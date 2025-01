Pizza, un piatto di famiglia: il 40% degli italiani la prepara in casa

In Italia, il 40% delle famiglie prepara la pizza in casa, utilizzando spesso farine speciali o ingredienti di alta qualità. Questo dato emerge da un'indagine Coldiretti-Ixè in occasione della Giornata internazionale della pizza, celebrata il 17 gennaio. La pizza, simbolo della cucina italiana, è riconosciuta a livello globale e rappresenta un mercato in crescita, con un fatturato mondiale che ha raggiunto i 160 miliardi di euro nel 2024, secondo dati Vpa Research elaborati da Coldiretti.

Pizza, i gusti degli italiani

Tra le preferenze degli italiani, la pizza Margherita si conferma la più amata, apprezzata per la sua semplicità e i suoi inconfondibili profumi. Questa scelta supera nettamente altre varianti popolari come la Capricciosa, la Quattro formaggi, la Diavola, la Marinara e l'Ortolana. Cresce, inoltre, l'interesse per la pizza bianca e le sue alternative, come la focaccia, grazie alla loro versatilità e alla possibilità di abbinarle a un'ampia varietà di ingredienti e condimenti, soddisfacendo gusti e preferenze sempre più diversificati.

Pizza, vince la qualità dei prodotti

La crescente attenzione ai prodotti gourmet ha modificato le preferenze dei consumatori. Farine di grani antichi, ingredienti a Denominazione di origine protetta (Dop) e prodotti a chilometro zero sono sempre più richiesti. Coldiretti sottolinea l'importanza di scegliere ingredienti made in Italy per garantire qualità e trasparenza. La preparazione domestica offre inoltre una soluzione al problema dell'utilizzo di ingredienti importati, che caratterizza quasi due pizze su tre vendute in Italia, spesso senza indicazioni chiare sull'origine.

La pizza Margherita rimane la più amata dagli italiani

Coldiretti ha lanciato una campagna per un'etichettatura obbligatoria che indichi l'origine di tutti gli ingredienti alimentari venduti nell'Unione Europea. Attualmente, molti prodotti utilizzati nella preparazione della pizza, come mozzarella lituana, concentrato di pomodoro cinese e farina ungherese, percorrono migliaia di chilometri prima di essere serviti in Italia.

Pizza, l'importanza della farina

La Giornata Mondiale della Pizza diventa così un'occasione per valorizzare l'importanza delle farine, ingrediente essenziale nella preparazione della pizza. La loro versatilità permette ai pizzaioli di creare impasti che si adattano alle preferenze e ai bisogni sempre più diversificati dei consumatori.

La farina è un ingrediente fondamentale nella preparazione della pizza

«Un alimento meravigliosamente semplice e al contempo raffinato, dalla storia antica ma dal successo crescente, democratico e sostenibile - evidenzia Andrea Valente, presidente Italmopa, l'Associazione industriali mugnai d'Italia - e per i nostri mugnai contribuire, in modo determinante, attraverso la produzione di farine di assoluta qualità e rispondenti alle più variegate esigenze, al successo di un prodotto emblema della nostra cultura gastronomica nel mondo non può che essere motivo di grandissimo orgoglio».

Pizza, i numeri in Italia e nel mondo

In Italia, il comparto della pizza genera un fatturato di oltre 15 miliardi di euro l'anno e coinvolge più di 100.000 lavoratori a tempo pieno, cifra che sale a 200.000 durante i fine settimana. Ogni anno si producono 2,7 miliardi di pizze, consumando 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio d'oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Secondo Italmopa, ogni anno oltre 400 milioni di chili di farina prodotta dai molini italiani vengono destinati alla produzione di circa 2,7 miliardi di pizze di diverse tipologie. Sebbene la pizza sia nata a Napoli, è ormai un fenomeno globale. Gli Stati Uniti guidano i consumi con 13 chili pro capite all'anno, mentre in Europa gli italiani sono al primo posto con 7,8 chili annui, seguiti da spagnoli, francesi e tedeschi.