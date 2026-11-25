Quando si parla di “Thanksgiving Day” (“Giorno del ringraziamento”), l’immaginario collettivo corre alle grandi tavolate familiari americane del quarto giovedì di novembre, con al centro l’immancabile tacchino ripieno cotto al forno. Tuttavia, la celebrazione del ringraziamento per i frutti della terra non è un’esclusiva statunitense, né tantomeno un fenomeno estraneo alla cultura gastronomica italiana. Oggi, mentre molti ristoranti inseriscono in carta menu dedicati all’evento, vale la pena riscoprire sia le regole culinarie della tradizione d’oltreoceano sia il parallelo con le nostre radici contadine.

Thanksgiving Day: le origini e i piatti della tradizione americana

Le origini del Thanksgiving risalgono al 1621, quando i Padri Pellegrini festeggiarono il primo raccolto insieme ai nativi Wampanoag. All’epoca non c’era un menu codificato, ma, sempre e comunque, la tradizione prevedeva una tavola opulenta legata ai prodotti dell’autunno. Da molti anni, però, il protagonista assoluto della festa è, suo malgrado, il tacchino, che viene cotto arrosto con un ripieno di mais, sedano, cipolla, erbe aromatiche e castagne, oltre, a volte, alla salsiccia. Un piatto di per sé già sontuoso, arricchito ulteriormente dalle salse di accompagnamento: si può scegliere la “gravy”, bruna e sapida, che si ottiene dalla cottura della carne arricchita da spezie e aromi, oppure la “cranberry”, ricavata dai mirtilli rossi, dal gusto acidulo e leggermente dolce.

Il tacchino ripieno è il protagonista del “Giorno del ringraziamento”

Da non trascurare i contorni, che vanno dal purè di patate montato al burro (mashed potatoes) alle patate dolci al forno glassate con sciroppo d’acero, ai fagiolini in casseruola con funghi e cipolle croccanti (green bean casserole) e al pane rustico di mais (cornbread), leggero e leggermente dolce. A chiudere il pasto sono tre grandi classici della pasticceria autunnale: la “Pumpkin Pie” (torta di zucca speziata con cannella, zenzero e noce moscata), la “Pecan Pie” (crostata a base di noci pecan, sciroppo di mais o d’acero, zucchero, burro e uova) e l’immancabile “Apple Pie”, alla mela.

La “Pumpkin Pie” La “Pecan Pie” La “Apple Pie” ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La “Pumpkin Pie” La “Pecan Pie” La “Apple Pie”

Il Giorno del ringraziamento in Italia: dalle tradizioni contadine ai ristoranti

Va detto che, anche nelle nostre campagne, il ringraziamento per i frutti della terra ha una tradizione propria: nella Giornata nazionale del Ringraziamento si benedicono infatti il raccolto e il lavoro della nuova annata agraria. Il legame con la stagione si riconosce anche a tavola: a differenza della tradizione americana, in Italia non esiste un piatto unico nazionale. Si va dalla polenta accompagnata da funghi e selvaggina ai bolliti misti, dalle zuppe di legumi alle castagne arrosto, fino al primo olio evo dell’anno e ai salumi non (o molto poco) stagionati. In comune con la festa d’oltreoceano c’è soprattutto lo spirito di condivisione.

La polenta accompagnata da funghi e selvaggina I bolliti misti Le castagne arrosto ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La polenta accompagnata da funghi e selvaggina I bolliti misti Le castagne arrosto

Le usanze del Thanksgiving Day stanno acquisendo sempre più diffusione anche nel nostro Paese: non solo nei locali tex-mex o comunque di ispirazione americana, ma anche nelle trattorie e nei bistrot che interpretano in chiave italiana la ricetta del tacchino ripieno, utilizzando materie prime locali e nostrane.

Thanksgiving Day: quali vini abbinare al tacchino ripieno e ai dolci

Se decidiamo di celebrare il Thanksgiving all’americana ma non vogliamo bere birra, scegliere il vino giusto per il menu tradizionale è una sfida bellissima e stimolante. Il tacchino ripieno al forno propone infatti un caleidoscopio gustativo armonico ma molto complesso: il gusto leggermente dolce della carne bianca, del ripieno e delle patate, da un lato; la grassezza del burro e della salsa gravy, dall’altro; l’aromaticità delle spezie, da un altro lato ancora, e, soprattutto, la spiccata acidità della salsa ai mirtilli rossi sono altrettanti elementi da armonizzare, contrastare, esaltare.

La complessità dei sapori del menu tradizionale richiede abbinamenti enologici equilibrati