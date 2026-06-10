[cl/]Da giovedì 11 giugno gli occhi di miliardi di persone saranno puntati su Stati Uniti , Canada e Messico , i tre Paesi che ospiteranno il Mondiale 2026 , la ventitreesima edizione della competizione calcistica più seguita del pianeta. Sarà anche il torneo più grande di sempre: per la prima volta le nazionali partecipanti passeranno da 32 a 48, con una formula che prevede dodici gironi da quattro squadre e una fase a eliminazione diretta a partire dai sedicesimi, per un totale di 104 partite. Il torneo si concluderà il 19 luglio con la finale in programma al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey (Usa) . Ma un Mondiale non è soltanto calcio . Ogni nazionale porta con sé tradizioni , culture e abitudini che si riflettono anche a tavola . Per questo, la redazione di Italia a Tavola ha deciso di accompagnare il viaggio sportivo con un itinerario gastronomico attraverso i 48 Paesi qualificati , selezionando per ciascuno una preparazione particolarmente identitaria , famosa o profondamente legata alla storia culinaria locale . Un modo per scoprire il torneo da una prospettiva diversa, tra ricette che hanno conquistato il mondo e specialità custodite e tramandate nei rispettivi territori. Con una nota amara per i tifosi italiani: la Nazionale azzurra, ricordiamo (purtroppo) non sarà infatti presente alla competizione per la terza edizione consecutiva. Un Mondiale di sapori: i piatti cult dei Paesi partecipanti La nostra selezione segue la composizione dei gironi del Mondiale , dal gruppo A fino al gruppo L . Di seguito, la lista completa. I piatti del girone A Messico - Taco Partiamo dal Messico , inserito nel girone A e protagonista della gara inaugurale del Mondiale contro il Sudafrica. Se cè una preparazione che richiama immediatamente la cucina del Paese, questa è il taco : una tortilla morbida di mais farcita con carne, pesce, verdure o legumi. Diffuso in innumerevoli varianti regionali, accompagna da generazioni la quotidianità messicana ed è diventato uno dei piatti più riconoscibili al mondo. Sudafrica - Bobotie La seconda nazionale del girone è il Sudafrica , che come già ricordato affronterà il Messico nella gara inaugurale del Mondiale. A tavola uno dei piatti che meglio racconta il Paese è il bobotie , uno sformato di carne macinata aromatizzata con spezie, frutta secca e chutney, ricoperto da una crema a base di uova e latte. Le sue influenze africane, malesi ed europee riflettono la storia e la varietà culturale della nazione. Corea del Sud - Kimchi La terza squadra del girone è la Corea del Sud . La preparazione più conosciuta della cucina del Paese è il kimchi , ottenuto dalla fermentazione di cavolo cinese e altre verdure con peperoncino, aglio, zenzero e spezie. Servito come contorno, accompagna quotidianamente molti pasti ed è una presenza costante sulle tavole della Corea del Sud, oltre ad aver conquistato una grandissima popolarità allestero. Repubblica Ceca - Vepro-knedlo-zelo Chiude il girone A la Repubblica Ceca . Nella tradizione gastronomica del Paese trova un posto di rilievo il vepro-knedlo-zelo , una preparazione che abbina arrosto di maiale, canederli di pane e crauti. Sostanzioso e ricco di sapore, viene servito da generazioni nelle case e nei ristoranti di tutto il territorio ed è una presenza costante nella cucina ceca. I piatti del girone B Canada - Poutine Il girone B si apre con il Canada . Fra le preparazioni più legate alla gastronomia del Paese cè la poutine , nata nel Québec e diffusasi successivamente in tutto il territorio nazionale. La ricetta abbina patatine fritte, cheese curds - piccoli pezzi di formaggio fresco - e salsa gravy calda, creando un contrasto di consistenze e sapori che lha