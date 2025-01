La Pasta 'ncasciata sorprende la concorrenza: è la migliore pasta del mondo

La miglior pasta al mondo è - quasi pleonastico ribadirlo - italiana. Da nord a sud, però, ogni regione, ogni territorio, vantano piatti di eccellenza. E allora, per stabilire il primato mondiale è arrivata la classifica di Taste Atlas che sforna una top 20 tutta tricolore, con un podio che abbraccia lo Stivale da Nord a Sud. La Carbonara conquista il gradino più basso del podio, subito dietro ai Bigoli con l’anatra tipici del Vicentino, ma a trionfare è la Pasta ‘ncasciata siciliana.

La pasta ‘ncasciata è la migliore del mondo per Taste Atlas

Non certo considerata tra le favorite della vigilia, Taste Atlas ha voluto premiare un’outsider come la Pasta ‘ncasciata. Si tratta di un tradizionale piatto al forno siciliano, apprezzato in tutta l'isola con numerose varianti regionali. La versione palermitana, che proponiamo qui, è solo una delle tante interpretazioni di questa ricetta, arricchita da ingredienti che possono variare sensibilmente. Ad esempio, nella variante messinese, resa celebre dal Commissario Montalbano di Camilleri, viene aggiunto anche il ragù.

La pasta ‘ncasciata è un tradizionale piatto al forno siciliano (foto: Rovagnati)

Il formato ideale per la pasta 'ncasciata è quello corto, come maccheroni, elicoidali o sedani rigati. Un passaggio fondamentale è scolare la pasta a metà cottura, poiché sarà il forno a completare il processo. I protagonisti indiscussi di questo piatto sono le melanzane, che vanno fritte con cura: per un risultato ottimale, molti le preparano il giorno prima, in modo che risultino più morbide e completamente prive di olio in eccesso. Altro ingrediente essenziale è il caciocavallo, preferibilmente nella sua tipologia siciliana, fresca, morbida e filante. Uova sode e prosciutto cotto, oppure salame tagliato a dadini, completano questa ricca e gustosa pietanza.

Miglior pasta al mondo, il podio

I bigoli con ragù d’anatra, arrivati in seconda posizione, sono un simbolo della tradizione veneta e vicentina in particolare: un piatto rustico e saporito che racchiude in ogni boccone la storia gastronomica locale. Il ragù può essere preparato in due versioni: con il pomodoro, per un sapore più ricco e deciso, oppure in bianco, per valorizzare la delicatezza della carne d’anatra, ammorbidita da una cottura lenta e accurata. La vera particolarità del piatto è nei bigoli, la pasta tipica del Veneto, ideale per accogliere condimenti saporiti come il ragù d’anatra.

I Bigoli all'anatra, piatto tipico veneto, ha sfiorato il successo nella classifica di Taste Atlas

“Solo” terza, una delle grandi favorite della vigilia: gli spaghetti alla carbonara, un simbolo intramontabile della cucina italiana, amati da tutti quando si tratta di gustarli. Guanciale croccante, pecorino romano Dop, tuorlo d’uovo, pepe nero macinato fresco e naturalmente spaghetti: un piatto semplice ma ricco di sapore, che incarna l'essenza della cucina

Miglior pasta al mondo, la top 20

Come detto, la top 20 è dominato dai piatti italiani, con Tagliatelle al ragù alla Bolognese e le Lasagne alla Bolognese che si piazzano ai piedi del podio, con le prime che sono considerate le più popolari, davanti alla Carbonara e ai Ravioli. Per trovare il primo ingresso straniero, bisogna scendere fino al 18° posto con il Pastitsio greco.

La Carbonara completa il podio

Ecco la classifica dei migliori 20 piatti di pasta di Taste Atlas