Italia a Tavola/aprile: dai 40 anni della testata alle novità di Tuttofood 2026

Italia a Tavola festeggia quarant’anni di informazione dedicata a ristorazione, ospitalità e filiera agroalimentare non sono solo un traguardo cronologico, ma il racconto di un'identità che si è evoluta insieme al Paese. Da mensile cartaceo a network editoriale integrato, la nostra testata continua a portare avanti il proprio percorso come punto di riferimento imprescindibile per l'Horeca.

Questo sguardo lungo sulla storia si proietta inevitabilmente verso i grandi appuntamenti del futuro prossimo, a partire da Tuttofood 2026. Dal 11 al 14 maggio, Rho Milano Fiera tornerà a essere l'ombelico del mondo agroalimentare con numeri da record: oltre 5.000 aziende e una quota estera che tocca il 30%. In questo contesto, la copertina del mese è dedicata a Comavicola, che trasformerà il proprio stand in un vero spazio esperienziale: un percorso tra showcooking e degustazioni dove il "mare nel piatto" diventa occasione di confronto diretto tra chef e operatori sulla sostenibilità della filiera ittica.

Sempre in fiera, le risposte su "cosa mangeremo domani" passeranno attraverso focus innovativi come quello di Sogemi, che mostra come i mercati all’ingrosso possano diventare piattaforme operative quotidiane per le cucine professionali, o attraverso il modello dell'Alaska, esempio di pesca 100% naturale capace di offrire alternative sane agli allevamenti intensivi. Ma il mercato non vive solo di prodotto: vive anche di regole. Un successo storico della testata trova finalmente concretezza nella Legge 34, che dal 7 aprile introduce norme rigide contro le recensioni false online, una battaglia di trasparenza che abbiamo portato avanti con determinazione per tutelare la dignità dei ristoratori.

Il dibattito si sposta poi in sala, dove il tema del vino si fa scottante: il sistema dei ricarichi attuale sembra aver raggiunto un punto di rottura, rischiando di allontanare definitivamente il cliente dalla bottiglia in un mercato che spinge sempre più verso una "premiumizzazione" non sempre accessibile. Una riflessione che tocca anche l'alta gastronomia, dove il caviale ritrova in primavera una dimensione più concreta e funzionale, diventando elemento di equilibrio tra sapidità e struttura, lontano dai vecchi cliché del lusso fine a se stesso.

Parallelamente, il valore del cibo si sposta verso il sociale con l'analisi della ristorazione collettiva. Grazie alla collaborazione con i vertici di Anir Confindustria, facciamo luce su un settore che garantisce un miliardo di pasti l'anno in scuole e ospedali: non un semplice servizio accessorio, ma un pilastro del welfare nazionale che merita nuovi equilibri economici e normativi.

Infine, il territorio si conferma protagonista con il Parmigiano Reggiano, che a fine maggio aprirà le porte dei caseifici trasformando la produzione in vera destinazione turistica, e con l'evoluzione dell'arte bianca: la primavera impone infatti una nuova ricerca della leggerezza, dove farine integrali e lunghe fermentazioni non sono più una tendenza passeggera, ma una precisa scelta strategica per un consumo fuori casa sempre più consapevole e salutare.