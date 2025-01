Il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio passa ad Accor e diventa un cinque stelle

Il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio (Co), elegante struttura alberghiera affacciata sulle rive del lago di Como, cambia gestione. L'hotel, di proprietà della famiglia Butti, sarà ora gestito dal gruppo alberghiero Accor, uno dei principali attori del settore a livello globale, con il marchio Raffles, specializzato in strutture di lusso. Il passaggio di gestione si inserisce in una tendenza che sta interessando il mercato alberghiero della zona, con un numero crescente di strutture storiche che vengono rilevate da grandi catene internazionali. Il lago di Como è ormai una delle destinazioni più attrattive per il turismo di fascia alta, e l'acquisizione del Grand Hotel Imperiale conferma l'interesse sempre maggiore degli investitori per quest'area.

Attualmente classificato quattro stelle, il Grand Hotel Imperiale sarà sottoposto a una ristrutturazione che ne modificherà profondamente la struttura e l'offerta. Il numero delle camere sarà ridotto da 115 a 86 per garantire maggiore spazio e comfort agli ospiti. L'hotel ospiterà tre ristoranti, con un'offerta gastronomica che punterà sulla cucina gourmet e sulla valorizzazione dei prodotti locali.

Uno degli elementi centrali della riqualificazione sarà la realizzazione di una spa di 1.000 metri quadrati, progettata per offrire un'esperienza di benessere esclusiva. Sarà inoltre creato un beach club privato, che garantirà agli ospiti un accesso privilegiato alle acque del lago. La riapertura dell'hotel è prevista per il 2026, con l'obiettivo di posizionarlo tra le strutture di lusso più prestigiose del Lago di Como e passando ad una classificazione a 5 stelle.

Accor e l'espansione del marchio Raffles

Accor è uno dei principali gruppi alberghieri al mondo, con una presenza in 110 paesi e un portafoglio di oltre 5.400 hotel. Nel 2023 ha registrato ricavi per 5,05 miliardi di euro e un utile netto di 633 milioni, con un incremento del 57% rispetto all'anno precedente. L'operazione relativa al Grand Hotel Imperiale rientra nella strategia di espansione del brand Raffles, noto per la qualità del servizio e l'esclusività delle sue strutture. L'interesse di Accor per il Lago di Como si colloca in un più ampio piano di investimenti nei principali mercati del turismo di lusso. La zona, grazie alla sua posizione strategica e alla crescente domanda internazionale, è sempre più ambita dai grandi gruppi dell'ospitalità.

La famiglia Butti e le altre attività nel settore turistico

La famiglia Butti, che ha ceduto la gestione dell'hotel, continuerà a operare nel settore dell'ospitalità e della ristorazione attraverso diverse attività. Tra queste vi sono il Ristorante Imperialino di Moltrasio, conosciuto per la sua cucina raffinata con vista sul lago, e il Lido di Moltrasio, una delle mete estive più apprezzate della zona. Il gruppo possiede anche il Plinius Lifestyle Hotel Lake Como e il Duomo Boutique Hotel, due strutture che puntano su un'offerta alberghiera basata sul design e sull'attenzione ai dettagli.

A Como, il gruppo gestisce il ristorante Bottega Comacini, che propone piatti della tradizione locale in un ambiente ricercato. Oltre alla Lombardia, la famiglia Butti è attiva anche in Sardegna, dove possiede il Cala Sinzias Resort e il ristorante S'Ollastinu.