“Dream of the Desert”, il primo treno a 5 stelle in Arabia Saudita è italiano

Un treno di lusso italiano che attraversa i deserti dell'Arabia Saudita? Non è un sogno, ma (a breve) una realtà. "Dream of the Desert" è il primo treno a cinque stelle progettato in Italia, pronto a rivoluzionare il concetto di viaggio ferroviario nel cuore della penisola arabica.

Il “Dream of the Desert” (rendering)

Con 14 carrozze e 34 suite di lusso, questo capolavoro, di cui è stato presentato di recente il design, è stato ideato dall'architetto Aline Asmar d'Amman e nasce dalla collaborazione tra Arsenale, le Ferrovie dell'Arabia Saudita (Sar) e il ministero della Cultura saudita.

Dream of the Desert, quando il lusso incontra la cultura

Dream of the Desert è molto più di un treno. È infatti un'esperienza immersiva, pensata per far vivere un'avventura unica tra i paesaggi suggestivi e le ricchezze culturali dell'Arabia Saudita.

Una delle zone relax del “Dream of the Desert” (rendering)

Ogni carrozza è stata trasformata in un capolavoro di design, con dettagli raffinati che richiamano l'autenticità del luogo e il tocco inconfondibile del made in Italy. L'idea nasce, come già annunciato, da un accordo siglato tra Sar e Arsenale, e secondo Paolo Barletta, fondatore di Arsenale, l'obiettivo è chiaro: «Creare un'esperienza di viaggio indimenticabile, dove lusso e cultura si intrecciano». E, a giudicare dai risultati, Dream of the Desert promette di essere all'altezza di questa visione ambiziosa.

Arsenale: l'eccellenza italiana si muove su binari

Dietro questo progetto c'è, appunto, Arsenale, una società che ha già dimostrato di sapere come portare il lusso su rotaia. In Italia, sta infatti lavorando al lancio de “La Dolce Vita Orient Express”, un treno di lusso che attraverserà alcune delle destinazioni più iconiche del nostro Paese, come Roma, Venezia e Portofino. Una flotta di sei treni, ognuno composto da 12 carrozze, offrirà ai passeggeri un viaggio all'insegna dell'eleganza e del fascino.

Una suite del “Dream of the Desert” (rendering)

Fondata nel 2020 da Paolo Barletta, insieme a Nicola Bulgari e il fondo Oaktree, Arsenale si sta rapidamente affermando come leader nel segmento dell'ospitalità di lusso. Con progetti che abbracciano diverse parti del mondo, sta esportando il meglio del design e dello stile italiano su scala globale. Negli ultimi anni, ricordiamo, la società ha stretto accordi con Paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto e Uzbekistan, sviluppando progetti che uniscono tecnologia, cultura e design in un mix unico.