resa una delle specialità più riconoscibili della cucina canadese. Bosnia ed Erzegovina - Cevapcici Nel gruppo B cè poi la Bosnia ed Erzegovina , qualificata davanti allItalia, che come già detto per la terza edizione consecutiva non prenderà parte al Mondiale. Tra le preparazioni più radicate nella gastronomia del Paese ci sono i cevapcici , piccoli cilindri di carne macinata cotti alla griglia e serviti generalmente con pane somun, cipolla cruda e salse. Una ricetta profondamente legata alla tradizione culinaria bosniaca, ma più in generale a quella dellintera area balcanica. Qatar - Machboos La terza nazionale di questo girone è il Qatar . Nelle tavole del Paese trova largo spazio il machboos , un piatto a base di riso cotto con spezie aromatiche e servito con carne o pesce. Molto diffuso nella cucina del Golfo, è apprezzato per i profumi intensi dati da ingredienti come cardamomo, cannella e zafferano. Svizzera - Fondue Chiude il gruppo B la Svizzera . Tra i piatti più conosciuti del Paese spicca indubbiamente la fondue , preparata sciogliendo diversi formaggi in unapposita pentola e servita con cubetti di pane da intingere nella crema calda. Nata nelle regioni alpine, è diventata una delle specialità più identificate con la gastronomia svizzera nel mondo. I piatti del girone C Brasile - Feijoada Si alza il sipario sul girone C con il Brasile , la nazionale più titolata nella storia dei Mondiali grazie ai cinque trofei conquistati. Nella gastronomia del Paese occupa un posto speciale la feijoada , una ricca preparazione a base di fagioli neri e carne di maiale, cotta lentamente e servita generalmente con riso, farofa e fettine darancia. Un piatto profondamente legato alla tradizione culinaria brasiliana e diffuso in tutto il territorio nazionale. Marocco - Cous cous La seconda nazionale del girone C è il Marocco . Nella tradizione gastronomica del Paese il cous cous occupa un posto centrale da generazioni. Preparato con granelli di semola cotti a vapore e accompagnati da carne, pesce o verdure, è una presenza costante tanto nelle occasioni di festa quanto nella vita quotidiana, con numerose varianti che cambiano da regione a regione. Haiti - Griot Segue Haiti . Il piatto simbolo del Paese è il griot , preparato con cubetti di carne di maiale marinati negli agrumi e nelle spezie, quindi fritti fino a diventare croccanti allesterno. Viene spesso accompagnato da pikliz, una salsa piccante a base di cavolo e verdure sottaceto, molto diffusa nella cucina haitiana. Scozia - Haggis Chiude il gruppo C la Scozia . Nella tradizione gastronomica del Paese trova un posto di rilievo l haggis , preparazione a base di interiora di pecora tritate, avena, cipolla e spezie. Nato come piatto popolare, nel tempo è diventato uno degli alimenti maggiormente associati allidentità culinaria scozzese. I piatti del girone D Stati Uniti - Hamburger Aprono il girone D gli Stati Uniti . Se cè una preparazione che richiama immediatamente la cucina americana è naturalmente l hamburger , composto da un medaglione di carne inserito in un panino e arricchito con ingredienti come formaggio, insalata, pomodoro, cipolla e salse. Da cibo popolare è diventato unicona gastronomica conosciuta in tutto il mondo. Paraguay - Sopa paraguaya [stag]{ID:15577}[/stag] La seconda selezione di questo girone è il Paraguay . Nella tradizione gastronomica del Paese trova spazio la sopa paraguaya , preparazione a base di farina di mais, formaggio, latte e cipolla. Contrariamente a quanto suggerisce il nome, non si tratta di una zuppa, ma di una torta salata cotta al forno e servita in numerose occasioni conviviali. Australia - Meat pie [stag]{ID:15578}[/stag] La terza selezione del gruppo D è l Australia . Se cè una preparazione che richiama immediatamente la cucina del Paese è la meat pie , una torta salata monoporzione con involucro di pasta e ripieno di carne in salsa. Presente da decenni nelle panetterie, nei bar e persino negli stadi, è uno degli snack più consumati e riconoscibili della tradizione gastronomica locale. Turchia - Kebab [stag]{ID:15579}[/stag] Ultima nazionale di questo girone è la Turchia . Quando si parla della cucina del Paese, il kebab è una delle preparazioni che vengono subito in mente. A differenza della versione diffusa in molti Paesi europei come street food, in Turchia viene spesso servito al piatto, accompagnato da riso, verdure, pane e diverse guarnizioni. Esistono inoltre numerose varianti regionali, ciascuna con caratteristiche proprie. I piatti del girone E Germania - Bratwurst con crauti [stag]{ID:15584}[/stag] La prima squadra del girone E è la Germania . Nella gastronomia del Paese un posto speciale spetta alla bratwurst con crauti , abbinamento che attraversa da generazioni la tradizione culinaria tedesca. La bratwurst è una salsiccia preparata con diverse tipologie di carne e aromi, generalmente servita con crauti, il caratteristico cavolo fermentato. Una combinazione diffusa in numerose varianti regionali e presente tanto nelle feste popolari quanto nella quotidianità. Curaçao - Keshi Yena [stag]{ID:15585}[/stag] Prosegue il girone E con Curaçao , vera sorpresa di questo Mondiale e alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della competizione. Con i suoi circa 444 chilometri quadrati di superficie, è la nazione territorialmente più piccola ad aver mai raggiunto un Mondiale. Nella cucina della piccola isola spicca il keshi yena , una ricetta nata dallincontro tra influenze caraibiche ed europee. Si tratta di una forma di formaggio svuotata e farcita con carne, verdure, olive, uvetta e spezie, poi cotta al forno. Costa dAvorio - Attiéké [stag]{ID:15587}[/stag] Nel girone E troviamo anche la Costa dAvorio . Nella tradizione gastronomica del Paese occupa un posto importante l attiéké , preparato con manioca fermentata e lavorata fino a ottenere una consistenza simile a quella del cous cous. Viene generalmente servito come accompagnamento a pesce, carne o verdure ed è una presenza costante nella quotidianità di molte famiglie ivoriane. Ecuador - Encebollado [stag]{ID:15588}[/stag] Infine, l Ecuador . A occupare un posto speciale nella gastronomia del Paese è l encebollado , una zuppa a base di tonno, manioca e cipolla profondamente radicata nella tradizione culinaria locale. Diffusa praticamente da nord a sud, viene consumata a ogni ora della giornata. I piatti del girone F Paesi Bassi - Stamppot [stag]{ID:15589}[/stag] Iniziamo il girone F con i Paesi Bassi . Pur essendo una terra particolarmente ricca di dolci e prodotti da forno, tra le preparazioni salate più legate alla tradizione del Paese cè lo stamppot , ottenuto schiacciando insieme patate e verdure come cavolo riccio, crauti o carote. Particolarmente diffuso nei mesi più freddi, viene spesso accompagnato da salsicce affumicate o altre preparazioni a base di carne. Giappone - Ramen [stag]{ID:15591}[/stag] La seconda nazionale del girone è il Giappone . Sebbene il sushi sia la preparazione giapponese più conosciuta a livello internazionale, si tratta di una categoria molto ampia. Per questo scegliamo il ramen , piatto a base di noodles serviti in brodo e accompagnati da ingredienti come carne, uova, alghe e verdure. Un po come la pasta in Italia, è presente in tutto il Paese e cambia da città a città, con ricette, brodi e ingredienti che variano a seconda delle tradizioni locali. Svezia - Köttbullar [stag]{ID:15592}[/stag] Il gruppo F prosegue con la Svezia . Quando si parla della cucina del Paese, le köttbullar sono tra le preparazioni che vengono subito in mente. Le tradizionali polpette di carne vengono servite con purè di