Ruben Bondì e la cucina partenopea: lo chef approda al mercato di Napoli

Dopo aver deliziato i telespettatori con le sue ricette preparate dal balcone di casa e nei vivaci mercati di Roma, lo chef Ruben Bondì torna, ogni domenica alle 16:10, su Food Network, con "Cucina al mercato con Ruben", un viaggio emozionante nei sapori e nelle tradizioni della cucina napoletana.

Lo chef Ruben Bondì torna al mercato e fa tappa a Napoli

Chef Ruben, dal bancone di casa al mercato di Napoli

Il cuore pulsante di ogni puntata è il pittoresco mercato rionale di Fuorigrotta, un vero e proprio scrigno di tesori culinari. Sotto l'imponente sguardo del Vesuvio, Ruben seleziona con cura gli ingredienti freschi e autentici che andranno a comporre i suoi piatti, vere e proprie sinfonie di gusto che raccontano la storia e l'anima culinaria del capoluogo partenopeo. Il viaggio di Ruben, iniziato cucinando dal balcone di casa, ha conosciuto una straordinaria evoluzione, passando per i vivaci mercati di Roma e approdando infine a Napoli. Lo chef ha raccontato al settimanale Telepiu’ come cucinare all'aperto lo abbia sempre affascinato, permettendogli di creare un legame immediato con il contesto circostante. Preparare le ricette nel luogo stesso in cui si scelgono gli ingredienti, ha aggiunto, conferisce un significato più profondo a ciò che viene portato in tavola.

Il cuore pulsante di ogni puntata è il pittoresco mercato rionale di Fuorigrotta

Dopo l'esperienza su YouTube, dove desiderava condividere la sua esperienza nei mercati di Roma, far conoscere le materie prime e trasmettere il piacere di creare piatti autentici partendo dalla qualità del prodotto, ora, portare questa visione nei mercati di Napoli, con la loro energia unica e il profumo della tradizione partenopea, è un'esperienza che amplifica tutto ciò che ama della cucina: la connessione, la genuinità e la storia che ogni piatto può raccontare.

Chef Ruben, la nuova sfida

La vera sfida nel preparare i piatti nei mercati, ha confidato Ruben al noto settimanale, è farsi apprezzare e voler bene dai venditori, cercando di non intralciare il loro lavoro. Un altro elemento fondamentale è rappresentato dalle condizioni meteorologiche, che possono rendere le riprese particolarmente complesse. Il mercato rionale di Fuorigrotta, ha rivelato, è stata una piacevolissima scoperta, un'esperienza arricchente sotto ogni profilo, soprattutto umano. Ruben ha ammesso di aver provato una profonda emozione al momento di lasciare Napoli, sottolineando l'amore che lo lega alla cultura e alla disponibilità dei napoletani. Il fascino degli ingredienti freschi del mercato, ha spiegato, risiede nella loro autenticità, nel legame con la terra e con il lavoro appassionato di chi li coltiva o li prepara. Ogni prodotto racchiude una storia, un incontro umano, un colore, un movimento, una vita. Scegliere gli ingredienti al mercato significa rispettare la stagionalità, sostenere i piccoli produttori e celebrare la genuinità in ogni piatto.

Chef Ruben, valorizzazione degli ingredienti

La tradizione della cucina napoletana, così ricca e variegata, viene reinterpretata da Ruben con rispetto e maestria. Il primo passo, ha spiegato, è conoscerla a fondo, studiarne le origini, comprenderne le tecniche tradizionali e scoprire i segreti che rendono un piatto davvero rappresentativo. Solo dopo questa immersione si può pensare di aggiungere un tocco personale, esaltando i sapori e le caratteristiche uniche di ogni ricetta, senza stravolgerla.

Lo chef Ruben Bondì è rimasto colpito da Napoli

Tra le sorprese del mercato di Fuorigrotta, Ruben ha menzionato con entusiasmo i peperoncini verdi, i cosiddetti friggitelli, e i friarielli, una varietà di broccoli che ha imparato ad apprezzare in modo particolare grazie alla cucina napoletana, dove vengono soffritti in padella con olio, aglio, sale e peperoncino.

Chef Ruben, oltre Napoli

Il programma, prodotto dalla Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, è diretto da Michele Imperio e scritto a Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. Dopo questa esperienza napoletana, Ruben ha espresso il desiderio di portare il suo concetto di cucina al mercato anche in altre città, rivelando di avere in mente Palermo, altra città immensa e ricca di tradizioni culinarie. Tra le ricette che hanno un significato speciale per lui, Ruben ha citato i paccheri al sugo di gallinella, un piatto che gli ricorda molto Napoli e che ha preparato insieme con lo chef Simone Testa, definendolo "buonissimo!".

Dopo Roma e Napoli, lo chef Ruben Bondì vuole portare la sua esperienza anche nei mercati di altre città

Parlando dei suoi ricordi d'infanzia e dell'origine della sua passione per la cucina, Ruben ha raccontato delle polpette al pomodoro che gli preparava sempre sua mamma Fabiana, ammettendo con un sorriso che, nonostante il tempo trascorso, questa rimane una delle ricette in cui sua madre lo "batte" ancora. Ha poi raccontato con emozione di quando è andato a rappresentare il nostro Paese alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo a Nuova Delhi, un'esperienza che gli è sembrata incredibile. Pensare che, a sedici ore da Roma, potesse preparare piatti ereditati dalla tradizione di sua nonna e di sua madre, ha aggiunto, è stata un'emozione indescrivibile.