Elton John, Laura Pausini, Mariah Carey, John Legend e Kenny G. Sono questi alcuni dei nomi indicati tra gli ospiti attesi sul lago di Como per la grande festa organizzata a Villa d’Este, a Cernobbio, il resort 5 stelle affacciato sul Lario che conta 151 camere, oltre a quattro ville private immerse nel parco. Qui verranno infatti festeggiati in anticipo i 70 anni di Kenn Ricci, imprenditore statunitense legato al settore dell’aviazione privata, che compirà gli anni il prossimo 3 settembre.

L'esterno di Villa d'Este

Secondo quanto riportato da La Provincia, le celebrazioni interesseranno questa settimana fino a sabato 22 agosto, con circa 200 invitati e una macchina organizzativa che coinvolgerebbe oltre 500 persone. La guest list resta però coperta dal massimo riserbo. Oltre agli artisti già indicati, tra i nomi attesi figura Steve Varsano, fondatore di The Jet Business e figura di primo piano dell’aviazione executive, che Ricci considera anche un amico.

Una delle suite di Villa d'Este

Attorno all’imprenditore americano ruota del resto una rete di relazioni che attraversa aviazione, finanza, spettacolo e grandi patrimoni. Nel mondo dei Living Legends of Aviation, al quale Ricci è strettamente legato, compaiono infatti personalità come John Travolta, pilota oltre che star di Hollywood, Tom Cruise, Jeff Bezos, Richard Branson e il principe Harry. Nomi che alimentano inevitabilmente le indiscrezioni sul parterre di Villa d’Este, anche se al momento non vi sono conferme sulla loro presenza.

Chi è Kenn Ricci e quanto vale il suo patrimonio Kenn Ricci è uno degli imprenditori più importanti dell’aviazione privata americana. Fondatore e principal di Directional Aviation Capital e presidente di Flexjet, ha costruito in oltre quarant’anni un gruppo di società che oggi genera complessivamente più di 5 miliardi di dollari di ricavi, opera oltre 340 aerei e impiega più di 5mila persone. Pilota con oltre 6mila ore di volo, nel 1992 fu anche pilota di Bill Clinton durante la campagna presidenziale. Il suo patrimonio personale viene stimato intorno al miliardo di dollari.

Chi è Kenn Ricci e quanto vale il suo patrimonio Kenn Ricci è uno degli imprenditori più importanti dell’aviazione privata americana. Fondatore e principal di Directional Aviation Capital e presidente di Flexjet, ha costruito in oltre quarant’anni un gruppo di società che oggi genera complessivamente più di 5 miliardi di dollari di ricavi, opera oltre 340 aerei e impiega più di 5mila persone. Pilota con oltre 6mila ore di volo, nel 1992 fu anche pilota di Bill Clinton durante la campagna presidenziale. Il suo patrimonio personale viene stimato intorno al miliardo di dollari.

Una settimana di festeggiamenti a Villa d’Este

A dare la misura dell’evento sono soprattutto i numeri dell’organizzazione. Per accogliere i circa 200 ospiti sarebbero state coinvolte più di 500 persone, con un apparato dedicato anche alla sicurezza e alla riservatezza. Dietro le quinte è al lavoro un vero esercito di professionisti: direttori artistici, tecnici audio e luci, montatori, scenografi, autisti, truccatori, parrucchieri e personale di servizio. Per ospitare lo staff sarebbero state riservate anche altre ville e strutture ricettive della zona, mentre Villa d’Este dovrebbe modificare temporaneamente la propria normale gestione fino al 22 agosto per lasciare spazio alle celebrazioni private.

Kenn Ricci, imprenditore statunitense legato al settore dell’aviazione privata

La scelta di Villa d’Este, del resto, non sarebbe casuale. Ricci frequenta da anni il resort di Cernobbio e vi soggiorna abitualmente, prendendo in affitto Villa Cima per lunghi periodi. Il rapporto con il territorio si sarebbe fatto ancora più stretto con l’acquisto di una villa a Moltrasio, oggi interessata da un importante intervento di ristrutturazione. Il lago di Como è diventato così una sorta di seconda casa italiana per l’imprenditore, che ha anche origini familiari legate all’Italia.

Il lago di Como e il richiamo delle grandi presenze internazionali

Sul programma, come detto, resta ancora molto riserbo, a partire dal ruolo che avranno gli artisti attesi a Villa d’Este e già citati in apertura. Del resto, ricordiamo, il passaggio di volti noti sul lago di Como non rappresenta certo una novità: da anni, se non decenni, il Lario è una delle destinazioni italiane più frequentate da attori, musicisti, imprenditori e figure pubbliche internazionali, fra soggiorni privati, seconde case ed eventi riservati. Il nome che più di tutti è ormai associato al lago è quello di George Clooney, legato da anni a Laglio, dove trascorre parte del tempo con la moglie Amal e i figli.

George Clooney insieme alla moglie Amal

Nelle ultime settimane, secondo le cronache locali, la famiglia avrebbe accolto anche Emma Watson; sul Lario sarebbe stato avvistato inoltre Juan Carlos di Borbone, ex re di Spagna, che avrebbe soggiornato in una villa della Tremezzina. La festa per Kenn Ricci si inserisce quindi in un via vai di ospiti internazionali che sul lago di Como è ormai una presenza costante, questa volta con Cernobbio e Villa d’Este al centro dell’attenzione.