patate, salsa e confettura di mirtilli rossi, in un abbinamento che attraversa da generazioni la tradizione gastronomica svedese ed è oggi conosciuto ben oltre i confini nazionali. Tunisia - Brik [stag]{ID:15595}[/stag] Chiude la Tunisia . Il cous cous, già citato per il Marocco pur nelle sue numerose varianti nazionali e regionali, occupa un posto centrale anche nella cucina tunisina. Per evitare ripetizioni scegliamo però il brik , una sottile sfoglia ripiena generalmente con uovo, tonno, prezzemolo e capperi, poi fritta fino a diventare croccante allesterno e morbida allinterno. I piatti del girone G Belgio - Moules-frites [stag]{ID:15596}[/stag] Nel girone G troviamo il Belgio . In un Paese noto più per il cioccolato, la birra e le patatine fritte, le moules-frites occupano un posto di primo piano nella tradizione gastronomica nazionale. La ricetta prevede generalmente cozze cotte con vino bianco, sedano, cipolla e aromi, servite insieme a una porzione di frites, in un abbinamento che da decenni accompagna la cucina belga. Egitto - Koshari [stag]{ID:15597}[/stag] Nel gruppo G cè anche l Egitto . Il koshari è uno dei piatti più diffusi del Paese e combina ingredienti semplici come riso, pasta, lenticchie e ceci, completati da salsa di pomodoro speziata e cipolle croccanti. Nato come cibo popolare, oggi viene consumato quotidianamente da milioni di egiziani. Iran - Chelo kebab [stag]{ID:15598}[/stag] In questo girone cè anche l Iran . Il chelo kebab occupa un posto centrale nella gastronomia del Paese e abbina riso bianco cotto al vapore, spesso aromatizzato allo zafferano, a spiedini di carne grigliata. A differenza del kebab turco e in molte altre aree del Medio Oriente, quello iraniano viene tradizionalmente servito al piatto insieme al riso, accompagnato da pomodori grigliati, cipolla e sommacco. Nuova Zelanda - Agnello arrosto [stag]{ID:15599}[/stag] Chiude la Nuova Zelanda . Ad occupare un posto di rilievo nella tradizione gastronomica del Paese è l agnello arrosto , in una nazione che figura tra i maggiori produttori ovini al mondo. Preparato con diversi tagli di carne e accompagnato da verdure di stagione, è spesso protagonista dei pasti in famiglia e delle occasioni conviviali. In alcune circostanze viene cucinato anche con il tradizionale metodo maori dell hangi , che prevede una lenta cottura sottoterra. I piatti del girone H Spagna - Paella [stag]{ID:15600}[/stag] Nel girone H troviamo la Spagna . La paella è una delle preparazioni più legate alla tradizione gastronomica del Paese. Nata nella zona di Valencia , viene preparata con riso cotto in unampia padella e arricchito con ingredienti che variano a seconda delle versioni, tra cui carne, pesce, frutti di mare e verdure. Nel tempo è diventata una delle ricette spagnole più diffuse al mondo. Capo Verde - Cachupa [stag]{ID:15601}[/stag] Nel girone H cè anche Capo Verde . Nessuna preparazione racconta larcipelago quanto la cachupa , una ricetta a base di mais, fagioli, verdure e, a seconda delle versioni, carne o pesce. La lunga cottura consente agli ingredienti di fondersi lentamente, dando vita a un piatto sostanzioso che da generazioni accompagna la vita quotidiana delle isole. Arabia Saudita - Kabsa [stag]{ID:15602}[/stag] Nel gruppo H troviamo anche l Arabia Saudita . La kabsa è uno dei piatti più presenti nella tradizione gastronomica del Paese. Preparata con riso speziato e carne, generalmente pollo, agnello o cammello, si distingue per lutilizzo di ingredienti come cardamomo, cannella, chiodi di garofano e zafferano. Viene spesso servita in grandi vassoi condivisi tra più persone. Uruguay - Chivito [stag]{ID:15603}[/stag] Ultima squadra del girone, l Uruguay . Il chivito è una delle preparazioni più radicate nella gastronomia del Paese. Nonostante il nome, non contiene carne