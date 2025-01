Dal diabete al successo: la storia di Mirco Bastianelli e del Keto Bar

A Rimini, in via Alessandro Serpieri, si trova un luogo unico nel suo genere: il primo locale chetogenico d'Italia, il Keto Bar, nato dal sogno e dalla determinazione di Mirco Bastianelli. La storia di questo ristorante non è solo una vicenda di imprenditoria innovativa, ma anche un racconto di rinascita personale. Mirco, ex ciclista professionista, ha infatti trasformato una diagnosi di diabete di tipo 2 in una missione per diffondere la dieta chetogenica, migliorando la vita degli altri. Oggi, con oltre 60mila follower su Instagram e un business in espansione che tocca anche l'estero, il Keto Bar è il simbolo di un sogno che si è avverato.

Mirco Bastianelli: dal diabete alla rinascita con la dieta chetogenica

Mirco Bastianelli e la diagnosi che cambiò tutto

Dieci anni fa, Mirco Bastianelli viveva una vita frenetica, dominata dal lavoro nei supermercati e da un senso di insoddisfazione latente. Poi, durante un viaggio in bicicletta da Cattolica a Leuca, qualcosa è cambiato. «Quel viaggio mi mise in contatto con la parte migliore di me, spingendomi a interrogarmi. Fu in quel momento che capii che la mia vita, all'epoca dominata dal lavoro nei supermercati, doveva cambiare rotta» racconta Mirco.

Dopo aver deciso di dedicarsi al ciclismo a livello professionistico, Mirco si trovò però di fronte a una scoperta destabilizzante. «Mi alimentavo soprattutto tramite zuccheri e carboidrati per sostenere le gare, ma iniziò a esserci qualcosa che non andava. Avevo il corpo di una persona sottopeso, pur mangiando tantissimo. Scoprii solo tramite le analisi di essere affetto da diabete di tipo 2, e di aver infiammato il mio corpo a furia di carboidrati e zuccheri».

La svolta chetogenica di Mirco Bastianelli

Di fronte alla diagnosi di diabete, Mirco prese una decisione coraggiosa. Anziché affidarsi unicamente ai farmaci, decise di seguire una dieta chetogenica sotto la guida di un nutrizionista. I risultati furono sorprendenti: in soli sei mesi i valori del sangue tornarono nella norma e il giovane si sentì rinato. Una trasformazione personale che fu l'inizio di un nuovo capitolo. La bicicletta passò in secondo piano e al suo posto emerse un obiettivo più grande: «Migliorare la vita degli altri, diffondendo la conoscenza della dieta chetogenica, e offrire alle persone un posto dove poter godere di un'alimentazione sana, povera di zuccheri e carboidrati».

Dal garage al primo locale chetogenico d'Italia

Il percorso per realizzare il suo sogno non è stato affatto semplice. Mirco iniziò sperimentando ricette nel garage di casa, dedicandosi completamente al progetto. Per mesi visse in un piccolo residence di 25 metri quadrati a Miramare, isolandosi per concentrarsi al massimo. «Non dissi a nessuno dove mi trovavo, al fine di concentrarmi il più possibile» ricorda. Finalmente, nel luglio 2022, il Keto Bar aprì le sue porte. Tuttavia, il primo anno si rivelò più duro del previsto. «I debiti erano tanti e le persone si dimostravano scettiche nei confronti dei prodotti cheto. Convincerle a testare le mie ricette fu la cosa più difficile, anche per via dei prezzi» spiega Mirco. Ma la sua determinazione non vacillò e, grazie a una strategia di marketing mirata e all'investimento nell'e-commerce, riuscì a invertire la rotta.

Keto Bar: il primo locale chetogenico d'Italia conquista l'Italia e l'estero

«Ho capito che, se i clienti non venivano al Keto, era il Keto a dover andare da loro» racconta. Così, Mirco puntò sui social, facendoli diventare il motore della sua attività. I follower su Instagram crebbero a dismisura, attirando l'attenzione su un'offerta di prodotti unici. Oggi, il Keto Bar spedisce oltre 50 prodotti chetogenici in tutta Italia e, grazie al passaparola, clienti arrivano persino dalla Germania per provare il locale di Rimini. Il suo sogno è ormai realtà: un luogo che combina gusto e benessere, capace di far riscoprire alle persone una nuova idea di alimentazione. «Direi che il mio sogno l'ho ampliamente realizzato: quello di far godere e star bene le persone attraverso del cibo sano» conclude con soddisfazione Mirco. Insomma, un esempio di come una sfida personale possa trasformarsi in una missione di successo.