“Il Gustificio” di Carmignano di Brenta è il bar dell'anno per il Gambero Rosso

È "Il Gustificio" di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, a conquistare il titolo di “Bar dell'anno” nella 25esima edizione della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Illycaffè. L'insegna veneta si è distinta per la sua particolare attenzione alla sostenibilità, integrata in ogni aspetto del servizio, dall'approvvigionamento delle materie prime alla gestione tecnologica ed ecologica del locale. Il bar collabora con la fattoria sociale il PomoDoro di Bolzano Vicentino e piccoli produttori locali, impiegando solo cacao e caffè provenienti da aziende certificate B-Corp. Inoltre, ha eliminato completamente l'uso della plastica e utilizza sistemi tecnologici avanzati per ridurre le emissioni di calore.

Il Gustificio di Carmignano di Brenta, vincitore del titolo di bar dell'anno del Gambero

A conferire il riconoscimento è stata una giuria di esperti presieduta da Antonia Klugmann, chef del ristorante L'Argine a Vencò, affiancata da Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso, Marina Savoia, curatrice della Guida Bar d'Italia, Moreno Faina, direttore dell'Università del Caffè illy e Violante Avogadro, chief communication & key client officer Illycaffè.

I numeri della Guida Bar d'Italia 2025 del Gambero Rosso

L'edizione 2025 della Guida Bar d'Italia include oltre 1.100 insegne, in crescita rispetto alle 1.091 dell'anno precedente. Si tratta di locali che rappresentano al meglio i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di presenze (158), seguita dal Veneto (113) ed Emilia-Romagna (89). Il Sud Italia si distingue con la Sicilia (83) e la Puglia (82), quest'ultima protagonista con 15 nuovi ingressi.

La Guida Bar d'Italia 2025 del Gambero Rosso

Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè, ha sottolineato come oggi i bar non siano più solo luoghi dove si consuma il caffè, «ma uno spazio di condivisione, socialità e cultura. Sono il punto di incontro fra tradizione e innovazione dove si sviluppano nuove offerte con una ricerca costante della qualità e attenzione agli aspetti sostenibili. In uno scenario complesso come quello attuale, costellato da inflazione e aumento dei costi, vogliamo premiare chi si distingue per un servizio d’eccellenza in grado di offrire una vera e propria experience ai clienti».

I premi della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso



Quest'anno, le eccellenze premiate con il massimo punteggio di Tre Tazzine e Tre Chicchi sono aumentate, arrivando a 48. Tra i nuovi ingressi spiccano Loste di Milano, per la sua offerta contemporanea e di alto livello, Palazzo Rainaldi a Treia (Macerata), che alla sua prima apparizione ha già raggiunto il massimo riconoscimento grazie alla capacità di unire eleganza e modernità in un ambiente unico, e Faro di Roma, una caffetteria specialty capace di affascinare i visitatori con uno stile distintivo. Rientra nel gruppo dei premiati anche la storica Pasticceria Roberto di Erbusco (BS).

Tutti i premiati alla 25esima edizione della Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso

La Guida 2025 celebra anche le "stelle" dell'eccellenza, ossia i locali che hanno mantenuto i Tre Chicchi e le Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi. Quest'anno, 18 insegne hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, tra cui per la prima volta Dolce & Salato - Gabriele Spinelli a Pianoro (Bo) e Sciampagna a Palermo. Riconoscimento ancora più raro è la doppia stella, assegnata solo a sei locali per una continuità d'eccellenza di venti anni: tra questi entra l'illustre Caffè Sicilia di Noto (Sr), considerato un faro della tradizione e qualità del bar italiano.