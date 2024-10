Autunno ad Alghero tra arte, cultura, buon cibo e mare

Se per molti la fine di agosto coincide con il rientro dalle ferie e il ritorno alla vita di tutti i giorni, il numero di persone che decide di andare in vacanza nel mese di ottobre cresce di anno in anno: sarà perché i costi degli alberghi scendono, sarà per il prolungamento della bella stagione, sarà per il minore affollamento, viaggiare in questo periodo può essere un’esperienza meravigliosa, soprattutto in località dove il clima è ancora gradevole per godersi una “seconda estate” all'insegna del relax. E con i suoi paesaggi aspri e selvaggi, spiagge da cartolina, mare cristallino, insediamenti antichi, paesini che sembrano essersi fermati nel tempo e una ricca tradizione culinaria Alghero (Ss) è una di quelle destinazioni perfette per essere scoperte e vissute anche in questo periodo dell'anno.

Alghero, città da scoprire anche fuori stagione

Situata lungo la splendida Riviera del Corallo, Alghero è una città che cattura il cuore di chiunque la visiti, grazie alla sua fusione perfetta di arte, cultura, tradizioni enogastronomiche e paesaggi mozzafiato. Conosciuta come la “Barceloneta” sarda, porta ancora i segni indelebili della dominazione catalana, che ha plasmato non solo l’architettura e la lingua, ma anche lo spirito stesso della città.

Il fascino artistico e culturale di Alghero

Passeggiando per le stradine del centro storico, si viene subito avvolti da un’atmosfera che mescola influenze gotiche e rinascimentali. Le mura spagnole, costruite nel XIV secolo, circondano ancora la città vecchia, offrendo una vista straordinaria sul mare. Tra le attrazioni artistiche spicca la Cattedrale di Santa Maria, un esempio mirabile di architettura gotico-catalana, con il suo imponente campanile che svetta sui tetti della città. La Chiesa di San Francesco, con il suo chiostro del XV secolo, è un altro gioiello nascosto, un luogo di pace che racconta storie di epoche passate. Ma l’identità catalana di Alghero non è solo evidente nei monumenti e nelle chiese, ma vive nella lingua e nelle tradizioni. Gli abitanti parlano ancora il “catalano algherese”, una variante arcaica del catalano che viene insegnata nelle scuole e celebrata in varie manifestazioni culturali.

Alghero una città ricca di fascino e tradizioni

Tradizioni enogastronomiche di Alghero

Alghero si afferma anche come una delle mete più ambite per gli appassionati di enogastronomia. La cucina algherese riflette la storia e la geografia di questa terra, ed è un vero e proprio viaggio attraverso i sapori autentici della Sardegna, arricchito dalle influenze catalane che si sono intrecciate nella cultura locale nel corso dei secoli.

Questa fusione ha dato vita a piatti unici che raccontano storie di mare e terra, come l’aragosta alla catalana, il pane carasau, il pesce in agliata, l'assola de peix (zuppa di pesce), gli spaghetti ai ricci di mare, il menjar en blanc (biancomangiare) e le tabaqueras (dolcetti farciti con crema di latte e zucchero). Imperdibile la focaccia del Milese, una vera istituzione dello street food isolano, composta dal tipico pane sardo e da ingredienti semplici e gustosi.

E poi ci sono i formaggi sardi come il pecorino e il fiore sardo che offrono un assaggio autentico della produzione casearia locale. Degni di nota anche gli eccellenti vini, tra cui il Vermentino di Alghero, dal profilo aromatico fresco e vivace, e il Cannonau di Alghero, un rosso corposo dagli aromi intensi (superlativi quelli di Santa Maria La Palma, Sella&Mosca, Leda' d'Ittiri, Delogu).

Il corallo: l’oro rosso di Alghero

Anche conosciuta come la capitale del corallo rosso, Alghero ha una tradizione che affonda le radici nel passato. I maestri artigiani lavorano ancora oggi questo prezioso materiale, creando gioielli che sono vere e proprie opere d’arte. Il Museo del corallo offre un affascinante viaggio nella storia di questa lavorazione, mostrando come il corallo sia stato non solo una fonte di ricchezza economica, ma anche un simbolo culturale; inoltre, la raccolta e la lavorazione del corallo hanno da sempre legato questa città al Mediterraneo, creando un ponte ideale con la Catalogna.

