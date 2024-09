Il maestro Iginio Massari riapre la pasticceria pop-up nel centro di Monza

Riapre il pop-up di Iginio Massari Alta Pasticceria nel centro di Monza, in via Carlo Alberto 23. Il negozio del maestro offre un'ampia gamma di dolci tra cui macarons, praline, cremini, dragée, torte, mousse, biscotti e il famoso panettone. Tra le novità c'è anche la disponibilità del maritozzo, la tradizionale soffice pasta brioche, leggera come una nuvola, che accoglie al suo interno una golosa panna e crema pasticcera e finitura con zucchero a velo.

Riapre il pop-up di Iginio Massari Alta Pasticceria nel centro di Monza

Cosa si può trovare nel pop-up di Iginio Massari a Monza?

Nel pop-up del capoluogo brianzolo è poi disponibile anche la nuova linea di torte senza lattosio le cui ricette sono state pensate per offrire la stessa esperienza di assaggio dell'apprezzata proposta di torte da forno: la Sbrisolona, realizzata con farina di mais e mandorle grezze dal taglio al coltello irregolare, Crostata senza lattosio con confettura all'albicocca e con confettura di lamponi, la Ciambella di nocciole.

Infine, l'offerta del pop-up comprende anche i plum cake di da 500g, “coccola” ideale per qualsiasi momento della giornata, nelle varianti agli agrumi, gianduia, cioccolato, pistacchio e al caffè, quest'ultimo caratterizzato da una particolare morbidezza data da una bagna all'alchermes, liquore a base di erbe e spezie che si abbina e valorizza gli aromi decisi del caffè.

Chi è Iginio Massari? La biografia del maestro pasticcere

Iginio Massari nasce a Brescia il 29 agosto 1942, figlio di una cuoca e di un direttore di mensa. Fin da piccolo rimane affascinato da colori, forme e profumi della cucina. A 16 anni, dopo un breve periodo di lavoro in un panificio del centro città, decide di inseguire la sua sete di conoscenza, trasferendosi in Svizzera, nei cantoni francesi. Lì, in quattro anni, acquisisce esperienza nella pasticceria e cioccolateria, lavorando a stretto contatto con il maestro Claude Gerber a Budrye, il cui insegnamento si dimostra prezioso sia a livello umano che professionale. Nonostante fosse già apprezzato per la sua dedizione e competenza, Massari decide di tornare in Italia dopo questo primo periodo formativo.

Il maestro Iginio Massari

Tornato in patria, continua il suo percorso di crescita professionale. Nel 1971, insieme alla moglie Maria Damiani, fonda la Pasticceria Veneto a Brescia, destinata a diventare un punto di riferimento nell'arte dolciaria italiana. Oltre a gestire la sua pasticceria, Massari si dedica alla formazione di giovani talenti, contribuendo significativamente allo sviluppo del comparto. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Leone d'Oro alla carriera nel 2015 e il titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2013. La Pasticceria Veneto vanta il massimo riconoscimento di tre torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso.

Massari, nel corso degli anni, però, non si è limitato alla cucina: il maestro, infatti, è diventato anche una figura di spicco in televisione, partecipando a programmi come "MasterChef Italia" e "Il più grande pasticcere". Ha inoltre pubblicato numerosi libri, condividendo la sua profonda conoscenza e passione per i dolci, diventando una vera icona della pasticceria internazionale.