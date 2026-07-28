“Il problema è che oggi la ristorazione non viene più percepita come un settore attrattivo. Gli stipendi sono solo una parte della questione. Il Covid ha cambiato profondamente il rapporto delle persone con il lavoro: molti professionisti hanno scelto altri comparti, come logistica, retail e grande distribuzione, dove hanno trovato contratti più chiari, orari definiti e un maggiore equilibrio tra vita privata e professionale.

Oggi il mercato è più stabile, ma molti lavoratori affrontano un nuovo impiego con maggiore attenzione e diffidenza. Anche il ricambio generazionale si è ridotto: molti studenti degli istituti alberghieri abbandonano già durante stage e prime esperienze perché non vedono valorizzazione, affiancamento e prospettive di crescita”