Le spiagge da sogno di Alghero

È impossibile parlare di Alghero senza menzionare le sue meravigliose spiagge, gli arenili e le calette che sono facilmente raggiungibili in auto, in bus, a piedi o in bicicletta. La spiaggia più celebre è quella delle Bombarde: sabbia chiara e acqua spettacolare, con stabilimenti balneari, bar e ristoranti. Nelle vicinanze si nascondono calette immerse nel verde della macchia mediterranea e non lontano sorge anche il complesso nuragico di Palmavera. A circa 2 km dalle Bombarde si trova la selvaggia e affascinante spiaggia del Lazzaretto che, contornata da cespugli di mirto e lentischio, deve il suo nome alla torre cinquecentesca che svetta sulla scogliera. Incantevoli le calette paradisiache che la caratterizzano.

Un altro fiore all’occhiello della Riviera del Corallo è la spiaggia di Mugoni che, trovandosi nella baia di Porto Conte, all'interno del parco regionale omonimo che include anche l'area marina di Capo Caccia, è una spiaggia riparata con una distesa di sabbia lunga due chilometri, alle cui spalle c'è un bel bosco di pini ed eucalipti. Da non perdere anche la sabbia morbida del Lido di San Giovanni e la contigua splendida spiaggia di Maria Pia, raggiungibili anche a piedi. Ma nei 90 km di costa ci sono tante altre spiagge assolutamente da scoprire, come Punta Negra, Cala Dragunara, Porto Ferro, Porticciolo e lungo la strada per Bosa Cala Burantì e la spiaggia di Poglina, a Villanova Monteleone.

Parco di Porto Conte ad Alghero

Creato per preservare la naturale bellezza del territorio intorno ad Alghero, ha inizio a nord della città, in direzione Fertilia e si estende per tutto il promontorio di Capo Caccia, simbolo indiscusso della città. Al suo interno include scenari spettacolari come il promontorio di Punta Giglio e la suggestiva Grotta di Nettuno, un gioiello naturale con stalattiti e stalagmiti che creano uno scenario davvero fiabesco.

Baia di Porto Conte

La varietà di paesaggi e attività inclusi nel parco è notevole, caratteristica che lo rende il luogo perfetto per escursioni più o meno lunghe, adatte sia per gli escursionisti più esperti che a famiglie con bambini. Tra i tanti luoghi da visitare c’è la foresta Demaniale de “Le Prigionette”, un’oasi faunistica di grande importanza dove è possibile incontrare diverse specie animali e vegetali di grande interesse naturalistico e scientifico.

I dintorni di Alghero: Bosa e l’Asinara

Al di fuori di Alghero, i dintorni offrono altrettante meraviglie. A poco più di un’ora di distanza si trova Bosa, un pittoresco borgo affacciato sul fiume Temo. Con le sue case color pastello che si arrampicano sulla collina, dominate dal Castello dei Malaspina, Bosa sembra uscita da una cartolina. È un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, con le sue viuzze strette e i negozi di artigianato locale.

Un’altra destinazione imperdibile è l’Asinara, l’isola-parco naturale che un tempo ospitava una colonia penale e che oggi è un paradiso incontaminato, con sentieri che si snodano tra paesaggi mozzafiato, spiagge nascoste e una fauna unica, come gli asinelli bianchi, simbolo dell’isola. Le acque che circondano l’Asinara inoltre sono ideali per lo snorkeling e le immersioni, con fondali che rivelano una straordinaria biodiversità. Esplorarla in jeep o a piedi permette di scoprire non solo la bellezza incontaminata della natura, ma anche la ricchezza storica e culturale di quest’isola unica.

La Locanda del Parco all'Asinara

A pochi passi dal porticciolo inoltre è possibile anche mangiare nel ristorante, gustare ottimi aperitivi al tramonto e soggiornare.

