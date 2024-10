A Casa Brera Living, il salotto goloso nel cuore di Milano

Soggiornare in un hotel 5 stelle è un’esperienza completamente diversa dalle altre, la cura maniacale nei minimi dettagli, ogni elemento è posizionato nella maniera più consona, la musica in sottofondo alla giusta tonalità per coccolare e non disturbare la clientela, il servizio impeccabile del personale, cordiale, preparato e che sa mettere a proprio agio il cliente, le tonalità cromatiche in ogni angolo donando alla location un sapore di lusso autentico e gusto raffinato. Casa Brera, il nuovo luxury lifestyle hotel gestito di Marriot International è l’esempio perfetto. Ma non solo Casa Brera è un “parco giochi” per i golosi con quattro destinazioni gourmet: Casa Brera Living, Scena, Etereo e Odachi. Andiamo alla scoperta di Casa Brera Living, un all-day lounge bar che evoca l’atmosfera accogliente di un salotto privato.

L'interno di Casa Brera Living 1/4 Il bancone di Casa Brera Living 2/4 Particolare della sala di Casa Brera Living 3/4 Toast al prosciutto cotto alla brace e Grana Padano riserva 28 mesi con chips di patatedi Casa Brera Living 4/4 Previous Next

Casa Brera Living: alla ricerca del bello tra cibo e cocktail

Entrando a Casa Brera, gli ospiti vengono accolti nel primo spazio del complesso: Casa Brera Living. Come detto, questo all-day lounge bar si presenta come il salotto di una dimora privata, progettato per offrire un ambiente confortevole e familiare. Aperto dalla colazione fino al dopo cena, Casa Brera Living è il luogo ideale per ogni momento della giornata.

Cosa si mangia da Casa Brera Living

La proposta gastronomica si distingue per una selezione di piatti internazionali reinterpretati in chiave italiana con la consulenza di Andrea Berton, chef del Ristorante Berton di Milano, una stella Michelin. Il menu del giorno offre piatti semplici della tradizione italiana rivisti più nella forma che nel gusto. Ne è un esempio il vitello tonnato e polvere di cappero dove la salsa è messa sotto la carne quasi per creare un gioco divertente che il commensale deve scoprire a ogni boccone. O ancora la caprese con chips di pane fatta a millefoglie, oppure il toast al prosciutto cotto alla brace e Grana Padano riserva 28 mesi con chips di patate, piatto storico di chef Berton.

Panna cotta al lampone di Casa Brera Living 1/8 Caprese dolce cioccolato e nocciole di Casa Brera Living 2/8 Tramisù Chicco di caffèdi Casa Brera Living 3/8 Babà al rum frutti di bosco e crema allo zabaione odi Casa Brera Living 4/8 Caprese con chips di pane fatta a millefoglie di Casa Brera Living 5/8 Vitello tonnato di Casa Brera Living 6/8 Culatello con sfoglie di pane al rosmarino di Casa Brera Living 7/8 Club sandwich di pollo e patate alla paprika di Casa Brera Living 8/8 Previous Next

I dolci poi sono stupende creazioni visive, ma che non deludono poi nel gusto. Dal tiramisù Chicco di caffè, cremoso e avvolgente, alla panna cotta al lampone, un esplosione di leggerezza e delicatezza, dall’omaggio a Napoli con il babà al rum frutti di bosco e crema allo zabaione e alla caprese dolce cioccolato e nocciole.

A Casa Brera Living il vero aperitivo milanese

Casa Brera Living è anche una meta imperdibile per gli amanti dell’aperitivo milanese con un’ampia selezione di drink, dai cocktail classici a creazioni innovative, creati ad hoc da Luca Ardito, director of beverage. I suoi cocktail sono arte in bicchiere, dai colori ai profumi, e l’ingrediente principale è l’emozione: ogni creazione vuole trasmettere qualcosa a chi beve e Ardito riesce perfettamente nell’intento. Consigliato il Vodka tonic, rosolio al bergamotto e finocchietto selvatico.

Ruby Vigour di Casa Brera Living (Foto: Garage Raw)

Casa Brera Living, design sofisticato e angolo verde

Il design dello spazio è curato nei minimi dettagli, con un dehor esterno che può ospitare fino a 70 persone. Qui, gli ospiti possono godere di un accogliente angolo verde, un vero e proprio rifugio a due passi dalla Madonnina.

All’interno, il locale è in grado di accogliere fino a 60 persone, rendendolo perfetto per incontri informali o eventi speciali. Casa Brera Living si configura quindi non solo come un luogo di ristorazione, ma come un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera sofisticata e accogliente nel cuore di Milano.

Hotel Casa Brera Milano

Piazzetta M. Bossi 2 - 20121 Milano

Tel 02 305430