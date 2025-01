Ponte di Legno-Tonale, settimane bianche sold out: in 180mila sulle piste

Tanti turisti, oltre 180mila, ma poca neve. Si può riassumere così l'inizio della stagione invernale nel comprensorio sciistico Ponte di Legno-Tonale (Bs), a cavallo fra le province di Brescia e Trento. Inizio del '25, insomma, con il botto, con il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e nelle seconde case della Valle Camonica e della Val di Sole, grazie anche all'innevamento artificiale.

A Ponte di Legno-Tonale, un inizio di stagione al top: tutto esaurito e 50 cm di neve

Croati, inglesi e israeliani: a Ponte di Legno-Tonale turisti da tutto il mondo

E se non bastasse, dalla Befana in poi, i fiocchi sono caduti in abbondanza fino a raggiungere, nelle ultime ore, oltre i 50 centimetri. Soddisfazione per gli operatori del comparto che si apprestano adesso ad affrontare le settimane bianche con migliaia di persone in arrivo da tutta Europa, e non solo.

I primi a prenotare le piste del Tonale sono stati gli appassionati croati e inglesi, numerose anche le scolaresche provenienti da varie parti d'Italia. Ma sono attesi anche, belgi, slovacchi, polacchi, danesi e israeliani confermando un crescente appeal internazionale dei 180 km di piste, tra gli appassionati di sport invernali e della montagna.

La stagione è iniziata quindi nel migliore dei modi (superando anche il '23) e prosegue con una serie di eventi in grado di richiamare ancora i turisti come il "Paradice Music". Dal 16 gennaio, l'iconico teatro igloo di ghiaccio in fase di ultimazione sotto i 3000 metri del Presena, ogni giovedì e sabato, proporrà infatti i concerti di alcuni big della musica leggera italiana. Il tutto eseguito con strumenti musicali di ghiaccio.