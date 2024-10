Royal Hideaway Sancti Petri di Cadice, dove la natura abbraccia il benessere

Il Royal Hideaway Sancti Petri in Spagna, a Cadice, è un autentico rifugio per chi cerca relax e rigenerazione in un contesto incantevole. La sua posizione privilegiata, immersa in un rigoglioso giardino botanico di 35.000 metri quadrati, offre un ambiente perfetto per sfuggire dallo stress quotidiano e riconnettersi con la natura. La struttura è dotata di eleganti camere e suite, ognuna pensata per garantire il massimo comfort. Gli ospiti possono usufruire di una vasta gamma di servizi benessere, tra cui una spa all'avanguardia, trattamenti olistici, piscine riscaldate e aree dedicate allo yoga e alla meditazione. Il team di professionisti specializzati è sempre pronto a guidare gli ospiti nel percorso di relax e rinnovamento.

Royal Hideaway Sancti Petri

Inoltre, il resort offre un'esperienza gastronomica straordinaria, con ristoranti che propongono piatti freschi e salutari, preparati con ingredienti locali e di alta qualità. L'attenzione al benessere prosegue anche nel menu, sempre attento a soddisfare le esigenze dietetiche di ogni ospite. Infine, la posizione del Royal Hideaway Sancti Petri è ideale per esplorare le meraviglie della Costa de la Luz, con le sue splendide spiagge, campi da golf e affascinanti cittadine storiche. Un soggiorno in questo resort rappresenta una vera e propria esperienza di rinascita per il corpo e la mente. Barceló Sancti Petri Spa Resort è una vera oasi di lusso e benessere situata sulla magnifica spiaggia di La Barrosa, considerata una delle 10 più belle spiagge della Spagna, nella provincia di Cadice. Questa destinazione non solo vanta una posizione privilegiata, ma offre anche un'ampia gamma di attività e servizi pensati per garantire un'esperienza indimenticabile.

Royal Hideaway Sancti Petri - Piscina interna

Le camere del Royal Hideaway Sancti Petri

Royal Hideaway Sancti Petri offre un'esperienza di alloggio esclusiva in un hotel a 5 stelle nel Novo Sancti Petri, in camere luminose e spaziose dal design elegante e contemporaneo, con vista sul mare, sul giardino o sulla piscina e opzioni con idromassaggio vasca da bagno, terrazza, piscina e barbecue. Con dettagli dai toni caldi in sintonia con l'ambiente e tutti i servizi per un soggiorno memorabile, i suoi soggiorni rendono questo hotel un rifugio eccezionale nella terra del sole e del bel tempo. Tra le tante ci sono le camere “Di Lusso”, dotate di ampie finestre che inondano la stanza di luce naturale. Le “Tripla Deluxe”, camere che dispongono di 2 letti separati o 1 letto matrimoniale più 1 divano letto. Le “Deluxe vista giardino”, per godere della migliore vista sui giardini tropicali dell'hotel. Le “Deluxe vista mare frontale”, perfette per gli amanti del mare grazie alle loro terrazze. Disponibili anche varie suite, come la "Suite Balinese", che dispone di una camera da letto, di una zona soggiorno e di una terrazza con vasca idromassaggio privata. Il massimo dell'offerta è la "Suite Presidenziale" con piscina privata: è stata premiata come migliore Suite, è il massimo esponente dell'eleganza e del lusso a Cadice.

Spa e servizi del Royal Hideaway Sancti Petri

Con cinque imponenti piscine esterne e numerose vasche idromassaggio, gli ospiti possono rilassarsi immersi nella natura circostante, caratterizzata da 8 km di spiaggia, dune e pinete. L'architettura del resort è progettata per armonizzarsi con l'ambiente naturale, assicurando che quasi tutte le camere offrano una magnifica vista sul mare e giardini tropicali, creando un'atmosfera di tranquillità e bellezza. Il resort si distingue per i suoi programmi benessere, come l'MSP, un programma di sport e meditazione di cinque giorni, che incoraggia il relax e la rigenerazione fisica e mentale. Ogni ospite può beneficiare del supporto di un Wellness Personal Assistant, un esperto dedicato a guidarli nel loro percorso di benessere.

