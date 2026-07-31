Great Taste in Italy 2026 da record: migliaia di prodotti in gara e 175 premiati

La nuova edizione di Great Taste in Italy 2026 ha raggiunto risultati senza precedenti, confermandosi tra le competizioni internazionali più rilevanti dedicate ai prodotti alimentari di qualità. Sono stati oltre 15.000 prodotti presentati da 3.919 aziende provenienti da 116 Paesi, valutati da una giuria composta da più di 800 esperti del settore food.

I premiati della scorsa finale di Great Taste in Italy a Bergamo

I premi Great Taste 2026 assegnati ai prodotti italiani

Tra le aziende italiane partecipanti sono arrivati ben 175 riconoscimenti, suddivisi in 107 premi a una stella, 48 premi a due stelle e 20 premi a tre stelle. I risultati celebrano la varietà e il livello qualitativo delle eccellenze agroalimentari italiane. Il prossimo 8 settembre, durante l’evento “La Notte del Gusto” negli spazi di gres art 671 a Bergamo, saranno annunciati i migliori prodotti italiani nelle categorie dedicate alle aree regionali, alle Città Creative Unesco per la Gastronomia, ai prodotti Dop e Igp (novità dell'edizione 2026) e al premio assegnato dal pubblico. La sede della serata finale sarà della riuscitissima prima edizione della manifestazione.

Il 15 settembre a Londra si celebreranno le eccellenze tra le eccellenze

I vincitori assoluti di Great Taste 2026 verranno annunciati il 15 settembre durante la cerimonia dei Great Taste Golden Forks 2026, ospitata al Battersea Arts Centre di Londra. I Great Taste Golden Forks sono l’appuntamento conclusivo della competizione annuale Great Taste, il momento in cui vengono assegnati i premi più prestigiosi dell’edizione. Nel corso dell’evento saranno svelati i migliori prodotti nelle diverse categorie alimentari e nelle principali aree geografiche, scelti tra le eccellenze che hanno conquistato il massimo riconoscimento delle 3 Stelle Great Taste. Tra i premi più rilevanti ci sono le Golden Fork nazionali, dedicate ai migliori prodotti dei singoli Paesi partecipanti. Tra queste, la Golden Fork of Italy assegnerà il titolo al prodotto italiano più apprezzato dell’edizione 2026. Al termine della cerimonia, tra tutti i vincitori delle diverse Golden Fork, sarà proclamato anche il Supreme Champion, il prodotto alimentare considerato il migliore in assoluto dell’anno.

Great Taste 2026, tutti i prodotti italiani che hanno conquistato le 3 stelle

Qui i 20 prodotti italiani che hanno conquistato le 3 stelle Great Taste in Italy, e che saranno presenti coi propri produttori alla kermesse di Bergamo. Miele di Barena - Apicoltura Marangon, Ronzella (Ro)

- Apicoltura Marangon, Ronzella (Ro) Finocchiona Igp - Salumificio Silvano Mori, Torniella (Gr)

- Salumificio Silvano Mori, Torniella (Gr) Cacio al miele di castagno e polline - Caseificio dei Barbi, Montalcino (Si)

- Caseificio dei Barbi, Montalcino (Si) Riserva del Fondatore - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)

- Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr) Riserva del Fondatore Special Edition - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)

- Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr) Blu di Bufala Quattro Portoni - La Mediterranea, Pontirolo Nuovo (Bg)

- La Mediterranea, Pontirolo Nuovo (Bg) Ravioli ricotta e spinaci - Pastificio Dar Gallinaro, Roma (Rm)

- Pastificio Dar Gallinaro, Roma (Rm) Pecorino Toscano Dop Stagionato - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)

- Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr) Il Petroso - Pecorino stagionato in grotta - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)

- Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr) Aceto di Mele - Agricola Due Vittorie, Medolla (Mo)

- Agricola Due Vittorie, Medolla (Mo) Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Campegine (Re)

- Antica Corte delle Vacche Rosse, Campegine (Re) Mousse di latte - Caseificio Comellini, Castelfranco Emilia (Mo)

- Caseificio Comellini, Castelfranco Emilia (Mo) Asiago DOP Stravecchio - Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Asiago (Vi)

- Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Asiago (Vi) Brenta Oro - Latterie Vicentine, Bressanvido (Vi)

- Latterie Vicentine, Bressanvido (Vi) Gorgonzola Dop Dolce mezza forma al cucchiaio - Nuova Castelli, Reggio Emilia (Re)

- Nuova Castelli, Reggio Emilia (Re) Gran Riserva Piccante Nero Igor - Igor Gorgonzola, Cameri (No)

- Igor Gorgonzola, Cameri (No) Panettone Milano Alto - MiTo’21, Milano (Mi)

- MiTo’21, Milano (Mi) Granola di Nocciole Piemonte - Tastëlanghe, Cerretto Langhe (Cn)

- Tastëlanghe, Cerretto Langhe (Cn) Caciocavallo affinato in grotta - Masseria La Lunghiera, Castel del Monte (Ba)

- Masseria La Lunghiera, Castel del Monte (Ba) Distillato di Pala di Fico d’India Santa Spina Fumigata - Pala, Santa Maria di Licodia (Ct)

Sono stati 20 i prodotti italiani che hanno ricevuto le 3 stelle Great Taste in Italy. Tra di loro l'8 settembre a Bergamo si scopriranno i vincitori del Great Taste in Italy 2026

La sfida di Great Taste in Italy: portare le eccellenze italiane nel mondo