Cala il sipario su Sigep World 2025, l'edizione più grande di sempre

Con un focus sempre più marcato su innovazione e sostenibilità, si è appena conclusa a Rimini l'edizione più grande e internazionale di sempre di Sigep World, il salone internazionale dedicato al foodservice dolce, che quest'anno ha registrato numeri da capogiro e un successo globale senza precedenti. Già fissata la prossima edizione, che si terrà dal 23 al 27 gennaio 2026 con un importante cambiamento: l'apertura si sposterà al venerdì, offrendo così nuove opportunità di networking e business.

Sigep World 2025: un successo globale senza precedenti

Sigep World 2025: internazionalità e numeri da record

Rafforzando il legame tra innovazione e business internazionale, Sigep World, dicevamo, ha registrato un aumento del 26% dei visitatori stranieri provenienti da 160 paesi, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento globale per il comparto del foodservice. Quest'anno, la fiera ha accolto ben 1300 brand espositori da 33 nazioni, distribuiti su 138mila metri quadrati di esposizione.

L'internazionalità è stata la vera protagonista, come sottolineato da Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group: «La strategia di investire nelle delegazioni di buyer stranieri e sviluppare i nostri prodotti leader all'estero ha dato risultati straordinari, portando una crescita significativa da tutti i mercati strategici». In particolare, la Germania ha registrato un +68% di visitatori, seguita da Spagna, Stati Uniti (+64%) e Medio Oriente (+38%), ma anche da paesi emergenti come India e Brasile.

Tra le novità più apprezzate spicca la scelta dell'Arabia Saudita come “Guest Country”. Il Paese, in piena espansione economica e futura sede di Expo 2030, è un mercato strategico per l'hospitality e il foodservice. Delegazioni di rappresentanti istituzionali, operatori commerciali e investitori sauditi hanno aperto nuove prospettive di partnership per le aziende espositrici, sottolineando il ruolo di Sigep come piattaforma per l'innovazione e il business globale.

A Sigep World 2025 focus su tecnologia, innovazione e sostenibilità

Tecnologia e futuro sono stati i temi dominanti di questa edizione. L'attenzione è stata rivolta a iniziative come il “Sustainability District”, che ha posto l'accento su pratiche virtuose nelle filiere di caffè e cacao. A questa proposta si sono affiancati progetti pionieristici come il Micro Roaster Village, dedicato ai micro-torrefattori, la promozione delle macchine superautomatiche e il “Bean To Bar”, un percorso completo per scoprire tutte le fasi della lavorazione del cioccolato artigianale.

Sigep World 2025: il punto di riferimento per l'innovazione nel foodservice dolce

In parallelo, il progetto “Taste of Tomorrow” ha celebrato l'innovazione nel mondo del gelato, presentando nuove tendenze come i gusti biologici e funzionali, ispirati a erbe alpine e microalghe. Anche la pizza - simbolo della tradizione italiana - è stata valorizzata, con particolare attenzione alle versioni dolci, che stanno conquistando consensi internazionali.

Sigep World 2025, un programma ricco e competitivo

La dimensione internazionale di Sigep si è riflessa anche nel programma di eventi. Durante i cinque giorni della manifestazione, competizioni di prestigio come la Gelato Europe Cup e il World Pizza Champion Games hanno catturato l'attenzione, mentre oltre 5500 business meeting hanno favorito il dialogo tra espositori e buyer provenienti da 79 paesi. Il supporto del ministero degli Affari esteri e dell'Agenzia Ice è stato determinante per il successo del Premium Program, che ha visto la partecipazione di 3300 buyer europei e 545 top buyer internazionali.

Centrale, poi, la formazione grazie al progetto Sigep Academy, dove 3300 studenti di 60 scuole alberghiere e istituti professionali hanno avuto l'opportunità di partecipare a un educational tour, combinando teoria e pratica e interagendo con aziende leader del comparto. Un'iniziativa che ha offerto uno sguardo concreto sul futuro, preparando i giovani talenti alle sfide del mondo del lavoro.