Pizza, dove si paga meno la Margherita in Italia? A Bari

La pizza Margherita più economica d'Italia si mangia a Bari. È quanto emerge dal National Pizza Index pubblicato dalla piattaforma internazionale di prenotazione viaggi Omio. Si tratta di un'indagine che analizza la qualità e il costo della pizza Margherita in 20 città italiane. In fondo alla graduatoria, invece, c'è Milano, dove il prezzo sfiora i 10 euro.

A Bari c'è la pizza Margherita più economica d'Italia

National Pizza Index, cos'è

Lo studio ha preso in esame 100 ristoranti e pizzerie di spicco, concentrandosi su prezzi medi e valutazioni dei clienti per una delle specialità culinarie italiane più amate nel mondo. Per ognuna delle 20 città più grandi d'Italia, sono stati selezionati 5 ristoranti o pizzerie sulla base della copertura mediatica locale, che segnalava le migliori pizzerie della zona. Per ciascuno di questi locali, è stato rilevato il prezzo aggiornato di una pizza Margherita classica, senza ingredienti aggiuntivi, e calcolata la media dei prezzi. La classifica delle città più economiche è stata elaborata in base al prezzo medio della pizza, mentre quella delle città più apprezzate è stata determinata utilizzando la media delle valutazioni su Google dei ristoranti o pizzerie analizzati.

Pizza Margherita, come cambia da Milano a Bari

Bari si aggiudica il primo posto nella classifica del National Pizza Index grazie alla combinazione di prezzo accessibile e alta qualità. Il costo medio di una pizza Margherita nella città pugliese è di soli 5,70 euro, il più basso tra le città analizzate. Inoltre, le pizzerie baresi registrano il punteggio medio più alto nelle recensioni dei clienti, con una valutazione di 4,56 stelle su 5. Questo dato conferma Bari come una tappa imperdibile per gli amanti della pizza, che qui possono unire risparmio e soddisfazione culinaria.

Lo studio ha preso in esame 100 ristoranti e pizzerie, concentrandosi su prezzi medi e valutazioni dei clienti

A completare il podio delle pizze meno care d'Italia c'è l'Emilia, con Modena (5,90 euro) e Parma (6,38 euro) rispettivamente al secondo e terzo posto, anche se al prezzo basso non si accompagna un successo anche nelle recensioni: Parma è settima, Modena decima. Considerata la patria della pizza, Napoli mantiene alta la bandiera della tradizione. Una pizza Margherita qui ha un costo medio di 7,88 euro, leggermente sopra la media nazionale. Nonostante il prezzo più elevato rispetto a Bari, la qualità rimane eccellente, come dimostrano le recensioni con una media di 4,44 stelle su 5. La città partenopea continua a offrire un'esperienza autentica, che unisce gusto e cultura.

Venezia, famosa per i suoi canali e la bellezza architettonica, si distingue anche per l'elevata qualità delle sue pizzerie. Nonostante la forte affluenza turistica, le pizze Margherita veneziane sono valutate con una media di 4,42 stelle, a testimonianza dell'attenzione alla qualità. Questo rende Venezia una meta interessante per chi vuole gustare una pizza in uno scenario suggestivo. Milano, città del lusso e del business, detiene il record per la pizza Margherita più costosa d'Italia, con un prezzo medio di 9,28 euro. Nonostante i costi elevati, le pizzerie milanesi ottengono recensioni positive, con una media di 4,22 stelle, segno che la qualità resta una priorità anche in un contesto esclusivo.