Non solo un territorio che racconta ciò che produce, ma che lavora per costruire un racconto condiviso, che sappia unire cultura, tradizioni locali, persone e imprese per diventare destinazione. Questo l’ambizioso obiettivo de Le Vie del Gusto, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per valorizzare e raccontare in modo nuovo il patrimonio enogastronomico, culturale e turistico del territorio alessandrino.

A Milano è partito Le Vie del Gusto

Il sipario sul progetto si è alzato ufficialmente lunedì sera a Milano negli spazi di Mari&Co, in zona Ripamonti, con una cena che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, produttori, operatori del territorio, giornalisti, professionisti della comunicazione e ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, costruendo un’occasione di incontro e confronto intorno a una visione comune: fare delle eccellenze locali non soltanto un patrimonio da preservare, ma uno strumento concreto di attrattività e sviluppo.

Il critico enogastronomico Paolo Massobrio e l’enologo Donato Lanati: a Milano sono andati in scena tanti vini alessandrini

Quella di Milano non è stata una scelta casuale. La città è a solo un’ora di distanza e la sua grandezza non deve fare ombra, ma fungere da risorsa per un territorio per certi versi ancora incontaminato e che ha voglia di raccontarsi e di farsi scoprire.

In tavola vini e tartufi: le eccellenze del territorio

Il percorso gastronomico ha accompagnato gli ospiti alla scoperta dei gusti e dei profumi delle diverse anime dell’Alessandrino: Gran Monferrato, Alto Monferrato, Strada Derthona e Gavi. Protagoniste assolute le due eccellenze del territorio: i vini e il tartufo.

Walter Massa, presidente Vie del Gusto strada Derthona Gavi

E allora, Barbera, Grignolino, Gavi e Timorasso a sposarsi con i primi sapori dell’autunno, come il cavolfiore, l’indivia e la zucca, e a danzare con il tartufo bianco pregiato, simbolo e re delle tavole del territorio. La volontà, che è cuore del progetto, era mettere in tavola una provincia nella quale vino e cucina dialogano con paesaggio, storia, borghi, arte e cultura.

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Le parole del presidente della Fondazione

La serata milanese rappresenta, nella visione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria non un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso: portare Le Vie del Gusto fuori dai propri confini per far conoscere un territorio autentico e contemporaneo e trasformare la curiosità suscitata dalle sue eccellenze in un invito a partire, visitarlo e viverlo.

Il presidente Ats Tartufo Bianco Pregiato Comuni Alto Monferrato, Francesco Novelli, serve il prodotto protagonista della serata, il tartufo bianco, a Paolo Arrobbio, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, seduta alla sua destra