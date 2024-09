Dal Governo 900mila euro per sostenere e tutelare i prodotti Dop e Igp

Il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato un decreto che destina 900mila euro, con possibilità di incremento, per valorizzare e tutelare i prodotti Dop e Igp. Il provvedimento definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi ai consorzi di tutela e alle associazioni di rappresentanza, incentivando iniziative di promozione a livello nazionale e internazionale.

Il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida

«Questa misura rappresenta un ulteriore impulso per il comparto agroalimentare delle Indicazioni geografiche - ha commentato il ministro del Masaf, Francesco Lollobrigida. I contributi saranno essenziali per sostenere in particolare i progetti di ricerca scientifica e promozione, favorendo al contempo i processi di aggregazione tra consorzi di tutela e associazioni di settore. Il nostro obiettivo è non solo supportare la crescita dei prodotti Dop e Igp, ma anche rafforzare la struttura organizzativa del sistema, che svolge un ruolo cruciale nel successo del Made in Italy a livello globale».

L'obiettivo del decreto che destina 900mila euro alla tutela dei prodotti Dop e Igp

Il decreto mira a potenziare il sistema delle Indicazioni geografiche, finanziando attività di promozione, salvaguardia e progetti di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla sostenibilità. I contributi saranno assegnati proporzionalmente al punteggio ottenuto durante la valutazione, fino a un massimo di 250mila euro per progetto. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.