La Locanda del Parco | Asinara – Località Cala d'oliva - 07046 Porto Torres (Ss) | Tel 377 37 97 209

Alghero e il legame speciale con la Catalogna

Alghero è unica per il suo profondo legame con la Catalogna. Non solo la lingua catalana è ancora viva, ma le tradizioni e le festività rispecchiano una connessione che trascende i secoli. Uno degli eventi più importanti è la Festa di San Michele, il santo patrono della città, che si celebra a settembre con eventi che coinvolgono tutta la comunità, tra spettacoli musicali, danze tradizionali e degustazioni.

Dove dormire ad Alghero

Hotel Punta Negra, un’oasi tra mare e natura

Situato lungo la splendida costa nord-occidentale della Sardegna, l’Hotel Punta Negra è una destinazione da sogno per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, della bellezza naturale e del comfort. Uno dei punti forti dell’Hotel Punta Negra è sicuramente il panorama. Arroccato su una piccola scogliera, l’hotel offre una vista incantevole sulla Baia di Alghero, caratterizzata dalle acque turchesi e dalla costa frastagliata, tipica della zona. I tramonti, con il sole che si riflette sul mare, creano un’atmosfera romantica e magica, perfetta per chi desidera concedersi una pausa dalla routine quotidiana.

Le camere sono curate nei minimi dettagli per offrire il massimo del comfort e non mancano suites spaziose dotate di terrazze private. La spiaggia privata di sabbia fine, lambita dalle acque limpide, le due piscine di acqua di mare, una per adulti e una per bambini, l'esclusiva piscina a sfioro di acqua salata con idromassaggio e un panorama mozzafiato, e il parco lussureggiante ne fanno l'indirizzo ideale per soggiorno indimenticabile.

Valgono il viaggio anche i ristoranti dell’hotel: Punta Negra e La Luna, pensati per un’esperienza culinaria che valorizza i sapori autentici della Sardegna. I piatti proposti seguono la stagionalità del territorio, sono un mix di tradizione e innovazione, con ingredienti freschi, locali e accuramene selezionati, tra cui il pescato del giorno, gamberi, aragoste, i formaggi tipici, il porceddu e i vini delle rinomate cantine sarde. Autentiche creazioni culinarie che assicurano un'esperienza immersiva impareggiabile.

Hotel Punta Negra | SS127bis - 07041 Alghero (Ss) | Tel 079 930222

Villa Las Tronas, eleganza e storia a picco sul mare

Nel cuore di Alghero, baciata dalle acque cristalline del Mar Mediterraneo e avvolta dalla magia della storia, si erge questo incantevole hotel e resort 5 stelle: una villa storica -un tempo residenza estiva dei Reali d'Italia - che rappresenta un rifugio di charme per chi cerca un’esperienza di soggiorno esclusiva. Costruita alla fine del XIX secolo, è un esempio magnifico di architettura neoclassica, con dettagli che raccontano la sua lunga storia e conservano la storica atmosfera dell'aristocratico buen retiro.

Ogni angolo della villa emana un senso di eleganza senza tempo, dall’imponente facciata alla raffinata decorazione degli interni, alle camere che combinano il fascino dell’antico con il comfort contemporaneo. Gli arredi, eleganti e sofisticati, offrono un’accoglienza calda e rilassante, mentre le grandi finestre permettono agli ospiti di godere della bellezza del paesaggio circostante. E se è vero che il numero “tre” è simbolo di perfezione ed equilibrio, le tre suite Executive, al piano superiore con vista panoramica, rispecchiano a pieno queste caratteristiche. I numerosi moli della Villa invitano a prendere il sole e fare il bagno nella maniera più comoda e riservata; mentre le due piscine di acqua di mare, una all'aperto con una vista mozzafiato sul golfo di Alghero, l'altra riscaldata e al coperto per coccolarsi durante l'inverno, offrono un'esperienza di relax in qualsiasi periodo dell'anno. Fiore all'occhiello dell'hotel è il centro benessere: un santuario di tranquillità per viziarsi con trattamenti esclusivi, sauna e massaggi.