di capra: si tratta di un ricco panino farcito con carne bovina, prosciutto, formaggio, lattuga, pomodoro, uova e numeri altri ingredienti che possono variare da locale a locale. È considerato uno dei grandi classici della cucina uruguaiana. I piatti del girone I Francia - Escargots [stag]{ID:15606}[/stag] Nel girone I troviamo la Francia . Quella francese è da sempre considerata una delle cucine più nobili del mondo e può contare su un patrimonio gastronomico vastissimo. Ridurre questa tradizione a un solo piatto è quasi impossibile, ma nellimmaginario collettivo poche preparazioni sono riconoscibili quanto le escargots , le famosissime lumache di terra servite generalmente nel guscio e condite con burro, aglio e prezzemolo. Senegal - Thiéboudienne [stag]{ID:15607}[/stag] Nel gruppo I cè anche il Senegal . Considerato da molti la ricetta nazionale del Paese, il thiéboudienne combina pesce, riso, pomodoro e verdure in ununica preparazione. Nato lungo la costa atlantica, si è diffuso nel tempo ben oltre le comunità di pescatori che lo hanno reso celebre ed è oggi una presenza costante sulle tavole senegalesi. Iraq - Masgouf [stag]{ID:15608}[/stag] La terza squadra del girone I è l Iraq . Fra le preparazioni che meglio raccontano la tradizione gastronomica del Paese cè il masgouf , realizzato generalmente con carpa dacqua dolce aperta a libro e cotta lentamente vicino al fuoco o alla brace. Particolarmente diffuso lungo le rive del Tigri e dellEufrate, è una ricetta profondamente legata alla storia e alla cultura culinaria irachena. Norvegia - Fårikål [stag]{ID:15609}[/stag] Chiude il girone I la Norvegia . Sebbene il salmone sia il prodotto maggiormente associato al Paese, la tradizione gastronomica norvegese offre molto altro. Per questo scegliamo il fårikål , una preparazione particolarmente identitaria della cucina locale, a base di carne di montone, cavolo e pepe nero. Il piatto viene cotto lentamente per diverse ore fino a ottenere una consistenza morbida e un sapore intenso. I piatti del girone J Argentina - Asado [stag]{ID:15611}[/stag] Nel gruppo J troviamo l Argentina , campione del mondo in carica dopo il trionfo del 2022 in Qatar. Parlare della cucina del Paese significa inevitabilmente parlare di asado , una vera e propria istituzione nazionale prima ancora che un semplice piatto. Diversi tagli di carne vengono cotti lentamente alla brace o sulla griglia e condivisi in famiglia o tra amici. Più che una ricetta, rappresenta un rituale profondamente legato alla cultura argentina. Algeria - Chakhchoukha [stag]{ID:15612}[/stag] Nel girone cè anche l Algeria . Anche in questo caso il cous cous occupa un posto centrale nella gastronomia nazionale, ma per evitare ripetizioni scegliamo la chakhchoukha , una preparazione realizzata con sottili pezzi di pane sfogliato spezzettati e ricoperti da uno stufato a base di carne, ceci, uova, pomodoro e spezie. È particolarmente diffusa nelle regioni orientali del Paese e viene spesso servita durante le occasioni conviviali. Austria - Wiener Schnitzel [stag]{ID:15613}[/stag] A seguire l Austria . Pochi piatti sono così legati allidentità gastronomica del Paese quanto la Wiener Schnitzel , una cotoletta di vitello impanata e fritta fino a ottenere una panatura dorata e croccante. Originaria di Vienna, viene generalmente servita con patate, insalata o una fetta di limone ed è una presenza costante nei ristoranti e nelle trattorie austriache. Giordania - Mansaf [stag]{ID:15614}[/stag] Chiude il girone J la Giordania . Nella tradizione gastronomica del Paese è il mansaf ad occipare un ruolo di primo piano, ed è spesso protagonista delle grandi occasioni e delle celebrazioni familiari. La preparazione combina agnello cotto lentamente, riso e pane sottile, il tutto arricchito dal jameed, uno yogurt essiccato