A scegliere Andrea Berton come chef della cena della serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stata Olio Pujje, partner principale dell'evento e di cui è cliente lo stesso Berton. Ad ammetterlo è stata la stessa azienda tarantina attraverso una nota della presidente Monica Pica. In eventi di questa portata, il vero nodo, come già evidenziato da Italia a Tavola, non è tanto quello di mettere in discussione il valore di uno chef scelto come ambassador (a maggiore di fronte a profili come quello di Berton), ma capire chi prende le decisioni e con quali criteri. Quando c'è di mezzo un grande appuntamento istituzionale, le scelte organizzative finiscono spesso per intrecciarsi con il ruolo degli sponsor privati, creando un dibattito tra la promozione del territorio e la visibilità dei singoli partner.

Lo chef Andrea Berton, scelto dallo sponsor Olio Pujje per la regia del menu della serata di gala

Al di là delle polemiche sollevate dal giornalista Luciano Pignataro, che contestava la mancanza di uno chef pugliese alla guida di un appuntamento così rappresentativo per il territorio, rimane un tema più profondo per tutto il comparto che riguarda la trasparenza nella scelta dei professionisti incaricati ed eventuali conflitti di interesse. E, nel caso Berton-Giochi del Mediterraneo, è la stessa Olio Pujje a rivendicare il proprio ruolo decisivo nella scelta dello chef milanese.

La posizione di Olio Pujje sull'ingaggio dello chef Andrea Berton

Nel comunicato firmato dalla titolare, l'azienda di Taranto specifica per la prima volta l'ambito di mandato ricevuto dal Comitato Organizzatore Taranto 2026 , confermando come l'attribuzione della regia della cucina sia stata concordata direttamente con le istituzioni. «Nell'organizzazione della serata, alla nostra azienda è stato affidato il compito di contribuire alla definizione del progetto gastronomico e di individuare lo chef cui affidarne la realizzazione, all'interno di un percorso condiviso con i soggetti coinvolti nell'evento», fa sapere la nota ufficiale.

Monica Pica, titolare di Olio Pujje, durante l'evento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Riguardo ai criteri sottostanti all'individuazione del nome, lo sponsor chiarisce la dinamica di scelta: «L'indirizzo ricevuto dal Comitato Organizzatore prevedeva il coinvolgimento di uno chef di riconosciuta notorietà nazionale e internazionale e di nostra totale fiducia. Tra le opzioni presentate, la scelta è ricaduta su Andrea Berton, professionista con il quale esiste un rapporto consolidato e del cui valore abbiamo piena stima, nonché già tra le preferenze indicate dal Comitato».

Pubblicità

La motivazione della scelta: evitare campanilismi nella ristorazione pugliese

La nota affronta direttamente la questione delle critiche sollevate nei giorni scorsi dal mondo della critica gastronomica circa il mancato coinvolgimento di un profilo autoctono. L'azienda sottolinea come la decisione non sia nata dalla volontà di marginalizzare le competenze regionali, ma dalla necessità strategica di mantenere un'impostazione neutrale: «Limitare la scelta ai soli chef pugliesi avrebbe inevitabilmente generato malumori, gelosie e rivalità tra i numerosi professionisti del territorio. La scelta di Andrea Berton non è stata una scelta contro la Puglia, contro i suoi chef o contro la sua ristorazione».

L'edizione speciale dell'olio extravergine Pujje dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026

Materie prime locali e filiera territoriale al centro dell'evento