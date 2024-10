 Cosa fare ad Halloween in Italia tra fantasmi, streghe e cene con delitto

Pronti per un Halloween da brivido? Se pensate che la notte delle streghe sia solo una tradizione americana, preparatevi a cambiare idea! In Italia, il ponte di Ognissanti si trasforma in un'avventura carica di mistero e sorprese. Fantasmi, leggende, e persino delitti da risolvere, sono gli ingredienti perfetti per una festa indimenticabile. Ecco le destinazioni più inquietanti e divertenti per un Halloween all’italiana!

Nella Città Eterna, il mistero è dietro l‘angolo in ogni vicolo e piazza

A Roma per Halloween tra misteri antichi e cena con delitto

Passeggiando per le strade di Roma, si avverte il peso di secoli di storia, dove artisti, condottieri, poeti e imperatori hanno lasciato un’impronta indelebile. Scoprire le loro vite diventa un viaggio affascinante, carico di emozioni e misteri. Prendiamo ad esempio Campo de’ Fiori: oggi animato da vivaci bancarelle, un tempo fu teatro di esecuzioni pubbliche. Qui si erge la statua incappucciata di Giordano Bruno, il filosofo bruciato vivo nel 1600; la leggenda narra che il suo spirito vegli ancora su questa piazza, mentre la sua statua guarda verso San Pietro, sfidando il papato con la sua indomita presenza.

Proseguendo la nostra passeggiata, ci imbattiamo in un’altra celebre piazza: Piazza Navona, famosa per la magnifica Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini. Questa opera, dicono alcuni, è intrisa di simbolismi massonici, con figure come il leone, l’elemento acqua e l’obelisco che parlano a chi è capace di cogliere i messaggi nascosti. E come non menzionare l’imponente Pantheon? Questo tempio, con la sua cupola circolare, è avvolto da leggende affascinanti. Alcuni affermano di aver percepito presenze, mentre altri lo considerano un luogo di pace per le anime. Si racconta che il fossato che circonda il monumento sia stato creato dal diavolo stesso, desideroso di catturare un mago ingannatore rifugiatosi all'interno.

E a proposito di leggende, non possiamo dimenticare quella del drago feroce che, nel 300 d.C., terrorizzava i romani nella zona attuale dei Fori. La sua presenza era tale che il suo alito contaminava l'aria del Campidoglio e del Palatino. Alcuni dicono che a liberare la città dalla bestia sia stato un cavaliere, mentre altri sostengono che fu Papa Silvestro I, che invocò l’aiuto della Vergine. Il mistero si intensifica ulteriormente visitando il Colosseo, dove si narra che i fantasmi dei gloriosi gladiatori vaghino ancora in cerca di vendetta, e che veri tesori romani aspettino di essere scoperti. Le anime di Ponte Milvio, i prigionieri di Castel Sant’Angelo e molte altre storie rendono Roma una città eterna, da esplorare passo dopo passo, in un’avventura per svelare curiosità e segreti.

Per Halloween la Cena con delitto al FH55 Grand Hotel Palatino

Se preferite immergervi nel mistero in modo più... gustoso, prenotate la Cena con delitto al FH55 Grand Hotel Palatino. Qui, tra una portata di crocchette di zucca e gnocchetti di patate, sarete coinvolti in un’indagine mozzafiato! I "mostri" vi sfideranno a risolvere tre misteri: l'arma del delitto, il movente e, naturalmente, l'identità dell'assassino. Chi riuscirà a risolvere il caso per primo?

FH55 Grand Hotel Palatino | Via Cavour 213/M - 00184 Roma | Tel 06 481 4927

Party della "resurrezione" in Emilia

Se pensate che Halloween sia solo una festa di mostri e streghe, all’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo) il tema è più... luminoso. Il 31 ottobre, preparatevi per Resurrection, un party esclusivo per adulti che vi farà risorgere dalla monotonia! L’evento comincia con una cena gourmet nei due ristoranti de prosegue fino alle prime luci dell’alba con un DJ set indimenticabile. I sapori e la cultura dell’Emilia si fondono in un’esperienza culinaria straordinaria, dove la tradizione incontra la creatività degli chef in una serata che promette di deliziare i palati più esigenti. La magia inizia alle 20 con un aperitivo nel Bar Hall dell’hotel, un preludio perfetto a una cena che si snoderà dalle 20 alle 22.30, in un'atmosfera vibrante e accogliente.

