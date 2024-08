La Margherita da 17€ di Briatore sbarca a Napoli: in città apre Crazy Pizza

Flavio Briatore ha annunciato l'apertura di un nuovo "Crazy Pizza" a Napoli, in via Nazario Sauro sul lungomare, alla fine della stagione estiva. In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Briatore ha spiegato che, sebbene i prezzi siano significativamente più alti rispetto alla media napoletana, il suo obiettivo non è tanto una sfida quanto un arricchimento dell'offerta gastronomica locale: «Crediamo che la nostra formula di "fine dining" diversa e unica possa essere una aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale».

Crazy Pizza di Briatore sbarca a Napoli a fine estate

Margherita a 17€ al Crazy Pizza, Briatore: «Non è esagerato in un locale di lusso»

La pizza Margherita, piatto simbolo della cucina partenopea, continuerà a costare (come in tutti gli altri ristoranti d'Italia della catena) 17 euro, un prezzo decisamente superiore ai 4,50-8 euro della media napoletana, ma Briatore ha giustificato così il costo: «Non è esagerato. Ritengo che 17 euro per una pizza in un locale di lusso, con personale qualificato, dj set e intrattenimento, sia giusto». La pizza più costosa del menu sarà sempre quella con Pata Negra Joselito iberico, al prezzo di 65 euro.

Crazy Pizza apre a Napoli, Sorbillo: «Investimenti che fanno bene alla città»

Nel corso dell'intervista, Briatore è poi tornato a parlare del vecchio dibattito sui prezzi con il pizzaiolo Gino Sorbillo, mettendo un punto alla questione: «C'è un rapporto cordiale da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi». Pronta la risposta dell'imprenditore partenopeo, che, in un'intervista all'Adnkronos, ha dichiarato: «Mi auguro che Flavio, per il suo coraggio e per i costi sostenuti, riesca a trovare una fetta di clientela. La concorrenza è benvenuta: sono felice quando gli imprenditori investono a Napoli. Se Starbucks ha aperto le sue caffetterie e Briatore le sue pizzerie, sono tutti progetti ambiziosi che fanno bene alla città e incoraggiano ulteriori investimenti».