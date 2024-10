Avventure, relax e benessere: l'hotel Familiamus accontenta tutte le famiglie

Lavoro, spesa, scuola, attività sportive: siamo sempre di corsa e il tempo di qualità a disposizione per godere della famiglia in totale relax e senza pensiere a niente è sempre meno; al Familiamus, il family hotel 5 stelle della famiglia Nestl in Alto Adige, la vacanza diventa un’opportunità unica per rafforzare il legame tra genitori e figli e passare del tempo di qualità immersi nel paesaggio mozzafiato di Maranza a Rio di Pusteria (BZ).

Hotel Familiamus, un family hotel perfettamente integrato nel paesaggio dell‘Alto Adige

Il programma “Tempo in famiglia” infatti, ideato da Nora Nestl responsabile delle attività del Magolix Club, offre esperienze divertenti e coinvolgenti per tutti. Le famiglie possono esplorare la natura, partecipare a emozionanti giochi di squadra e godere di rilassanti trattamenti benessere, il tutto per trascorrere momenti di qualità senza le distrazioni quotidiane, creando ricordi preziosi che accompagneranno i bambini nella loro crescita.

La famiglia Nestl, proprietaria del family hotel Familiamus

Ecco alcune attività interattive da fare al family hotel 5 stelle Familiamus:

Avventure a cavallo e fiaccolate con mamma e papà al Familiamus

Scoprire la natura e imparare il rispetto per gli esseri viventi è possibile attraverso esperienze uniche come le avventure a cavallo. Ogni settimana, i piccoli ospiti del Familiamus possono trascorrere una mattinata con i sette cavalli della fattoria, accompagnati dagli esperti assistenti del Magolix Club. Qui, i bambini, insieme a mamma e papà, si prendono cura dei cavalli, lavandoli, spazzolandoli e dando loro da mangiare, un’attività che insegna la responsabilità in modo divertente. Non mancano poi le fiaccolate serali, che portano alla scoperta dell’altopiano di Maranza. Con le giornate che si accorciano, queste avventure si concludono nel giardino dell’hotel, dove si possono gustare caldarroste, succo di mele caldo e vin brulé per gli adulti.

Family hotel Familiamus, avventure a cavallo con mamma e papà

Storie sonore e family battle per rafforzare i legami al Familiamus

Nel Magolix Club, un’area di 1000 metri quadri dedicata a gioco e creativa, si trovano occasioni per rafforzare il legame tra genitori e figli. Durante le serate “Storie sonore e viaggi di fantasia”, famiglie grandi e piccole partecipano a un lungo trenino umano, tenendo in mano una corda colorata. Partendo dal Magolix Club, il trenino si snoda attraverso l’hotel, incontrando nuove persone fino a raggiungere la sala yoga, dove tutti si riuniscono in cerchio per divertirsi con canti e balli. Le famiglie possono anche partecipare alle family battle, sfidandosi in giochi intellettuali e attività sportive, mettendo alla prova i propri talenti e abilità per vincere il trofeo della settimana.

Family hotel Familiamus, gioco e creatività nell‘ampia area dedicata ai bambini 1/3 Family hotel Familiamus, gioco e creatività nell‘ampia area dedicata ai bambini 2/3 Family hotel Familiamus, gioco e creatività nell‘ampia area dedicata ai bambini 3/3 Previous Next

Magic Togetherness e mondo acquatico al Familiamus

Per approfondire i legami familiari, la spa dell’hotel Familiamus offre l’esperienza “Magic Togetherness”, un massaggio rilassante con prodotti naturali. Il benessere familiare continua nell’area “Family Wellness”, un vasto mondo acquatico al sesto piano dell’hotel, con piscine riscaldate per ogni età, scivoli emozionanti e una grande piscina per tutta la famiglia. Questa si unisce all’infinity pool esterna, offrendo una vista panoramica a 360 gradi che abbraccia il massiccio dello Sciliar e la Rocca dei Baranci.

Family hotel Familiamus, divertimento per tutta la famiglia nella Family Wellness

Familiamus hotel a misura di bambino e cucina sostenibile

La storia del family hotel 5 stelle Familiamus è indissolubilmente legata alla famiglia Nestl, che ha concepito e realizzato questo luogo incantevole con un obiettivo chiaro: creare uno spazio magico per vivere felici esperienze in famiglia, momenti di relax per le coppie e opportunità per i bambini di scoprire i loro talenti. Cinque parole chiave – Consapevolezza, Coraggio, Entusiasmo, Serenità e Legame – guidano ogni attività nel Familiamus, riflettendo i sentimenti fondamentali che accompagnano i momenti significativi della vita. Situato accanto alle piste da sci del comprensorio Gitschberg-Jochtal, l’hotel, si integra armoniosamente nel paesaggio e presenta una forma che ricorda la lingua di un ghiacciaio alpino.

Il family hotel offre 70 camere familiari eleganti e spaziose, complete di letti oversize, per garantire un soggiorno confortevole. Gli ospiti possono deliziarsi con una vasta gamma di prelibatezze che spaziano dalle specialità altoatesine ai freschi sapori mediterranei e vegetariani. La cucina, sostenibile e innovativa, arricchisce la formula all-inclusive di Familiamus: si parte con un ricco buffet per la colazione, seguito dal pranzo nel ristorante con cucina a vista, da una merenda presso lo snack bar e da una cena con un menu di cinque portate. Ogni pasto è accompagnato da succo del giorno, bibite fresche e, per gli adulti, vini, birre e aperitivi, tutti inclusi nel pacchetto all-inclusive.

Family hotel Familiamus, le camere spaziose e confortevoli 1/4 Family hotel Familiamus, il ristorante All-Inclusive propone una cucina sostenibile e innovativa 2/4 Family hotel Familiamus, la piscina esterna 3/4 Family hotel Familiamus, la Spa da godere con tutta la famiglia 4/4 Previous Next

Completa l’offerta la Familiamus spa, suddivisa in due aree distinte: una wellness family di oltre 1500 m² e una zona esclusivamente per adulti di 900 m². Nella sezione wellness aperta a tutti, gli ospiti possono godere di una piscina interna che si estende all’esterno in una infinity pool con vista panoramica a 360°, insieme a una piscina baby e a una per non nuotatori dotata di scivolo. C’è anche un'action pool per ragazzi con uno scivolo ad onda larga e uno a tubo, oltre a una sauna per famiglie, un’area relax per grandi e piccini, e uno snack bar.

Family Hotel Familiamus

Vicolo Kössler 5 - 39037 Rio di Pusteria (Bz)

Tel 0472 065000