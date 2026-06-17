Per l’estate Crazy Pizza lancia le masterclass aperte a tutte le età

Per l’estate 2026, Crazy Pizza - brand di Majestas, gruppo attivo nell’ospitalità di lusso fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa - lancia un programma di Pizza Masterclass realizzato in collaborazione con Golden Goose, azienda italiana del lusso specializzata nella creazione e vendita di calzature, abbigliamento, borse e accessori. L’iniziativa coinvolgerà alcune delle principali destinazioni stagionali del marchio e sarà aperta a ospiti di tutte le età, con appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico all’arte della pizza in un contesto conviviale e partecipativo.

Crazy Pizza porta le Pizza Masterclass nelle sue destinazioni estive

Le Pizza Masterclass tra manualità e creatività

Le masterclass saranno guidate e permetteranno ai piccoli e grandi partecipanti di entrare nel vivo del processo creativo, facendo scoprire loro il valore della manualità, della personalizzazione e del fare artigianale. Un progetto che, sottolineano da Majestas, nasce dall’incontro tra due marchi che condividono un’attenzione particolare per l’espressione individuale e per la trasformazione di gesti quotidiani in esperienze da vivere in prima persona.

Da Saint-Tropez a Savelletri, le mete dell’estate di Crazy Pizza

L’iniziativa si inserisce nel ritorno estivo di Crazy Pizza nelle sue destinazioni stagionali più conosciute, da Saint-Tropez a Porto Cervo, passando per Ibiza (in Spagna), Forte dei Marmi (in Versilia), Monte Carlo (nel Principato di Monaco) ed East Hampton (nello stato di New York, negli Usa). Tra le novità della stagione figura inoltre l’apertura di Crazy Pizza a Savelletri, località della costa pugliese che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio posizionamento nel turismo internazionale di alta gamma.

Flavio Briatore, founder di Majestas

Detto della speciale iniziativa, nelle diverse venue del brand, l’esperienza continua a svilupparsi attorno all’incontro tra proposta gastronomica, musica, design e intrattenimento. Dalla cena al dopocena, fino allo spinning pizza show, il format punta a trasformare il servizio in un momento di spettacolo e coinvolgimento. «Crazy Pizza è nato per rompere gli schemi dell’esperienza tradizionale e trasformare qualcosa di semplice in qualcosa di straordinario. Ogni location è pensata per essere vissuta, condivisa e ricordata» ha dichiarato Flavio Briatore, founder di Majestas.