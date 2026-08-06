“L'articolo del Financial Times è stato molto corretto. La giornalista mi ha chiamato più volte dopo l'intervista per chiedermi conferme, dati e valutazioni. Non ho niente da cambiare o da rinnegare: i contenuti erano esattamente quello che pensavo e che avevo detto. Quello che è stato poi tradotto e ripreso dai giornali italiani no, quello no. Il primo è stato Il Secolo XIX dicendo che secondo me «il parmigiano è nato nel Wisconsin» - cosa che non ho mai detto - e tutti gli altri gli sono andati dietro. La cosa curiosa di quell'intervista, che nessuno sottolinea mai abbastanza, è che è uscito nell'inserto domenicale del Financial Times, che è monografico. Quel numero del marzo 2023 era composto da 40 pagine interamente dedicate a dire quanto è buona la cucina italiana e quanto è meraviglioso venire in Italia a mangiare! In quelle 40 pagine c'erano 5 pagine di intervista a me in cui dicevo: «Sì, tutto buono, però guardate che la storia è un po' diversa». Questa era la sintesi. Ed è stato letto in Italia come un "attacco del Financial Times e della finanza internazionale contro la cucina italiana", quando in realtà era un'esaltazione della cucina italiana.”