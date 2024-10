Fuga alle terme? All'Aqua Dome tra piscine futuristiche e caccia ai mirtilli rossi

L’autunno è arrivato, e con lui, un meraviglioso spettacolo di colori, luci e temperature moderate che ci invitano a uscire e a godere della bellezza della natura. È il momento perfetto per ricaricare le batterie e rafforzare il sistema immunitario. E chi lo fa meglio delle terme? Immagina di abbandonarti a un bagno termale, mentre il tuo corpo si rigenera e il tuo spirito si solleva come un aquilone nel cielo azzurro. Un perfetto connubio di attività fisica e relax! Dove? All'Aqua Dome - Tirol Therme Längenfeld in Tirolo (Austria).

Aqua Dome, perfetto per una fuga autunnale dedicata al benessere

Escursioni e avventure tra mirtilli rossi in Tirolo

Ma prima del realx, si cammina! Gli esperti lo sanno: l'autunno è il momento perfetto per avventurarsi, con il sole che si posiziona più in basso nel cielo e i colori che diventano caldi e luminosi. La montagna chiama e l’anima risponde! Se cerchi un’esperienza tutta da vivere, il Sentiero circolare di Water Runner è ciò che fa per te! Ti porterà lungo il Fischbach, fino alla Brandalm e poi a Burgstein, da cui potrai godere di una vista straordinaria. E non dimenticare il ponte sospeso di 85 metri che ti farà sentire come un acrobata a 220 metri sopra il fondovalle!

Se sei un amante della natura, le escursioni in Ötztal ti stanno aspettando a braccia aperte! In questo angolo di paradiso, puoi camminare lungo i pendii soleggiati della valle dei “Granten”, dove i mirtilli rossi crescono come piccoli gioielli sopra 1.400 metri di altitudine. Un tripudio di colori che si spande verso il cielo, mentre le foglie danzano al ritmo del vento.

Hai voglia di esplorare? Con 1.600 km di sentieri a tua disposizione, l’unico limite è la tua fantasia. Che tu sia un esperto escursionista o un ciclista avventuroso, l’autunno è la stagione ideale per scoprire la bellezza delle montagne. Preferisci l’ebbrezza di una e-bike? Non c'è problema! La pista ciclabile Ötztal, lunga 52 km, ti condurrà attraverso paesaggi mozzafiato, lontano dal trambusto delle strade principali. Scivola lungo il fiume Ötztaler Ache, godendoti la libertà e la bellezza della natura selvaggia. Ogni pedalata è una nuova avventura, un modo per scoprire gli angoli nascosti di questa magnifica valle.

Un mondo di relax e benessere da Aqua Dome

Ora, dopo una buona sudata, immagina di concederti un momento di puro relax nelle calde acque dell’Aqua Dome - Tirol Therme Längenfeld. È come essere coccolato da un abbraccio caldo! Qui puoi sentire il potere dell'acqua termale che sgorga da una profondità di 1865 metri. Galleggiare sotto il cielo aperto nelle futuristiche piscine, circondato da cime maestose e valli incantevoli, è un’esperienza da provare.

La grande piscina interna di Aqua Dome 1/8 Sala relax da Aqua Dome 2/8 Relax ad Aqua Dome 3/8 Spa di Aqua Dome 4/8 Riposo con vista da Aqua Dome 5/8 L'architettura futuristica di Aqua Dome 6/8 La grande piscina esterna di Aqua Dome 7/8 Particolare della spa di Aqua Dome 8/8 Previous Next

L'Aqua Dome è, infatti, un tempio del benessere, dotato di mondi acquatici e saune. Potrai scegliere tra una vasta gamma di trattamenti esclusivi, come i WAVE Signature Rituals, dove suoni, onde sonore e l’arte dei massaggiatori si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Senti già la tua tensione svanire? E non è tutto: le 11 saune offrono una gamma di esperienze che ti faranno sentire come nuovo. Lasciati avvolgere dal profumo delle erbe autoctone e dall'acqua termale proveniente da quelle profondità misteriose. Con la linea speciale "thermal deep", ogni trattamento regala benessere tuo corpo e la tua mente.

Come detto, le vasche all'aperto, riscaldate e immerse nel suggestivo scenario alpino, permettono di galleggiare sotto il cielo aperto mentre si gode di una vista mozzafiato sulle cime delle montagne. Un'esperienza che combina il piacere dell'acqua termale con la bellezza della natura.

Ma non solo benessere. Il resort offre anche opzioni di ristorazione che mettono in risalto la cucina locale. I ristoranti propongono piatti preparati con ingredienti freschi e stagionali, per un’esperienza gastronomica che completa il soggiorno all'insegna del benessere.

Aqua Dome

Oberlängenfeld 140 - 6444 Oberlängenfeld (Tirolo, Austria)

Tel +4352536400