Royal Hideaway Sancti Petri - Area wellness

Inoltre, il centro benessere offre piscine riscaldate, un sofisticato circuito di "Hydrotherapy", aree beauty, una Spa Boutique e suite premium per trattamenti personalizzati. Gli ospiti possono inoltre scegliere tra vari trattamenti nei Vichy salons e nelle jet therapy rooms, e mantenere la loro routine di fitness nel moderno Fitness Centre: il Barceló Sancti Petri Spa Resort è la scelta ideale per chi cerca una combinazione di relax, sport e benessere in un ambiente naturale mozzafiato.

Royal Hideaway Sancti Petri, il design si intreccia con il ristorante

Il Barceló Sancti Petri Spa Resort ha decisamente elevato il suo livello di eleganza e design attraverso collaborazioni con designer e architetti di fama. Il recente intervento dell'architetto Jean Porsche al beach club dell'hotel, il Sunset, è un chiaro esempio di come la bellezza del Mediterraneo possa essere espressa attraverso l'architettura e il design d'interni. Porsche ha saputo catturare l'essenza mediterranea attraverso l'uso della ceramica, creando un'atmosfera che celebra non solo la vivacità dei colori, ma anche le tradizioni artistiche di diverse culture mediterranee. Le piastrelle zellige, tipiche di Paesi come Marocco, Grecia e Turchia, donano un tocco autentico e fare da sfondo ideale per godersi i tramonti sulla costa di Cadice.

Royal Hideaway Sancti Petri - Design mediterraneo

In aggiunta agli elementi architettonici, la scelta del mobilio è altrettanto raffinata: le creazioni di Vincent van Duysen, le sedie e gli sgabelli rivestiti in tessuti di Gancedo, e gli accessori in rattan dal negozio di Porsche stesso, contribuiscono a creare un ambiente accogliente e lussuoso. Questi dettagli non solo incentivano il relax, ma rendono il beach club un luogo di incontro e socializzazione, accentuando l'esperienza di soggiorno degli ospiti. Inoltre, il riferimento alla cucina francese reinterpretata da Juanlu Fernández nello Chez Lumière mostra come il resort non si limiti solo all'aspetto visuale, ma offra anche esperienze gastronomiche di alto livello, integrando l'estetica del design con la cultura culinaria locale e internazionale. In questo modo, il Barceló Sancti Petri Spa Resort si presenta come un ambiente in cui l'arte, il design e la gastronomia si incontrano, regalando un'esperienza indimenticabile ai suoi visitatori.

Royal Hideaway Sancti Petri - Buffet

Il ristorante dell'hotel La Bahía ha adottato un nuovo concetto gastronomico che si riflette nell’attenzione ai dettagli, dalla scelta delle tovaglie alle stoviglie di alta qualità firmate da Mercedes Domecq. Grazie a questa collaborazione, l'esperienza della colazione si trasforma in un momento unico e indimenticabile, dove ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e raffinata. Il Royal Hideaway Sancti Petri, con il suo nuovo spazio per la colazione Premium, promette di elevare il soggiorno dei suoi ospiti a un livello superiore, combinando la tradizione con un tocco moderno. Con l'estro di designer come Jean Porsche e la cura di Mercedes Domecq, il ristorante si propone di essere non solo un luogo di ristoro, ma anche un ambiente stimolante e piacevole, destinato a diventare un punto di riferimento per chi visita la zona di Novo-Sancti Petri. Questa sinergia di stili e visioni non solo arricchisce l’offerta gastronomica, ma invita gli ospiti a vivere un'esperienza appagante per tutti i sensi, rendendo ogni pasto un momento di piacere e scoperta.

Royal Hideaway Sancti Petri - Cibo e design

Royal Hideaway Sancti Petri

C. de la Barrosa s/n - 11130 Chiclana de la Frontera Cádiz (Spagna)

Tel +34 956 24 27 90