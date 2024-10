Sulle orme di Virgilio lungo il Mincio: viaggio tra storia, natura e gastronomia

L’autunno è finalmente arrivato e, con lui, il momento perfetto per esplorare i tesori nascosti lungo le sponde del Mincio. Pronti a tuffarvi in un’avventura che mescola storia, cultura e prelibatezze gastronomiche? Allacciate le cinture (o meglio, le scarpe da trekking), perché si parte per Borgo Virgilio (Mn), dove il Parco Museo di Virgilio – Forte di Pietole ha appena aperto le sue porte. Qui, non solo scoprirete chi era davvero Virgilio, ma anche quanto la sua vita e la sua poesia siano legate a questo incantevole angolo d’Italia.

Virgilio e il Forte di Pietole: dove storia e poesia si Incontrano

Immaginate di camminare all’interno di un imponente forte risalente all’epoca napoleonica, circondati da casematte che ora ospitano un museo vivace e interattivo. Il Parco Museo di Virgilio è come una macchina del tempo che ci riporta indietro, nel bel mezzo di una celebrazione della bellezza della natura e dell’umanità. Con i suoi 330mila mq di verde, il forte non è solo un luogo da visitare, ma una vera e propria esperienza immersiva.

Parco Museo di Virgilio

Qui troverete installazioni artistiche che rendono omaggio al grande poeta latino, mentre le Robinie che circondano il forte vi faranno pensare alle famose “Bucoliche”. E non c’è niente di meglio che respirare l’aria fresca dell’autunno mentre vi lasciate ispirare dalla poesia di Virgilio.

Museo del Fiume Mincio tra Etruschi e navigazione fluviale

Dopo aver svelato i segreti di Virgilio, l'avventura continua! Direzione: Museo del Fiume – Conca del Bertazzolo. Qui la storia del basso Mincio prende vita, e potrete capire perché questo territorio sia sempre stato così strategico.

Museo del Fiume – Conca del Bertazzolo

Dalla civiltà etrusca al castrum di Governolo, passando per i geniali progetti di Gabriele Bertazzolo (sì, un genio della navigazione fluviale, non un personaggio di un romanzo fantasy), questo museo vi porterà in un viaggio nel tempo.

Parco archeologico del Forcello: un tuffo nel passato

Se siete ancora affamati di storia, non potete perdervi il Parco Archeologico del Forcello. Qui, sopra i resti di un insediamento etrusco, avrete la possibilità di calarvi nei panni di veri archeologi. E pensate un po’: è stato riconosciuto come il primo abitato etrusco a nord del Po. Scoprire antiche iscrizioni in alfabeto etrusco vi farà sentire come veri Indiana Jones in cerca di tesori nascosti.

Parco archeologico del Forcello

Navigare sul Mincio: avventure fluviali in vista

Se il tempo è dalla vostra parte, un’escursione fluviale nel Parco del Mincio è un must. Immaginate di galleggiare sulle acque tranquille del Mincio, circondati da una natura straordinaria, mentre i colori dell’autunno si riflettono nell’acqua.

E mentre navigate, chissà che non vi venga voglia di declamare qualche verso di Virgilio. Potreste anche convincere il vostro gruppo a fare un piccolo contest di poesia! “O vate, chi ha la rima migliore?”...

Sapori d’autunn lungo il Mincio: dove mangiare

Dopo aver esplorato la storia e la natura, è ora di rifocillarsi! Non c’è nulla di meglio che gustare i sapori autunnali in una delle trattorie locali. Ecco tre indirizzi che vi faranno venire l’acquolina in bocca:

Osteria Antichi Sapori

Osteria Antichi Sapori a Virgilio

L'Osteria Antichi Sapori, situata a Virgilio, è un vero e proprio rifugio per gli amanti della cucina tradizionale mantovana. Questo locale accogliente offre un'atmosfera calda e familiare, perfetta per gustare piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Il menu varia con le stagioni, garantendo sempre un'esperienza gastronomica autentica. Tra le specialità, spiccano i tortelli di zucca e le carni alla griglia, accompagnati da una selezione di vini locali che esaltano ogni morso. L'osteria è il luogo ideale per un pranzo o una cena indimenticabile, dove la tradizione culinaria si fonde con la passione per la buona tavola. Non dimenticate di chiedere il piatto del giorno!

Osteria Antichi Sapori | Strada Romana 64 | 46030 Virgilio (Mn) | Tel 0376 28061

Ristorante Le Terrazze sul Po

Ristorante Le Terrazze sul Po a Scorzarolo

Il Ristorante Le Terrazze sul Po, situato a Scorzarolo, è un vero gioiello affacciato sul fiume Po, dove la bellezza del paesaggio si unisce a un'esperienza culinaria indimenticabile. Con un menu che celebra i sapori della tradizione mantovana, questo ristorante offre piatti preparati con ingredienti freschi, dai risotti ai pesci di fiume, fino alle specialità di carne. Gli ospiti possono gustare le prelibatezze della cucina locale mentre si godono una vista panoramica mozzafiato dalle terrazze. Un'accoglienza calorosa e un servizio attento rendono ogni visita un'occasione speciale, perfetta per cene romantiche o pranzi in famiglia. Perfetto per godere di un tramonto mentre assaporate specialità locali.

Ristorante Le Terrazze sul Po | Via Argine Scorzarolo 3 - 46034 Scorzarolo (Mn) | Tel 0376 649501

Dove dormire lungo il Mincio tra agriturismi e locande

Dopo una giornata così intensa, avrete bisogno di un luogo accogliente dove ricaricare le batterie. La provincia di Mantova è costellata di agriturismi e locande che vi faranno sentire a casa.

Corte Nespolo

Corte Nespolo a Borgo Virgilio

L’Agriturismo Corte Nespolo, situato nel cuore di Borgo Virgilio, è il rifugio ideale per chi cerca un angolo di tranquillità immerso nella natura. Con stanze eleganti e accoglienti, l’agriturismo offre un’atmosfera familiare e un'ospitalità calorosa. Gli ospiti possono gustare colazioni fatte in casa con prodotti freschi e genuini, mentre l'ampio giardino e le aree verdi circostanti sono perfetti per rilassarsi e godere della bellezza del paesaggio. Corte Nespolo è anche un punto di partenza strategico per esplorare le meraviglie del Mincio e della provincia di Mantova, rendendo ogni soggiorno un'esperienza memorabile all'insegna del comfort e della natura.

Corte Nespolo | Via Casale 11 - 46034 Borgo Virgilio (Mn) | Tel 0376 281163

Cardinal Mendoza

Il Cardinal Mendoza è un'accogliente locanda situata nel cuore di Borgoforte, che unisce il fascino della tradizione con il comfort moderno. Caratterizzata da un'atmosfera calda e familiare, questa struttura è perfetta per chi cerca un soggiorno all’insegna del relax. Gli ospiti possono godere di camere arredate con gusto, dotate di tutti i comfort necessari per un soggiorno piacevole. La locanda offre anche una deliziosa colazione con prodotti freschi e locali, perfetta per iniziare la giornata con energia. Inoltre, la sua posizione strategica consente di esplorare facilmente le bellezze naturali e culturali della provincia di Mantova, rendendo il Cardinal Mendoza il punto di partenza ideale per avventure indimenticabili. Un’ottima scelta per chi cerca un soggiorno elegante e confortevole. Qui, il relax è garantito!

Cardinal Mendoza | Via Due Palme 5 - Borgoforte (Mn) | Tel 0376648512