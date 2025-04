Sacbo: record passeggeri a Orio al Serio e 63 milioni investiti nel 2024

L’Assemblea degli Azionisti di Sacbo S.p.A., società di gestione dell’aeroporto di Bergamo, ha approvato il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo per l’anno 2024, comprensivo anche dei risultati della controllata BGY International Services S.r.l.

Il 2024 si è chiuso con un nuovo record storico di traffico passeggeri, pari a 17,3 milioni,

Sacbo, passeggeri in crescita: superata quota 17 milioni

Il 2024 si è chiuso con un nuovo record storico di traffico passeggeri, pari a 17,3 milioni, segnando un incremento dell’8,6% rispetto al 2023. Lo scalo ha ospitato 24 compagnie aeree, operando voli di linea verso 158 destinazioni in 42 Paesi, confermandosi terzo scalo nazionale dopo Fiumicino e Malpensa, e al 34° posto a livello europeo.

Espansione infrastrutturale: in arrivo nuova area check-in e controlli di sicurezza

Durante l’assemblea, il presidente Giovanni Sanga ha evidenziato i principali interventi previsti: «Il Piano Investimenti concordato con ENAC, in linea con il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, ha portato all’ampliamento dell’area partenze. A fine maggio 2025 sarà operativa la nuova area check-in, dotata di servizi digitali per persone e bagagli. Entro fine anno entrerà in funzione anche la nuova area per i controlli di sicurezza, con tecnologie avanzate per migliorare i flussi». Ha aggiunto inoltre: «L’ammodernamento infrastrutturale è finalizzato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale dello scalo».

Sacbo, sostenibilità ambientale e transizione digitale

Negli ultimi cinque anni, il gruppo ha investito oltre 225 milioni di euro, di cui 63,8 milioni nel solo 2024 da parte della capogruppo. Di questi, 13,8 milioni sono stati destinati alla sostenibilità ambientale, attraverso azioni come l'installazione di un impianto fotovoltaico che copre oltre il 10% del fabbisogno elettrico, uso di energia rinnovabile per il 60% del consumo totale, nuove postazioni di ricarica per veicoli elettrici, acquisto di mezzi elettrici per le operazioni di handling e interventi di efficientamento energetico.

Sacbo ha presentato il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato

A febbraio 2025, Sacbo è stata la prima realtà italiana ad accedere ai fondi europei AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facilities), ottenendo un cofinanziamento del 40% su un progetto da 9 milioni di euro per l’elettrificazione delle infrastrutture aeroportuali. Inoltre, il processo di digitalizzazione ha comportato investimenti per 2,9 milioni di euro nel 2024.

Sacbo, numeri in crescita anche sul piano economico

Il Valore della produzione del Gruppo ha superato i 165 milioni di euro (+6,5% rispetto al 2023), ripartiti in:

55,6 milioni da ricavi aviation (+4,3%)

da ricavi aviation (+4,3%) 70,6 milioni da ricavi commerciali (+13,7%)

da ricavi commerciali (+13,7%) 34,8 milioni da ricavi per assistenza (+9,7%)

da ricavi per assistenza (+9,7%) 4 milioni da altri proventi

L’EBIT è pari a 25,78 milioni, mentre il risultato netto di Gruppo ammonta a 13,74 milioni di euro. La capogruppo Sacbo S.p.A. chiude l’anno con un utile di 11,85 milioni, di cui il 60% verrà distribuito come dividendo, e il restante 40% destinato a riserva straordinaria.