E, come se non bastasse, anche l'esperienza di gusto offerta dal Ristorante V è assolutamente sublime. Siamo di fronte ad un ristorante gourmet vegetariano e di pesce, una scelta sana ed etica che non rinuncia al gusto, dove viene proposta tutta la ricchezza di sapori della cucina sarda dell’orto e del mare, con un menù che segue il cambiamento delle stagioni. Una cucina raffinata, genuina, equilibrata che, utilizzando ingredienti freschissimi e locali, combina tradizione e innovazione. Ogni pasto è un viaggio sensoriale, con piatti che non solo soddisfano il palato ma deliziano anche la vista, grazie alla presentazione impeccabile, all'ambiente elegante, al servizio impeccabile e al panorama spettacolare.

Villa Las Tronas | Lungomare Valencia 1 - 07041 Alghero (Ss) | Tel 079 981818

Dove mangiare ad Alghero

PedrAmare a Villanova Monteleone

Nel pittoresco borgo di Villanova, dove il mare bacia dolcemente la riva e il cielo si tinge di sfumature dorate al tramonto, si trova un angolo di paradiso gastronomico. Questo raffinato ristorante non è solo un luogo dove gustare piatti prelibati, ma una vera e propria esperienza sensoriale che celebra la bellezza e la ricchezza del Mediterraneo. Situato in una posizione privilegiata, con una vista mozzafiato sul mare cristallino e le colline verdeggianti che circondano Villanova, è un connubio di eleganza e semplicità. Le ampie vetrate offrono una vista ineguagliabile, mentre le terrazze esterne sono l’ideale per cene romantiche al tramonto. L’atmosfera è accogliente e raffinata, l’attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti maniacale: il pesce viene selezionato ogni giorno dai mercati locali, mentre le verdure e le erbe aromatiche provengono da fornitori che garantiscono prodotti freschi e biologici.

PedrAmare a Villanova Monteleone

Ogni piatto è una sinfonia di sapori e raffinatezza, come il carpaccio di pesce spada, marinato in agrumi e erbe aromatiche, o la tartare di tonno, condita con un tocco di olio d’oliva extravergine e sale marino; e ancora i tagliolini al nero di seppia con gamberi e zucchine; i ravioli di ricotta e spinaci con salsa di pomodoro fresco; o il branzino al forno con erbe aromatiche e limone, con contorno di patate novelle. Notevoli anche i piatti a base di carni esclusivamente di animali allevati nel territorio che seguono la migliore tradizione sarda rivisitata dalla fantasia degli chef.

PedrAmare | 07019 Villanova Monteleone (Ss) | Tel 334 944 1136

Villasole (Sa Cheya Relais & Spa)

Cuore pulsante dell'Hotel Sa Cheya Relais di Alghero, pone grande attenzione a tutto quello che riguarda l'arte culinaria, dalla provenienza degli ingredienti ai metodi di cottura. All'interno del parco, a breve distanza dalla piscina e circondato dai giardini mediterranei, il ristorante è costruito in pietra tipica sarda; due le sale accoglienti e arredate con cura dei dettagli, una molto ampia dove domina il caratteristico camino in pietra, l’altra più riservata e con luci soffuse. Inoltre, le luminose verande esterne offrono la possibilità di assaporare la cucina dello chef circondati dalla bellezza delle piante della macchia mediterranea. La filosofia dello chef è volta a creare un ponte emotivo e gastronomico tra passato e presente, il tutto esaltato dalle eccellenti carni locali e dal pesce rigorosamente fresco.

La sala del ristorante Villasole di Alghero

Alghero è molto più di una semplice località balneare, è un luogo dove cultura, tradizione e natura si fondono in un equilibrio perfetto...passeggiare tra le antiche mura o lungo i bastioni, degustare un buon bicchiere di vino o perdersi tra le calette incontaminate, racconta una storia, una storia che, anche fuori stagione, non smette mai di incantare: l’autunno e l’inverno regalano una tranquillità unica, con le spiagge deserte e i tramonti che accendono il cielo di colori caldi ed intensi perfetti sognare e far sognare!

Villasole | Stranda Vicinale Scala Mala 3 - 07041 Alghero (Ss) | Tel 331 289 2659