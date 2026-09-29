Nel 2026, il turismo sportivo in Italia ha generato un indotto significativo: le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina hanno attirato oltre 2 milioni di visitatori, con un impatto economico di 5,3 miliardi di euro. Gli alberghi e i resort si sono trasformati in veri hub di intrattenimento, non solo offrendo pernottamento ma anche esperienze di svago complete. Nei lounge bar e negli spazi comuni, emerge una dinamica particolare: la presenza di scommesse su eventi sportivi. Questo fenomeno riflette come l'ospitalità moderna sia diventata un ecosistema dove intrattenimento, ristorazione e gioco interagiscono costantemente.

I grandi resort e il ruolo del lounge bar come hub sociale

I lounge bar nei grandi resort italiani hanno smesso di essere semplici spazi dove bere qualcosa. Sono diventati il cuore della vita sociale dell'albergo, specialmente durante gli eventi sportivi. Quando si gioca una partita di calcio, una sfida di tennis o una competizione di sci, il lounge si riempie. I clienti si riuniscono non solo per seguire lo spettacolo, ma per condividere l'emozione con altri ospiti.

Questa trasformazione ha portato cambiamenti nell'arredamento e nella gestione degli spazi. Gli albergatori investono in schermi di qualità, sistemi audio performanti, arredi confortevoli per sedute prolungate. Il lounge diventa un luogo dove passare ore, non minuti. La ristorazione si adatta: menu pensati per lo snacking, bevande rapidamente servibili, un'atmosfera che facilita la conversazione e il coinvolgimento.

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Comportamento dei clienti e opportunità per l'ospitalità

Il profilo del cliente che utilizza i lounge bar degli hotel durante eventi sportivi è variegato. Ci sono turisti che seguono le competizioni come parte della loro esperienza di viaggio, appassionati di sport che si organizzano viaggi intorno a match specifici, e business traveler che usano questi spazi come estensione sociale del lavoro.

Gli albergatori sanno che molti ospiti durante una partita o una competizione cercano di viverla completamente. Guardare la trasmissione è il primo step, ma quando si parla di scommesse su eventi sportivi, emerge una dinamica che i resort non possono ignorare. Non è un comportamento clandestino: negli spazi pubblici come i lounge bar, clienti seduti accanto condividono consigli, analizzano quote, seguono live le statistiche.

L'offerta di ristorazione si è adattata a questa realtà. Menu e bevande sono studiate per accompagnare l'evento senza distrarre l'attenzione. Gli albergatori capiscono che trattenere un cliente in lounge per 3-4 ore durante una partita genera revenue non solo dalle bevande, ma dall'intera esperienza. La qualità del servizio, della temperatura della birra, della velocità del cameriere, sono dettagli che fanno la differenza quando un cliente considera dove passare il pomeriggio o la sera.

Il turismo sportivo nel 2026 ha generato 12 miliardi di euro di fatturato in Italia, con 42 milioni di presenze annue. Parte di questo valore circola nei lounge bar degli alberghi, dove intrattenimento e ristorazione si intrecciano.

Prospettive future e bilanciamento dell'offerta

Negli anni a venire, il connubio tra ospitalità e intrattenimento continuerà a evolversi. Gli albergatori devono bilanciare molteplici esigenze tra cui offrire esperienze coinvolgenti, rispettare le normative sulla trasparenza e la sicurezza, garantire un ambiente controllato dove ogni ospite possa godersi il proprio tempo.

La tecnologia sta giocando un ruolo importante nei sistemi di prenotazione dei posti nel lounge, applicazioni che permettono di seguire gli eventi in tempo reale, streaming di qualità, sono tutti elementi che migliorano l'esperienza complessiva.