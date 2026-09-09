La presenza a Port Canto - SAIL104 segna un passaggio cruciale per Spartivento Group, che partecipa per la prima volta con uno stand dedicato al Cannes Yachting Festival 2026. L'appuntamento, attivo fino a domenica 13 settembre, diventa il palcoscenico ideale per mostrare alla platea internazionale un modello di vacanze in barca radicato in 25 anni di esperienza nel settore del charter nautico lungo le coste e le isole italiane.

Sailuxe, brand di vacanze di lusso ha registrato una crescita del 72,4% nel 2026

I numeri di Sailuxe: crescita del fatturato e la nuova rotta verso i Caraibi

Il punto di forza dell'offerta è Sailuxe, il brand focalizzato sul segmento dei catamarani di lusso con equipaggio. Il servizio propone itinerari personalizzati, assistenza di bordo costante e una proposta gastronomica curata da chef professionisti per valorizzare le tipicità locali. La risposta del mercato estero ha spinto le performance finanziarie del brand: la stagione 2026 registra un fatturato provvisorio di oltre 5 milioni di euro, segnando un incremento del 72,4% rispetto ai 3 milioni dell'intero esercizio 2025. Per superare i limiti della stagionalità mediterranea, dall'autunno 2026 sarà operativa la nuova base nautica a Saint Martin, nei Caraibi. Questa espansione consente di estendere le operazioni durante i mesi invernali, mantenendo gli standard operativi e l'attenzione al servizio che caratterizzano l'accoglienza in Italia.

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«A Cannes vogliamo far conoscere ciò che rende speciale una vacanza con Spartivento: i luoghi, le persone e l’attenzione che dedichiamo a chi sale a bordo», dichiara Stefano Pizzi, fondatore e Ceo di Spartivento Group. «Da 25 anni lavoriamo per far vivere ai nostri ospiti il mare e la bellezza del nostro Paese. Con Sailuxe e l’apertura ai Caraibi, vogliamo portare questo modo italiano di fare ospitalità a un pubblico sempre più internazionale, senza rinunciare alla nostra identità».

Servizi per armatori, yacht management e l'anteprima mondiale del Lagoon 47

Oltre alle proposte turistiche, la struttura dell'offerta include servizi integrati per gli armatori di imbarcazioni. Spartivento rappresenta l'unica realtà italiana al salone di Cannes a disporre di uno spazio espositivo in grado di coprire l'intera filiera: charter nautico, vendita barche e gestione imbarcazioni. Durante la manifestazione vengono illustrate le opzioni di yacht management, programmi pensati per alternare l'utilizzo privato dello yacht alla locazione commerciale, affidando al gruppo la manutenzione tecnica e la gestione amministrativa. In qualità di concessionario ufficiale, la società guida inoltre i visitatori alla scoperta del nuovo Lagoon 47, presentato in anteprima mondiale al salone nautico francese.

Un modello industriale che consolida la leadership nel turismo nautico