World's 50 Best Bars 2026: quattro italiani nella classifica 51-100

A pochi giorni dalla presentazione dei migliori hotel del mondo, la 50 Best ha diffuso la graduatoria dal 51° al 100° posto dei migliori cocktail bar del 2026. L’Italia, con quattro insegne, è seconda a pari merito con Hong Kong, alle spalle dei soli Stati Uniti, primi con cinque. A quota tre seguono Spagna, Regno Unito, Messico, Giappone e Thailandia. Il quadro definitivo arriverà il prossimo 7 ottobre a Milano, sede della cerimonia che svelerà la top 50.

L’Italia conferma quattro presenze nella fascia 51-100

Scendendo nei dettagli, gli italiani che figurano nella classifica sono Freni e Frizioni e Drink Kong a Roma, Gucci Giardino a Firenze e 1930 a Milano. Un risultato che conferma le quattro presenze del 2025 nella graduatoria estesa, anche se con movimenti rilevanti nelle singole posizioni. Freni e Frizioni passa infatti dal 58° al 62° posto, con quattro posizioni in meno; Gucci Giardino risale dal 99° al 91°, guadagnandone otto. Drink Kong, 40° nel 2025, nel 2026 è 92°, e 1930 scende dal 43° al 94°: entrambi sono dunque usciti dalla top 50 e sono arretrati rispettivamente di ben 52 e 51 posti.

L'entrata di Freni e Frizioni a Roma La sala di Drink Kong a Roma La sala di Gucci Giardino a Firenze Il bancone di 1930 a Milano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'entrata di Freni e Frizioni a Roma La sala di Drink Kong a Roma La sala di Gucci Giardino a Firenze Il bancone di 1930 a Milano

Chi manca e cosa può riservare la top 50

Detto ciò, ricordiamo che lo scorso anno l’Italia aveva piazzato otto locali nella top 100. Ai quattro ora annunciati si aggiungevano Moebius Milano, 7°, e Locale Firenze, 22°, già nella top 50, oltre a L’Antiquario di Napoli, 63°, e Jerry Thomas Speakeasy di Roma, 98°. Quattro nomi che non figurano nella graduatoria 2026 dal 51° al 100°.

Soprattutto Moebius, 7° nel 2025, attende il verdetto sul proprio piazzamento

Salvo clamorosi colpi di scena, Moebius e Locale Firenze dovrebbero quindi essere confermati nella top 50. Più incerto il destino de L’Antiquario e Jerry Thomas: potrebbero infatti aver guadagnato l’accesso alla parte alta della classifica oppure, ipotesi meno probabile, essere usciti addirittura dalla top 100. L’annuncio milanese chiarirà se l’Italia manterrà le otto presenze complessive del 2025, se ne perderà alcune o se accoglierà nuovi ingressi.

Stati Uniti davanti, Europa e Asia le aree più presenti

Passando ai numeri complessivi, gli Stati Uniti, come anticipato, guidano la rappresentanza nazionale con cinque bar: Double Chicken Please, Superbueno ed Employees Only a New York, Jewel of the South a New Orleans e Kumiko a Chicago. L’Europa è la regione più presente con 18 locali (l’Asia, seconda, ne ha 16, con la già citata Hong Kong davanti a tutti, grazie a Coa, Penicillin, Mius e The Savory Project). La lista comprende bar di 34 città e presenta 13 nuove entrate.

Gli Stati Uniti guidano la graduatoria estesa con cinque locali. In foto l'Employees Only di New York

«La classifica 51-100 è diventata una parte vitale del programma The 50 Best Bars, perché ci consente di premiare una gamma ancora più ampia di locali eccezionali in tutto il mondo - ha commentato Faye Huggett, direttrice della community di The 50 Best Bars. Rappresenta un omaggio alla diversità, all’innovazione e all’energia che definiscono l’odierna cultura mondiale dei bar».

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World's 50 Best Bars 2026, la classifica dal 51° al 100° posto

Di seguito, la classifica completa dal 51° al 100° posto (in grassetto gli italiani):