e fermentato che conferisce al piatto il suo caratteristico sapore. I piatti del girone K Portogallo - Bacalhau à Brás [stag]{ID:15615}[/stag] Nel girone K, come prima squadra, troviamo il Portogallo . Se cè un ingrediente che attraversa lintera tradizione gastronomica del Paese, quello è il baccalà. Tra le centinaia di ricette che lo vedono protagonista abbiamo scelto il bacalhau à Brás , preparato con baccalà sminuzzato, patate tagliate finemente, cipolla e uova, poi completato con olive nere e prezzemolo. Una preparazione che racconta il legame profondo tra la cucina portoghese e questo ingrediente. Repubblica Democratica del Congo - Poulet à la Moambé [stag]{ID:15616}[/stag] Nel gruppo K cè anche la Repubblica Democratica del Congo . Tra le preparazioni più caratteristiche della cucina del Paese cè il poulet à la moambé , un piatto a base di pollo cotto in una salsa ottenuta dalla polpa del frutto della palma da olio, arricchita con spezie e aromi. Viene generalmente accompagnato da riso, manioca o platano ed è profondamente legato alla tradizione gastronomica congolese. Uzbekistan - Plov [stag]{ID:15617}[/stag] In questo girone troviamo anche l Uzbekistan . Il plov accompagna da secoli la tradizione gastronomica del Paese ed è presente tanto nella quotidianità quanto nelle grandi occasioni. Preparato con riso, carne, carote, cipolle e spezie, viene cotto lentamente in grandi pentole fino a ottenere un piatto ricco e profumato, declinato in numerose varianti regionali. Colombia - Bandeja paisa [stag]{ID:15618}[/stag] Ultima nazionale del gruppo K la Colombia . La bandeja paisa è una delle preparazioni più legate alla tradizione gastronomica del Paese. Originaria della regione di Antioquia, riunisce in un unico piatto riso, fagioli, carne macinata, chicharrón, salsiccia, uovo fritto, avocado e arepa. Una ricetta abbondante che riflette la varietà della cucina colombiana. I piatti del girone L Inghilterra - Fish and chips [stag]{ID:15619}[/stag] Nellultimo girone del Mondiale troviamo l Inghilterra . E il fish and chips è sicuramente una delle preparazioni più radicate nella tradizione gastronomica del Paese dOltremanica. Il piatto abbina filetti di pesce fritti in pastella a una porzione di patatine fritte e viene consumato da generazioni nei pub, nei ristoranti e nelle storiche fish and chips shops diffuse in tutto il territorio britannico. Croazia - Peka [stag]{ID:15620}[/stag] Nel girone L cè anche la Croazia . I cevapcici, già citati per la Bosnia ed Erzegovina e diffusi in gran parte dei Balcani, sono tra le preparazioni più presenti anche sulle tavole croate. Per questo scegliamo la peka , una preparazione profondamente legata alla tradizione locale, ottenuta cuocendo lentamente carne, pesce o polpo insieme a patate e verdure sotto una caratteristica campana metallica ricoperta di brace. Un metodo che consente agli ingredienti di mantenere morbidezza, profumi e sapori. Ghana - Waakye [stag]{ID:15621}[/stag] Nel gruppo L figura anche il Ghana . Piatti come il fufu o il jollof rice occupano idnubbiamente un posto importante nella gastronomia nazionale, ma scegliamo il waakye perché rappresenta una delle preparazioni più caratteristiche e quotidiane del Paese. Combina riso e fagioli cotti insieme ed è spesso accompagnato da carne, pesce, uova, spaghetti, verdure e salse piccanti. Panama - Sancocho [stag]{ID:15622}[/stag] Lultima nazionale della nostra rassegna, e del girone L, è Panama . A chiudere il viaggio gastronomico tra i Paesi del Mondiale è il sancocho , una zuppa sostanziosa preparata con pollo, tuberi come yuca e ñame, mais ed erbe aromatiche. Diffusa in tutto il Paese, è una ricetta profondamente legata alla tradizione familiare e ai momenti di convivialità, tanto da essere spesso indicata come il piatto nazionale panamense.