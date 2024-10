Saint Georges Premiere: nel Parco di Monza una “trattoria” che vola alto

Per raggiungerlo bisogna addentrarsi nel Parco di Monza. E già questo è un sorridente biglietto da visita. Il Saint Georges Premiere è un’oasi di accoglienza, un ristorante con una storia importante alle spalle. L’edificio fu costruito dall’architetto Giacomo Tazzini nel 1838, quando questa zona era utilizzata per l’allevamento dei fagiani e i sovrani organizzavano le loro battute di caccia. L’odierno Parco di Monza altro non che la tenuta che avvolgeva la Villa Reale.

Il Saint Georges Premiere immerso nel Parco di Monza 1/3 Una sala al piano superiore 2/3 L'imponente banco bar 3/3 Previous Next

Saint Georges Premiere, ristorazione, meeting ed eventi

Il locale si sviluppa su due livelli che accolgono quattro sale. Al piano terreno, quella principale che si affaccia sul giardino e conta circa 200 coperti; a quello superiore altri spazi più raccolti per un totale di 110 posti a sedere. Gli ambienti sono sobri, dove predomina il colore bianco che si miscela con il legno e le storiche travi a vista. Una struttura che sa sviluppare diverse anime, con la capacità di aprirsi al mondo dei convegni e delle riunioni professionali, così come a quello degli eventi e delle ricorrenze. Nella bella stagione il verde che circonda il ristorante diventa il nucleo festoso per ogni tipo di celebrazione.

Sara Mazzoleni, eventi e ricevimento, con il direttore di sala Enea Kapllani

Per la cronaca, il Saint Georges Premier vive un ulteriore momento di intensità durante il Gran Premio di Formula Uno. In collaborazione con Allsport, per tutti gli ospiti appassionati che desiderano essere protagonisti del Gran Premio di Monza, è stato studiato un pacchetto su misura che include biglietti premium in parabolica, un servizio navetta da e per l’autodromo e opzioni per il pranzo al ristorante. La recente vittoria della Ferrari ha coronato questo impegno organizzativo per soddisfare le esigenze degli ospiti.

Lo chef Roberto Conti

Saint Georges Premiere, una cucina identitaria

La linea di cucina è affidata a un veterano dell’alta ristorazione, Roberto Conti. Oggi 41enne, ha alle spalle esperienze in ristoranti di peso, dal Joia con Pietro Leemann al Trussardi alla Scala con Andrea Berton e Luigi Taglienti, fino a guidarlo in prima persona, quadruplicando il fatturato in un anno e mezzo e conquistando la stella Michelin. Conti è vulcanico e dinamico. Ci sa fare. Non a caso imposta la ristorazione di tutti i locali del Glamore Gruop, di cui fa parte anche il Saint Georges Premiere. Tanto per citare due insegne, il Terrazza Duomo 21 e il nuovissimo Philipp’s Restaurant & Club, extra lusso all’interno del The Plein Hotel, in pieno centro a Milano in quello che è stato il quartier generale di Krizia. «Amo tutto quello che faccio e mi impegno per farlo sempre meglio – racconta Conti – Adatto la mia mano alla formula di cucina che richiedono le singole strutture. Qui al Saint Georges Premiere propongo una linea leggibile e classica con un tocco di modernità. Mi piace l’idea di una grande trattoria nel Parco di Monza che può prevedere dal risotto al fagiano, alla pasta e fagioli. Con un occhio attento al territorio e all’italianità».

Risotto mantecato al Fine Champagne, Parmigiano e foglia d'ostrica 1/4 Uovo croccante, patata e porcini 2/4 French rack di agnello con sedano rapa, mugnoli e salsa al bbq al peperone affumicata 3/4 Il menu e l'invitante benvenuto dello chef 4/4 Previous Next

La carta e le porzioni solide parlano chiaro. Ecco allora Uovo croccante, patata e porcini o la Capasanta con lardo, noci e salsa di miele e zenzero tra gli antipasti. Di grande richiamo il Risotto mantecato al Fine Champagne, Parmigiano e foglia d’ostrica o la Linguina al burro affumicato, anatra e lime. E poi carne alla brace, la Costoletta di vitello alla milanese con purè di patate, limone e salsa Bernese e sul fronte pesce il pescato del giorno al sale e alla mediterranea o il Trancio di ricciola, carota, arancia rossa, panzanella toscana e chips di oliva taggiasca. Interessanti i vini di Podere Castel Merlo, vinicola di Villongo (Bg). La cucina è valorizzata ulteriormente dal servizio, accogliente e puntuale. Guida la sala Enea Kapllani, poco più che trentenne ma da 13 anni al Saint Georges Premiere.

Saint Georges Premiere

Viale Vedano 7 – 20900 Monza

Tel 039 320600