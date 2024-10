Pasticceria o pizzeria? Lombardi di Maddaloni è due in uno

Quanto “bianco” nella sua poliedrica attività. Parliamo di Aniello Di Caprio, il prode maestro pasticciere-patron della famosa pasticceria Lombardi a Maddaloni (Ce). Maestro dell’arte bianca, quindi. E non è arte bianca anche quella che esita la “pizza”? Ed ecco che, da poco più di un anno, sapientemente ristrutturando gli interni della pasticceria, nasce la Lombardi Pizzeria.

La sala di Lombardi Pizzeria

Come è la Lombardi Pizzeria

C’è ancora del bianco? Sì, luminosa prevalenza del bianco in questo bel locale: le pareti, i tavoli. Al governo della “bianca intrapresa”, il giovane Francesco Tedesco, di Aniello nipote: prode, laborioso, sa e sa che c’è ancora tanto da imparare e ciò costituisce la sua forza e il suo merito esemplare. Un giorno feriale di fine settembre a pranzo. Sala gremita e servizio comunque attento, cordiale, premuroso.

Francesco Tedesco, il pizzaiolo di Lombardi Pizzeria

Cosa si mangia alla Lombardi Pizzeria

Subito squisiti sapori forti con un fritto pressoché impeccabile: Crocchè con fonduta di provola di Agerola e Porchetta di Ariccia Igp alla piastra. Da questo momento nell’appropriato calice, suadente il suo colore rosa tenue, a farci compagnia per tutto il pranzo, alla corretta temperatura servito, il Rosamonti Igp 2023, fatto da Cantine Tommasone ad Ischia. Ad avere eventualmente scelto di “bere birra”, avremmo avuto solo l’imbarazzo della scelta: carta ben calibrata. A seguire, volentieri accogliendo il suggerimento di Francesco, a testimonianza di quanto abbia peso e valenza la pasticceria di Aniello, un delizioso Pain du pâtissier: saccottino di pasta sfoglia lievitata al pomodoro, basilico, bavarese al Parmigiano Reggiano Dop, prosciutto cotto affumicato.

La pizza Maddaloni Terra Mia di Lombardi Pizzeria 1/5 La selezione di pizze di Lombardi Pizzeria è un viaggio di sapori, con creazioni uniche 2/5 Pizze gourmet da Lombardi Pizzeria 3/5 Con oltre 40 pizze nel menu, Lombardi Pizzeria spicca per creatività e gusto 4/5 Chantilly salata alla mozzarella di bufala, datterini gialli e rossi semidry e pesto di basilico di Lombardi Pizzeria 5/5 Previous Next

L’offering delle pizze è molto ampio, non è che sarebbe poi nocivo ridurlo in numerica: Parliamo di circa 40 pizze suddivise in classiche, vegane, quasi tre cotture, Lombardi signature, a ruota di carro. Si opta per due pizze: due metà, beninteso! Si comincia con la Provola e pepe con topping costituito da pepe nero macinato fresco, Pomodoro San Marzano Dop, provola vaccina affumicata, pepe nero macinato fresco, olio evo di Monte della Torre. A proposito di olio evo, qui esso non è inteso come una commodity: ve ne sono svariati e, come dire, a ciascuna pizza il suo olio evo!

Si prosegue con la signature tra le signature: Maddaloni Terra Mia, commovente omaggio di Aniello alla sua amatissima terra. Topping costituito da crema di carciofi arrostiti, cuore di carciofo arrostito maddalonese, fiordilatte, gel di prezzemolo, mortadella d’asina selezione Cillo, scaglie di Provolone del Monaco Dop. Nel menu, a prevalente beneficio degli affezionati clienti che qui fruiscono di gustoso pranzo di lavoro, ci sono ottime insalate.

Lombardi Pizzeria, tra dolci e liquori

Semplicemente squisito il dolce che, va detto, già da solo meriterebbe la sosta! Il suo nome è Cira: pasta sfoglia all’italiana con chantilly al limone, fragoline di bosco fresche e semicandite con il loro confit, foglia d’oro alimentare, gelato alle fragole.

Pasta sfoglia all'italiana, brunoise di mele annurche caramellate alla vaniglia, salsa al caramello salato, chantilly leggera alla vaniglia, chips di mele annurche, gelato al biscottino homemade di Lombardi Pizzeria 1/3 Napoli Tropicale di Lombardi Pizzeria 2/3 Lombardi Pizzeria è l'altra faccia della Lombardi Pasticceria 3/3 Previous Next

Ben fatta la carta dei liquori. Chiudiamo sì gustoso pranzo con un omaggio alla liquoristica francese: Liqueur de Chataigne au Cognac.

Futuro radioso per la Lombardi Pizzeria

Abile il giovane condottiero Francesco Tedesco che è bravo anche a tenere affiatata e motivata la folta brigata, saggio (e sornione) il supervisore Aniello Di Caprio, dopo poco più di un anno dall’apertura (luglio 2023) Lombardi Pizzeria si posiziona tra le migliori pizzerie della Campania.

Lombardi Pizzeria

Via Forche Caudine 59 - 81024 Maddaloni (Ce)

Tel 0823 202049