Halloween al EXÈ Restaurant del Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Foto: Quartopianocomunicazione)

Gli ospiti possono scegliere di immergersi nell’accogliente EXÈ Restaurant al pian terreno, dove lo chef Paolo Balboni trasforma la tradizione emiliana . Le sue proposte sono un viaggio di sapori: dall’irresistibile tartare alla brace con lardo e Aceto Balsamico di Modena, agli gnocchi di zucca accompagnati da ricotta affumicata e semi di papavero, fino alle costine al sorbara servite con un delizioso gelato alla crema e nocino.

Per chi desidera alzare lo sguardo verso il cielo, il rooftop dell’hotel ospita il ristorante Alto, dove lo chef Mattia Trabetti dà vita a creazioni audaci e innovative, sempre in armonia con la sostenibilità. Per questa serata, il suo menu propone delizie come funghi, noci e Parmigiano Reggiano, tortelli rosso sangue e il succulento pollo alla diavola, con dessert che giocano con forme e colori come Caronte e Marble gres, total black.

Ma la serata non finisce qui: sullo stesso rooftop si trova il cocktail bar Aria , un’oasi di relax che offre una vista mozzafiato. Le pareti di cristallo immersi nel cielo creano un’atmosfera incantata, perfetta per assaporare drink creativi e internazionali preparati dal talentuoso barman Dario Allegretti, magari gustando anche una pizza al tegamino, un’interpretazione moderna di un grande classico. Un'esperienza culinaria all'insegna del gusto, della raffinatezza e della meraviglia vi aspetta

Ma attenzione: il dress code è da brivido! Per partecipare, dovrete trasformarvi in una versione cadaverica delle vostre star preferite. Se avete sempre voluto essere un mix tra Tim Burton e una rockstar zombie, questa è la vostra occasione!

Executive Spa Hotel | Via Circondariale San Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536 832010

Monticello d’Alba: notte di Halloween al Castello e tour per famiglie

Non c’è Halloween senza un castello infestato, e il Castello dei Conti Roero di Monticello d'Alba (Cn) è il luogo perfetto per chi ama le atmosfere gotiche. Dal 31 ottobre al 3 novembre, potrete partecipare a Notte al Castello, una visita guidata al buio dove incontrerete fantasmi di soldati e condannati a morte, tutto illuminato solo dalle torce. Una vera casa degli spettri!

Il Castello dei Conti Roero di Monticello d‘Alba

Ma non temete, non è tutto così spaventoso: il Halloween Family Tour è pensato per le famiglie con bambini. I piccoli avventurieri, mappa alla mano, aiuteranno una guida smemorata a ritrovare oggetti perduti nel castello. E alla fine? Una dolce sorpresa per i giovani investigatori!

Castello dei Conti Roero di Monticello d'Alba | Piazza S. Ponzio 2 - 12066 Monticello d'Alba (Cn) | Tel 347 443 7144

Destinazioni misteriose per un Halloween in camper

Se, invece, amate viaggiare in camper che ne dite di un tour alla scoperta dei luoghi più infestati d’Europa, come suggerito da Yescapa, piattaforma di camper sharing?

Un tuffo nell’atmosfera gotica di Halloween vi attende a Volterra, il borgo etrusco noto come la “città dei Volturi”, antica dinastia di vampiri. Qui, le mura millenarie e l'architettura medievale creano un palcoscenico perfetto per chi cerca un'esperienza magica e misteriosa. Tra un’affascinante visita al Museo Etrusco Guarnacci e passeggiate al tramonto, l’esperienza a Volterra (Pi) è un viaggio tra leggende e storia. Proseguendo verso Lucca, con le sue imponenti mura rinascimentali e il misterioso Palazzo Pfanner, si arricchisce ulteriormente il percorso di magia e storie di fantasmi.

Triora, conosciuto come il “borgo delle streghe

In Liguria, invece, c'è Triora (Im), conosciuto come il “borgo delle streghe”, una destinazione ideale per un Halloween inquietante. Ogni angolo di questo incantevole paesino racconta storie di antiche tradizioni e leggende di stregoneria. Famoso per i processi di stregoneria del XVI secolo, il borgo si anima di torce, sfilate in costume e rievocazioni storiche. Dopo una visita a Triora, dirigetevi verso la costa per ammirare il Castello Brown di Portofino, un luogo magico con una vista mozzafiato.