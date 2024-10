Oltre il solito involtino primavera: al Kanton Restaurant una vera cucina cinese

Negli ultimi trent’anni di ristoranti cinesi ne sono spuntati come funghi in Italia, nel nord soprattutto. Frequentati con freddezza all’inizio e poi con sempre più convinzione, oggi la maggior parte di questi viene presa d’assalto per l’offerta all you can eat che, spesso per non dire sempre, ingloba anche la proposta sushi che di cinese non ha proprio niente. Quanti propongono la cucina cinese vera, autentica, senza compromessi? Pochi, la risposta. Ma sempre più persone, oggi, vogliono provare la “vera cucina cinese”, quella regionale, per scoprire il mondo oltre l’involtino primavera. La risposta a Bergamo non è un tugurio nelle retrovie del centro cittadino, ma un ristorante elegante, in provincia. A Capriate San Gervasio per essere precisi. Parliamo di Kanton Restaurant, un locale che si distingue come un punto di riferimento per la cucina cinese autentica grazie alla visione innovativa dello chef Zhu Weikun. Nato da una famiglia di ristoratori, Zhu ha combinato la tradizione gastronomica millenaria cinese con tocchi contemporanei, offrendo una cucina che supera gli stereotipi solitamente legati ai ristoranti cinesi in Italia.

La sala di Kanton (Foto: Newseventicomo)

Da Kanton la Cina autentica si percepisce già dagli arredi

Entrando al Kanton, si percepisce immediatamente l'intento di Zhu di trasportare i suoi ospiti in un viaggio culinario: dai dettagli estetici del locale, progettato con eleganza dallo studio Dvdv Milano, alla ricercata selezione delle materie prime, ogni elemento è pensato per creare un’esperienza immersiva. Il design è una fusione di modernità e tradizione, dove il legno e la ceramica si sposano con giochi di luce, evocando immagini della Cina più autentica.

Ad accogliere gli ospiti in sala c’è il sorriso di Meiling, la moglie di Zhu, una vera padrona di casa che si prende a cuore ogni cliente come se fosse un amico di vecchia data.

Lo chef di Kanton, Zhu Weikun (Foto: Newseventicomo)

La cucina di Zhu da Kanton, chiara ma mai banale

La cucina del Kanton è caratterizzata da un uso sapiente degli ingredienti e delle tecniche tradizionali cinesi, come la bollitura con spezie e l’affumicatura a freddo. Zhu è noto per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità delle materie prime, che seleziona sia dall’Italia, sia dalla Cina. Tra gli ingredienti spiccano il bambù d’acqua, l'uovo centenario e la medusa, prodotti che non si trovano facilmente nei ristoranti tradizionali europei. Le carni, invece, provengono da allevamenti locali, garantendo freschezza e un legame con il territorio circostante. I piatti di Zhu non solo raccontano la storia della Cina, ma sono anche un omaggio alla diversità culinaria del suo vasto Paese, dove ogni regione vanta sapori e stili di cucina distintivi.

Ravioli all‘ombrina di Kanton (Foto: Newseventicomo) 1/4 Fettucine al ragù di maiale, shitake, cipollotti di Kanton (Foto: Newseventicomo) 2/4 Entrecote di Angus e salsa sathay di Kanton (Foto: Newseventicomo) 3/4 Radice di loto in salsa agrodolce di Kanton (Foto: Newseventicomo) 4/4 Previous Next

Tra i piatti più sorprendenti troviamo i ravioli all’ombrina, leggeri e delicati, e il branzino al vapore, esaltato da una croccantezza perfetta e accompagnato da germogli d’aglio nero e crema di soia fermentata. Non meno interessanti sono le fettucine al ragù di maiale, servite con shitake e cipollotti, un piatto che ha picchi sensoriali non indifferenti pur mantenendo, nel complesso, un equilibrio confortevole. Una menzione speciale va fatta per l’atmosfera rilassata e accogliente del ristorante, che contribuisce a creare un contesto ideale per gustare il cibo.

Mise en place di Kanton

Il rito del tè al Kanton

L'attenzione al dettaglio si riflette anche nel rito del tè, una tradizione cinese che al Kanton è celebrata con grande rispetto e cura, aggiungendo un tocco di ospitalità raffinata e genuina. A guidare in questo viaggio è Meiling, grandissima esperta di tè, che sa indirizzare gli ospiti verso la scelta migliore in abbinamento ai piatti ordinati. Un po’ come in Italia solitamente si fa con il vino, deciso in base a quello che si sta per mangiare.

Anche questo contribuisce in modo significativo all’esperienza originalissima di Kanton, che parte dai sapori delicati e raffinati della tradizione cinese reinterpretandoli con un tocco di modernità. Zhu riesce a bilanciare perfettamente tecniche attuali e autenticità, garantendo un viaggio sensoriale che conquista sia il palato che lo spirito.

Kanton

Via Antonio Gramsci 17 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg)

Tel 02 9096 2671