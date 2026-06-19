156 Tre Foglie, 70 Tre Pani e 77 Tre Coni: presentate le nuove guide del Gambero Rosso

Napoli ha ospitato Rotte Mediterranee - Terra Mare Visione, il nuovo evento del Gambero Rosso che ha riunito incontri, degustazioni e masterclass dedicate alla cultura mediterranea contemporanea. La giornata ha rappresentato uno dei momenti centrali delle celebrazioni per i quarant’anni della testata. Nel corso dell’evento sono state presentate le nuove edizioni delle guide I migliori Oli d’Italia, I migliori Panifici d’Italia e Le migliori Gelaterie d’Italia 2027, costruite su degustazioni, selezioni e classifiche curate dalla redazione. Le tre pubblicazioni hanno confermato il proprio impianto di lettura dei territori e delle filiere, introducendo al tempo stesso un’evoluzione digitale con consultazione online e accesso semplificato ai contenuti. Accanto alle guide è stato illustrato anche il sistema delle Classifiche basato su assaggi alla cieca e criteri indipendenti, con valutazioni espresse attraverso i “Gamberi”.

Le guide 2027 del Gambero Rosso che premiano oli, panifici e gelaterie

Tre Foglie, un premio che racconta il cambiamento dell’extravergine italiano

Sono 156 le Tre Foglie assegnate dalla guida "I migliori Oli d’Italia 2027", il massimo riconoscimento del Gambero Rosso agli extravergini ai vertici della produzione nazionale. La presentazione si è svolta a Napoli nell’ambito di Rotte Mediterranee - Terra Mare Visione, evento dedicato al dialogo tra agricoltura, cultura gastronomica e identità dei territori. La guida recensisce 365 aziende e 735 oli, confermando un settore in cui l’Italia mantiene una posizione centrale, tra specializzazione produttiva e valorizzazione delle aree olivicole. Il quadro che emerge è quello di una filiera in evoluzione, sempre più attenta alla qualità diffusa e alla lettura territoriale del prodotto.

Guida "I Migliori Oli d’Italia 2027": i premi speciali Premio Azienda Città Regione Azienda dell’Anno Accademia Olearia Alghero (SS) Sardegna Frantoio dell’Anno Le Tre Colonne Giovinazzo (BA) Puglia Olivicoltore dell’Anno Trebbio Scarperia e San Piero (FI) Toscana Miglior Biologico Frantolio – Trisole Monocultivar Coratina Bio Cisternino (BR) Puglia Miglior Blend Ursini – Opera Mastra Fossacesia (CH) Abruzzo Miglior Monocultivar Oilivis – Futura Monocultivar Picholine Carpino (FG) Puglia Miglior Fruttato Leggero Bonamini – Monocultivar Grignano Illasi (VR) Veneto Miglior Fruttato Medio Viola – Almanacco Monocultivar Frantoio Foligno (PG) Umbria Miglior Fruttato Intenso Alfredo Cetrone – DOP Colline Pontine Monocultivar Itrana Sonnino (LT) Lazio Novità dell’Anno Trivio Tre Storie d’Olio Montalbano Jonico (MT) Basilicata Novità dell’Anno Frantoio di Montalcino Montalcino (SI) Toscana Miglior Olio DOP Viragì – Polifemo DOP Monti Iblei Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea Chiaramonte Gulfi (RG) Sicilia Miglior Olio IGP Ciccolella – Cru IGP Puglia Bio Molfetta (BA) Puglia Premio Olio&Vino Tenuta Lagala Venosa (PZ) Basilicata Premio Olio&Turismo Malenchini Bagno a Ripoli (FI) Toscana Cooperativa dell’Anno Frantoio di Riva Riva del Garda (TN) Trentino-Alto Adige

Nel corso dell’evento è emersa una visione più ampia dell’olio extravergine, interpretato non solo come prodotto tecnico ma come espressione culturale. L’olio diventa strumento di racconto del paesaggio e delle pratiche agricole, oltre che sintesi di biodiversità e identità, come sottolineato dal direttore del Gambero Rosso Lorenzo Ruggeri. L’inserimento della guida in Rotte Mediterranee rafforza questa impostazione, collocando l’olio dentro una narrazione che supera la dimensione produttiva per includere territori e comunità. Il curatore Indra Galbo evidenzia anche un cambiamento nel linguaggio: l’olio non viene più descritto solo attraverso parametri tecnici, ma come esperienza sensoriale immediata, capace di incidere sulla percezione dei piatti e di raccontare il territorio attraverso gusto e profumi. Accanto alla dimensione culturale, resta centrale quella economica.

