiamo in tavola.