Pane: cresce la filiera tra grani locali e nuovi laboratori

La guida "I Migliori Panifici d’Italia 2027" del Gambero Rosso racconta l’evoluzione della panificazione italiana contemporanea. L’edizione seleziona 550 panifici lungo la Penisola, assegna 70 riconoscimenti “Tre Pani” e segnala 40 nuove insegne, restituendo un quadro aggiornato di un settore in trasformazione. La guida, disponibile anche in formato digitale, evidenzia un cambio di prospettiva: il pane non è più solo prodotto quotidiano, ma punto di connessione tra agricoltura, filiere e territori. Cresce infatti il numero di forni che lavorano a monte della produzione, instaurando rapporti diretti con agricoltori e mulini e valorizzando grani locali, farine biologiche e biodiversità cerealicola.

Guida "I Migliori Panifici d’Italia 2027": i premi speciali Premio Panificio Città Regione Panificio dell’Anno Pezz de Pane Frosinone (FR) Lazio Panificatore Emergente Ingrano Forno Artigianale (Massimo Ingegni) Mercatello sul Metauro (PU) Marche Novità dell’Anno Le Lucciole Lucca (LU) Toscana Pane e Territorio Ilo – Pane Pensiero Vercelli (VC) Piemonte Panificatori che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Panificio Bonci (Gabriele Bonci) Roma (RM) Lazio Panificatori che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Davide Longoni Pane (Davide Longoni) Milano (MI) Lombardia Panificatori che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Marinato (Ezio Marinato) Cinto Caomaggiore (VE) Veneto Panificatori che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Vulaiga (Eugenio Pol) Fabello (VC) Piemonte

Accanto ai panifici storici si affermano microlaboratori urbani, bakery contemporanee e forni agricoli che integrano produzione e trasformazione. Diffuse le lunghe fermentazioni, l’uso del lievito madre e l’attenzione alle popolazioni evolutive, considerate uno strumento di resilienza produttiva oltre che qualitativa. Le valutazioni restano basate su visite anonime e assaggi, con criteri che includono qualità delle materie prime, tecnica, identità e coerenza del progetto. La curatrice Annalisa Zordan ha evidenziato come il pane rappresenti oggi una sintesi di filiera: dal campo al forno, ogni passaggio riflette scelte agricole e culturali. Anche la selezione della materia prima diventa un atto che definisce modelli di sostenibilità e rapporto con il territorio.

Il gelato italiano tra ricerca, territori e nuove firme

La guida “Le Migliori Gelaterie d’Italia 2027” del Gambero Rosso arriva alla decima edizione con 583 insegne selezionate e 77 Tre Coni, massimo riconoscimento del settore. Un lavoro che restituisce l’immagine di una gelateria italiana sempre più orientata alla qualità delle materie prime e alla costruzione di identità territoriali riconoscibili. La crescita del comparto è confermata anche dai numeri: secondo Fipe-Confcommercio (la Federazione italiana dei pubblici esercizi) si contano circa 39 mila attività e un fatturato che nel 2025 sfiora i 5 miliardi di euro, tra gelaterie, bar e pasticcerie. Le valutazioni sono state condotte attraverso assaggi anonimi e verifiche sul campo. I criteri restano quelli consolidati: tecnica, continuità produttiva, trasparenza e coerenza del progetto. La guida segnala inoltre oltre 80 nuove insegne, a conferma di un settore in continuo ricambio generazionale.

Guida "Le Migliori Gelaterie d’Italia 2027": i premi speciali Premio Gelateria Città Regione Gelateria dell’Anno Santo Musumeci Randazzo (CT) Sicilia Gelatiere Emergente Ele Gelati e Granite (Eleonora Prinzi) Lucca (LU) Toscana Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Casa Marchetti (Alberto Marchetti) Torino (TO) Piemonte Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Sanelli (Corrado Sanelli) Salsomaggiore Terme (PR) Emilia-Romagna Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Gelateria Dondoli (Sergio Dondoli) San Gimignano (SI) Toscana Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Gelateria De’ Coltelli (Gianfrancesco Cutelli) Pisa (PI) Toscana Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Torcè (Claudio Torcè) Roma (RM) Lazio Gelatieri che hanno fatto la storia (40 anni Gambero Rosso) Cappadonia Gelati (Antonio Cappadonia) Palermo (PA) Sicilia Miglior Gelato Gastronomico 100% Naturale — Sestri Levante (GE) Liguria Miglior Gelato Gastronomico 100% Naturale Capodilatte Vicenza (VI) Veneto Miglior Gelato Gastronomico 100% Naturale Scilò Gelateria Contemporanea Chieti (CH) Abruzzo Gelato e Territorio Bar Ettore Locri (RC) Calabria Gelato e Territorio Lolla Gelato Viterbo (VT) Lazio Gelato e Territorio Gasparotto Lacco Ameno (NA) Campania La Novità dell’Anno The Rag Atripalda (AV) Campania

Per la curatrice Pina Sozio, il gelato resta una chiave di lettura del Paese: «Nelle sue espressioni migliori racconta la biodiversità italiana». La guida evidenzia una crescita diffusa della qualità, con laboratori che investono in ricerca, formazione e sostenibilità. La Lombardia guida la classifica per numero di insegne premiate, seguita da Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio, confermando una geografia del gelato sempre più articolata e competitiva.